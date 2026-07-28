Геннадий Онищенко: Мужики, не ждите, когда у вас упадет тестостерон

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…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», помощник академика Онищенко Гамов.
- Слушаю, Саша, что у тебя?
- Да вот хотел посоветоваться. В сети появилась информация из Минздрава России… О том, что пора проводить репродуктивную диагностику среди мужского населения. Дескать, потому что мужики отлынивают от этого. Почему это происходит? И как сознательная мужская часть населения может воспользоваться этими указаниями Минздрава и пройти такую диспансеризацию?
- Ты немножко небрежно интерпретируешь эту новость.
- Или в поликлинику, может, надо сходить, пройти профосмотр и вылечиться, восстановить свои репродуктивные функции? А?
- Минздрав - это просто некая контора, а обратился как раз с этим сам министр Мурашко. И правильно сделал.
- Почему?
- Потому что мы с тобой, по-моему, где-то в четвертом месяце…
- Значит, в апреле.
- … Даже комментировали с тобой первые результаты репродуктивной диспансеризации, когда там были приведены цифры… Что за первый квартал 2026-го…
- А почему за первый?
- Да потому что только с 1 января заработал этот механизм. И - потому что в перечень оказываемых услуг по обязательному медицинскому страхованию это сейчас включено.
И каждый гражданин нашей страны может пройти такую диспансеризацию.
- А возраст?
-,Ну, нас прежде всего интересуют люди от 18 до 45 - 50 лет.
- Репродуктивного, в смысле, возраста.
- Так вот - когда взглянули на статистику, сразу заметили разительные отличия количества женщин, прошедших диспансеризацию на предмет репродуктивного здоровья, и мужчин.
И вот я считаю, что очень вовремя и вполне уместно глава Российского Минздрава поднял эту тему.
- Почему?
- .Потому что данное исследование можно пройти в составе общей диспансеризации… То есть, когда ты приходишь в поликлинику на диспансеризацию, у тебя смотрят сердце, кишечник, легкие… (А там есть специальные опции, по которым ведется диспансеризация) И в том числе - заодно - и репродуктивная проводится. Поэтому, конечно же, о чем это все свидетельствует?
- Да, вот о чем?
- Ну, прежде всего, о том, что в культуре здоровьесбережения наших мужчин забота о собственном здоровье меньше выражена, чем у женщин.
Женщины более ответственно к этому подходят, потому что инстинкт материнства - самый святой и самый сильный - обретенный во время той эволюции, которую мы прошли, как говорится.
Поэтому женщина более ответственно к этому подходит.
Но я еще могу оправдать мужчин немножко тем…
- Нет нам оправданий! Никаких!
…- Что чем выше у них уровень тестостерона в крови, тем они менее ответственно относятся к своему уже состоявшемуся потомству.
И, как говорится, оглядываются по сторонам. Но это тоже вопросы эволюционные. И в этом есть, конечно, положительный момент.
- Проще говоря, мужчина боится, что у него дети где-то на стороне могут появиться, да?
- Он этого не боится, он этого, на самом деле, хочет.
- Ой, не знаю, Геннадий Григорьевич.
- Ну, это характеристика, когда с тестостероном у нас все нормально, давай не будем его трогать больше.
- Давайте.
- Поэтому сама просьба министра и призыв, во-первых, не первомайский - типа, давайте, давайте!
- Вот!
- А он основывается на тех возможностях, которые оплатит государство для каждого мужчины. И проходить диспансеризацию очень важно.
Причем - и тем, кто хочет создавать семью и готовится к этому. Я бы вообще даже попробовал кое-где провести такое, чтобы молодая пара, которая подает заявление для регистрации брака, чтобы она обязательно прошли диспансеризацию.
Это будет и им хорошо, и, конечно, для нашего здравоохранения - отличный плюс.
- Почему?
- Потому что мы заранее будем знать риски у этих людей, и так далее.
Но это не значит, что те, кто уже сегодня имеет семью, кто уже имеет детей, должны быть избавлены от этого. Это очень полезный, нужный и заглядывающий за горизонт, в будущее акт со стороны нашего российского здравоохранения.
Этим надо гордиться и этим надо пользоваться.
- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.
- Я призываю мужчин, работающих в редакции «Комсомольская правда», быть застрельщиками в этом вопросе.
- Будем! Спасибо огромное.
- Потому что авторитет журналиста, который пройдет эту диспансеризацию, он, так сказать, подвигнет его поклонников, его читателей подражать этому важному государственному и личному медицинскому мероприятию.
- Мы очень благодарны вам, доктор!
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