Сын Плющенко трудится, дочь Волковой укатила в лагерь, а наследница Ивановой сходила в Большой театр: как дети звезд проводят это лето

Самый обсуждаемый звездный школьник этого лета Саша Плющенко с родителями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дети звезд летние каникулы проводят по-разному, рассказываем где сегодня отдыхают или занимаются наследники артистов.

8-летняя Мира Иванова впервые побывала в Большом театре, смотрела с мамой спектакль «Путеводитель по оркестру. Карнавал животных»6+. Мама артистка Светлана Иванова ранее приобщала к искусству старшую дочь, а теперь настала очередь младшей. Мама водит девочек по театрам, музеям, выставкам.

Мира Иванова на каникулах впервые побывала с мамой Светланой Ивановой в Большом театре. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

14-летняя Елизавета Карпова в конце июля уехала на целую смену в лагерь. Дочь актрисы Екатерины Волковой ждала этой год, потому что прошлым летом уже путешествовала по этому маршруту — в лагере не только отдых, но и занятия по программированию, дизайну и т.п. Мама подростка Екатерина Волкова почти не переживает: «За Лизу в лагере мне спокойно. У них там уже своя устоявшаяся компашка, свои шутки, традиции, свои внутренние мемы. Поэтому я отпускаю ее без страха. Единственное, что омрачает мой родительский задор — мне категорически запретили вести фото, видео-репортаж в моих соцсетях. На все мои попытки достать телефон был выдан строгий взгляд и железобетонное — мам, ну все… Подростки… Буду ждать редкие видео от вожатых, как драгоценность. Скучаю, но радуюсь...»

Екатерина Волкова отправила дочь Елизавету Карпову в лагерь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

10-летняя Екатерина и 14-летний Андрей Болтенко путешествуют с родителями по Португалии. Мама — актриса Марина Александрова. Папа — режиссер Андрей Болтенко. Марина Александрова составила плотный график экскурсий для семьи: «Мы открыли для себя Португалию. Страна географических открытий, романтических историй, книжных магазинов и очень добрых людей». Семья посещает музеи, картинные галереи, отдыхает на Атлантическом океане.

Актриса Марина Александрова с детьми и мужем в Португалии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

13-летний Александр Плющенко этим летом в эпицентре внимания, мальчика обсуждают и фанаты фигурного катания, и пользователи соцсетей, где у него и его родителей много подписчиков. Саша Плющенко привлек внимания, так как юный фигурист получил спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет. Еще в начале лета Саша тренировался в Москве, в академии фигурного катания своего папы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. А уже в июле подросток под строгим тренерским взглядом отца катается в Баку, готовится представлять Азербайджан в сентябре на юниорской международной серии Гран-при по фигурному катанию — в Анкаре и Батуме. На этой чужбине Плющенко-младший сильнейший фигурист в своей возрастной группе.

Причину этих перемен в жизни Саши Плющенко объяснила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова: «Это выбор его родителей. Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. У нас она очень большая». На Родине юный фигурист блистал в главных ролях в ледовых шоу своих родителей. А вот на юниорских соревнованиях больших успехов не было: к примеру, в прошлом году Александр Плющенко занял 18-е место на всероссийских соревнованиях «Мемориал С. А. Жука». Правда чуть позже Саша стал первым на турнире по первому спортивному разряду среди юношей, но там он оказался единственным участников в своей категории.

11-летняя Лея, 9-летняя Майя, 15-летняя Ариела, 6-летний Давид теперь колесят по курортам по очереди — сначала с мамой блогером Оксаной Самойловой, потом с папой музыкантом Джиганом. Затем наоборот. За лето они побывали уже на четырех курортах. Родители в разводе, поэтому теперь отдыхают отдельно. Но главный детский «аттракцион» — на подмосковной фермой их мамы. Там и огород, на котором они собирают сами с мамой и бабушкой урожай. И настоящий курятник, где каждый день дети сами собирают яйца. Вот у кого будет самой интересное сочинение в элитной школе — как я провел лето. Почти как у бабушки в деревне.

Оксана Самойлова с детьми посетила сразу несколько курортов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

11-летняя Ума Борщева наслаждается пляжно-экскурсионным отдыхом. Вся семья в сборе — мама артистка Елена Борщева, папа бодибилдер Валерий Юшкевич, второкурсница и будущая актриса Марта и школьница Ума. Семья поселилась в турецком отеле, но время на море проводит утром и вечером, а весь день у них насыщенная турецкая программа по окрестностям — экскурсии ежедневно. Пешком за день проходят по 30 тысяч шагов.

Семейство Борщевых каждый день проходит пешком по 30 тысяч шагов в отпуске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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