Бородина со всей семьей, Чадов с женой Ляйсан и беременная Моряк: премьера фильма «За любовь»

Ксения Бородина снялась в фильме вместе с младшей дочкой Теей. Фото: пиар фильма «За любовь».

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера романтической комедии «За любовь». Картина выйдет в широкий прокат 30 июля. Фильм представили исполнители главных ролей Ксения Бородина и Алексей Чадов, а также режиссер Андрей Малай, актеры Роза Сябитова, Марк Бартон, Олеся Судзиловская, Теона Омарова, Карен Акопян, Любовь Рубцова и другие члены съемочной группы.

Для 43-летней Ксении Бородиной главная роль в фильме «За любовь» стала актерским дебютом.

«Спасибо Андрею Малаю за доверие и шанс попробовать себя в новом амплуа. Мне невероятно повезло и с партнером по съемочной площадке — работать с Алексеем Чадовым было легко, комфортно и по-настоящему интересно. Очень хочется, чтобы зрители полюбили наше кино так же, как мы во время съемок», — рассказала Ксения.

Ксения с мужем Николаем Сердюковым. Фото: пиар фильма «За любовь».

Ксения Бородина с дочерью Теоной. Фото: пиар фильма «За любовь».

Экранную дочь Бородиной сыграла ее реальная дочка, 10-летняя Теона (от второго брака с Курбаном Омаровым, — прим. Ред.). Поддержать Ксению и Тею пришла вся семья. Ведущая, одетая в черное платье-бандо с перьями, позировала на ковровой дорожке с мужем Николаем Сердюковым, а затем с мамой Инной Булатовной и дочками Теоной и Марией. Старшей наследнице звезды в июне исполнилось 17 лет.

Ксения с дочками и мамой. Фото: пиар фильма «За любовь».

С актерским дебютом Ксению поздравила ее близкая подруга Ольга Орлова.

Ольга Орлова. Фото: пиар фильма «За любовь».

В роли мужа Бородиной выступил известный актер Алексей Чадов. 44-летний Алексей появился на дорожке вместе с женой Ляйсан.

Алексей Чадов с супругой Лейсан. Фото: пиар фильма «За любовь».

«Мы с Ксенией почти месяц жили в одной квартире, поэтому успели очень хорошо узнать друг друга. Вместе искали характеры героев, много репетировали, иногда спорили. Могу сказать, что Ксюша — настоящий боец. Я видел, насколько ответственно она относилась к работе: переживала, сомневалась, но никогда не позволяла эмоциям мешать съемочному процессу, быстро собиралась и выдавала точный результат. Мне кажется, именно это и отличает настоящую актрису», — поделился Алексей Чадов

Полина Диброва. Фото: пиар фильма «За любовь».

Среди гостей также были замечены Полина Диброва, Николай Должанский, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Роза Сябитова и многие другие.

Олеся Судзиловская. Фото: пиар фильма «За любовь».

Роза Сябитова. Фото: пиар фильма «За любовь».

Марк Бартон. Фото: пиар фильма «За любовь».

Николай Должанский и Екатерина Богданова. Фото: пиар фильма «За любовь».

Гевонд Андреасян. Фото: пиар фильма «За любовь».

Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: пиар фильма «За любовь».

Карен Акопян и Любовь Рубцова. Фото: пиар фильма «За любовь».