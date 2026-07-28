Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским. Трансляции американских каналов выглядели психоделически: в этот же день хоронили сенатора-русофоба Линдси Грэма*, умершего еще 17 дней назад. Собственно, прощание с этим большим другом Украины и стало для Зеленского поводом напроситься к Трампу. Вообще, похоронный антураж стал для обоих политиков доброй традицией — многие помнят, как они говорили тет-а-тет на похоронах папы Римского, подобделив покойного своим вниманием.

И вот пока в ротонде Капитолия американский политбомонд во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом с траурными лицами стоял вокруг гроба и говорил речи о том, каким человечным был сенатор, камеры переключились на решетку у западного крыла Белого дома. Туда через черный ход безо всякой помпы прошмыгнул лимузин Зеленского. Конечно, его интересовал вовсе не мертвый сенатор, а живой президент США.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО В БЕЛОМ ДОМЕ 28 ИЮЛЯ: ТЕМЫ ПЕРЕГОВОРОВ

Пресс-служба Белого дома заранее заявила, что встреча пройдет без присутствия журналистов. Поговорив с украинцем чуть больше часа, Дональд Трамп переключился на разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, не сделав никаких заявлений по Украине. А машина с главарем киевского режима так же скромно удалилась.

Накануне украинские и американские СМИ озвучили возможные темы переговоров.

В первую очередь украинец снова собирался клянчить ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», без которых Украине нечего противопоставить российской баллистике - а наши удары не просто не прекращаются, наоборот, становятся все более масштабными.

В начале июля на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп обещал Зеленскому лишь лицензию на производство этих ракет (его организация в другой стране может занять годы). Война с Ираном истощила американские запасы: если в начале конфликта Штаты обладали примерно 2330 «Патриотами», то сейчас в распоряжении Пентагона осталось около 800 штук.

И кстати об Иране: Зеленский явно пытался доказать президенту США, что Россия чуть ли не поставляет Тегерану оружие для войны с американцами (на подобные заявления Дональд до сих пор реагировал скептически). Чтобы умаслить Трампа, перед визитом нелегитимный президент Украины даже ударил по иранскому судну в Каспийском море.

Во-вторых, украинец, очевидно, пытался форсировать принятие закона об антироссийских санкциях, которые готовил покойный Грэм*. Сегодня днем агентство Bloomberg распространило новость: якобы сенаторы-демократы и республиканцы окончательно согласовали текст этого законопроекта, согласно которому против активно торгующих с Россией стран могут вводиться стопроцентные пошлины.

В Белом доме заранее предупредили, что встреча Зеленского и Трампа пройдет без присутствия журналистов. Фото: REUTERS.

ЧТО РАССКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ США

После встречи с хозяином Белого дома Зеленский запостил в соцсетях несколько фото, на которых он предстал рядом с Трампом в черном пиджаке аж о четырех карманах (как обычно, без галстука), и скупо сообщил: действительно, обсудили лицензии на «Патриоты» и «некоторые другие идеи». Также договорились «активизировать дипломатический процесс».

Затем главарь киевского режима поделился видео с объятиями финского президента Александра Стубба, который тоже решил попрощаться с Грэмом*. И опять упомянул о «Патриотах»: мол, в ракетах у незалежной ежедневная нужда. А также повторил пассаж о «дипломатии»: «Мы готовимся к важным встречам в августе».

Последовала и крайне лаконичная реакция Белого дома, причем в официальном заявлении высказались скопом о разговорах и с Зеленским, и с Нетаньяху: «Обе встречи прошли в позитивной и продуктивной атмосфере».

ПОЧЕМУ НА БЕСЕДУ ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА НЕ ПРИГЛАСИЛИ ПРЕССУ

О том, почему на встречу президента США с украинцем решили не приглашать прессу, мы спросили у американиста Геворга Мирзаяна.

«Думаю, Трамп все-таки не утратил желания выступить в роли миротворца в конфликте на Украине, считает эксперт. - Поэтому ему было необходимо продавить Зеленского хоть на какие-то уступки на пути к урегулированию, исходя из тех предложений, что обсуждались на российско-американском саммите в Анкоридже.

Тема эта чрезвычайно чувствительная, и обсуждать ее в присутствии журналистов не было никакой возможности. Неизвестно как отреагировал бы на аргументы президента США глава киевского режима, а Трампу явно был не нужен новый скандал, подобный тому, что случился в Белом доме в феврале прошлого года».

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ

С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп общался с Зеленским 7 раз: трижды это происходило в Вашингтоне, остальные рандеву устраивались на полях различных международных форумов и мероприятий.

- Самой скандальной и поэтому особо памятной стала их первая официальная встреча в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года. Киевский гость по традиции явился в своем мешковатом неопрятном наряде болотного цвета, претендующим на стиль «милитари». Такое нарочитое неуважение к протоколу сразу задало негативный фон для беседы.

Первая официальная встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года обернулась скандалом Фото: REUTERS.

Ее главными темами были контуры мирного урегулирования и проект соглашения о редкоземельных металлах, согласно которому Киев должен был передать все месторождения Соединенным Штатам. Но Зеленский уперся, да еще вступил в публичную перепалку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, что вызвало открытое раздражение у Трампа. Он заявил, что у Украины «нет козырей» в противостоянии с Россией и что вообще негоже руководителю другой страны в присутствии прессы указывать Соединенным Штатам что и как им нужно делать. В итоге Зеленский покинул Белый дом досрочно, а подписание соглашения сорвалось.

- 26 апреля 2025 года политики встретились накоротке в Ватикане в ходе церемонии похорон скончавшегося Папы Римского Франциска. Разговор тет-а-тет был призван сгладить впечатление от февральского фиаско в Белом доме. Беседа продлилась всего 15 минут. Трамп счел ее «продуктивной», а Зеленский до сих пор называет ту встречу «переломным моментом» в их отношениях, поскольку президент США дал понять, что будет иметь с ним дело и дальше.

- 18 августа 2025 года в Вашингтоне высадился десант ключевых европейских лидеров с целью изменить позитивное восприятие Трампом состоявшейся накануне его встречи с Владимиром Путиным в Анкоридже. Для пущей убедительности европейцы привезли с собой и Зеленского.

Тот учел свой прошлый промах и на этот раз надел более-менее приличный черный костюм и темную рубашку без галстука. Его двусторонняя встреча с Трампом проходила на фоне обсуждения возможных территориальных изменений на Украине и поиска компромиссов для мирного урегулирования. Президент США выразил надежду на долгосрочное решение, которое «обеспечит продолжительный мир». Зеленский же упирал на возможность закупать американское оружие через Европу, особенно комплексы ПВО.

- Наконец, еще одни американо-украинские переговоры на высшем уровне прошли в Белом доме 17 октября прошлого года. Закрытая часть встречи продлилась чуть менее двух часов. После переговоров к журналистам вышел только Зеленский. Он сообщил, что обсуждал с Трампом поставку ракет «Томагавк», но признал, что «США не хотят эскалации». На вопрос, покидает ли он Вашингтон с оптимизмом, глава киевского режима буркнул: «Я реалист».

- Последний раз президенты США и Украины общались двадцать дней назад на саммите НАТО в столице Турции Анкаре. По итогам переговоров Трамп объявил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.

*Признан в России террористом и экстремистом

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