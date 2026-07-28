Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 29 июля:

1. Новости с передовой: освобожден Красный Кут

2. На прифронтовых дорогах сожжено четыре десятка АЗС

3. Глава Минобороны Италии нашел лекарство для Киева

4. Гигант металлургии прекратил экспорт морем из незалежной

5. В Одессе взорвали авто старшего офицера ВСУ

6. Харьковские мошенники обдурили сотни сограждан

7. Сотрудница ТЦК оформляла фальшивые инвалидности

8. Трамп не увидел Зеленского в аэропорту

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 ИЮЛЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 250 человек. Подбиты, две бронемашины и 11 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила более 150 националистов. Сожжены бронетранспортер «Буцефал» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 220 военнослужащих. Утилизированы 22 автомобиля и три станции РЭБ.

Подразделения «Центра» освободили Красный Кут в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 солдат и офицеров. А также бронемашина, автомобиль и станция РЭБ.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: до 365 бойцов, восемь бронемашин и 11 автомобилей.

На счету «Днепра» — до 65 боевиков и 20 автомобилей.

Силы ПВО сбили17 управляемых авиабомб. Поразили три реактивных снаряда HIMARS производства США. Приземлили 842 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 ИЮЛЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Сожжено почти четыре десятка АЗС за 12 дней

Юлиан Репке, военный обозреватель из ФРГ, сделал неприятное для Киева заявление. Он сообщил: ни одной целой АЗС не осталось на трех основных магистралях между Днепром, Харьковом и Полтавой. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов эту информацию изданию «Страна» подтверждать не стал. По его словам, говорить, что на трассе Харьков — Полтава не видно работающих бензоколонок, нельзя. При том украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков. За 12 дней было сожжено как минимум 37 автозаправок. Возите канистры из Львова.

Пожарные тушат огонь на АЗС в Сумской области. Фото: REUTERS.

Глава Минобороны Италии поставил диагноз Украине

Гуидо Крозетто, глава итальянского Минобороны, поставки оружия киевскому режима сравнил с необходимым лечением для больного. На заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента он заявил: «Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет». По его словам Рим передал Киеву 13 пакетов военной помощи, и это сродни не просто лекарству, а переливанию крови. Только группа крови не совпадает.

Компания из Швейцарии прекратила экспорт морем из Украины

Крупная горнорудная группа Ferrexpo испугалась черноморских приключений. Еще вчера она вывозила железорудных окатыши морем. Но после попадания дрона в грузовое судно в украинских территориальных водах охладела к маршруту. Эта швейцарская компания владеет крупными активами в незалежной. Состояние корабля и груза было неизвестно еще вчера, а спасательную операцию назвали «крайне затруднительной». А вы эти окатыши на подводах через Молдавию возите, они вам там запрягут быков.

Горящий сухогруз в районе порта Одессы Фото: REUTERS.

В Одессе взорвали авто старшего офицера ВСУ

В Одессе взорвали машину. Она принадлежала старшему офицеру оперотдела управления логистики штаба командования военно-морских сил ВСУ Вячеславу Сазонову. Украинское издание «Страна» сообщает, что 49-летний военный выжил, но получил повреждения после детонации в его автомобиле взрывного устройства утром 28 июля. Когда водитель завел BMW X5 и начал движение, внедорожник взорвался. Взрывное устройство было заложено под передним левым колесом. Ранее замглавы полиции Украины Андрей Небытов сообщил, что с начала 2025 года зафиксировано более 80 поджогов машин военнослужащих. Раскрыто лишь половина случаев. Среди подозреваемых 14 несовершеннолетних и шесть женщин. Коня на скаку остановит, в горящую тачку войдет…

Харьковские мошенники облапошили 800 граждан Украины и иностранцев

В офисе генпрокурора Украины заявили, что мошенники из Харькова выманили почти 90 тысяч долларов у восьми сотен сограждан Украины и иностранцев. Выманивали под предлогом инвестиций в криптовалюту. Прокурорские сообщили в Telegram-канале: «От деятельности мошеннической сети могли пострадать около 800 человек, а общая сумма нанесённого ущерба превышает 40 млн гривен (это 890 тысяч баксов)». Харьковским разводилам грозит до 12 лет на нарах. Там новую схему придумают.

Сотрудница Одесского ТЦК клепала фальшивые инвалидности

Госбюро расследований Украины сообщило, что сотрудница моботделения одного из территориальных центров комплектования в Одессе нашла ненадежную прибавку к пенсии. За мзду малую она оформляла фиктивную инвалидность согражданам, по которым армия плачет. Работала шустрая дама вместе с юристом. Тот подыскивал клиентов под предлогом «консультации по получению группы инвалидности». Сладкая парочка, зачем разлучили?

Зеленский зря надеялся увидеть Трампа у трапа

Дональд Трамп не соизволил встретить в аэропорту Владимира Зеленского, прибывшего во вторник в США из Британии. У трапа самолета его приветстовала украинский посол в США Ольга Стефанишина и представитель ВСУ. Почетный караул отсутствовал. Встреча Трампа с Зеленским началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (в 16.47 по Москве). На встречу были приглашены члены сената США, сообщило агентство Рейтер. В администрации американского президента сообщили, что на встрече обсуждалось мирное урегулирование на Украине. Трамп считает, что настало время закончить конфликт. Зеленский считает, что настало время делать ракеты Patriot. Поскольку через час и 13 минут у Трампа была запланирована встреча с премьером Израиля Нетаньяху, то особо рассусоливать некогда было.

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