Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

Глава МИД Украины пан Андрей Сибига продемонстрировал чудеса акробатики и эквилибристики. Казалось бы, такой тучный пан, прямо-таки конкурент спикеру Верховной рады Руслану «колывану» Стефанчуку, а какое редкое умение переобуваться буквально в воздухе и в прыжке.

Еще вчера пан Сибига грозил Ирану своим мощным дипломатическим кулаком. После того, как украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, чтобы понравиться Трампу, с которым он сегодня встречался, отчитался о нанесении ВСУ удара беспилотником по иранскому грузовому судну, в Тегеране не могли не возмутиться этим шагом Украины. И сначала несколько спикеров пригрозили возмездием за гибель одного иранского моряка и ранение другого вследствие другого, а затем и МИД Ирана выступил с официальным и очень жестким заявлением о том, что Иран оставляет за собой право на ответ.

— Все стороны, которые так или иначе считают себя сторонниками и покровителями украинского режима, должны быть предельно внимательны в этой ситуации. Поведение президента Украины напоминает действия анархистов накануне Первой мировой войны, которые совершали показательные и крайне опасные акции, последствия которых затронули всю Европу, — заявил официальный представитель МИД Ирана и предупредил Киев. — Нельзя быть уверенным, что подобная демонстративная акция останется лишь локальным эпизодом и не повлияет на международную обстановку. Ее последствия будут непредсказуемыми прежде всего для вас самих, а также для всего региона, который вы втянули в происходящее

Атака украинского беспилотника иранского грузового судна вызвала жесткую реакцию Тегерана. Фото: REUTERS.

В Киеве по этому поводу очень сильно возмутились.

— Угрозы Ирана являются необоснованными и беспочвенными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, от которого с 2022 года гибнут украинцы. Иран не имеет права выдавать себя за жертву, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН, — возмутился пан Андрей Сибига.

В Киеве явно не подумали, что если Иран якобы является каким-то там соучастником чего-то по украинской логике, то кем тогда являются Германия, Британия, Франция, Италия и, в первую очередь, США?

По Сети стали усиленно распространять информацию, что у Ирана есть ракеты двух видов, которые могут накрыть цели на территории Украины. И если у ракет с дальностью до 2 тысяч километров количество таких целей имеет ограничения, то для ракет с дальностью полета до 4 тысяч километров вся территория Незалежной — просто накрытый стол. И, мол, Тегеран начал готовить три ракеты, которые ВСУ просто не в состоянии перехватить, для удара по Украине. А удары могут быть нанесены уже буквально сегодня-завтра. Но сегодня или завтра — это не самые оптимальные даты. Сам «просрочка» и его приближенные находятся за пределами Украины, а Тегеран никому не обещал, что не будет наносить удары по «просроченному».

И пан Сибига сначала дрогнул, а потом быстро переобулся. И даже публично отчитался о том, что он постарался сделать все возможное, чтобы урегулировать осложнившиеся отношения с Тегераном, для чего позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи.

— Я поговорил со своим иранским коллегой и подчеркнул, что наша цель — избежать любой эскалации. Я повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не имели целью нанесение ударов по гражданским судам или людям. Это также относится к заявлениям Ирана об их гражданине, который погиб, и гражданском судне, которое стало целью в недавнем инциденте, — неожиданно выступил Сибига с примиренческих позиций. — Наша цель — противодействовать российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы. Я подчеркнул необходимость воздерживаться от любой эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины. Эта война незаконна, и ей должен быть положен конец.

— Что ж ты, фраер, сдал назад? — можно было бы спросить Сибигу. Но кто же спросит…

Просто прелесть — это неуклюжее переобувание в прыжке с разворотом и попытка взвалить на Россию вину за украинский удар беспилотника по иранскому судну. Особенно после того, как Зеленский самолично объявил про удар и подчеркнул, что он наносился по иранскому судну. Киеву осталось еще выплатить компенсацию пострадавшим, чтобы попытаться урегулировать конфликтную ситуацию. Но это вряд ли. Теперь еще и история с украинскими спецподразделениями в Ираке всплыла.

Вляпываться в дерьмо, причем, собственное, в Киеве научились гораздо ловчее, чем из него выбираться.

P.S. Как и прогнозировалось. Глава МИД Ирана Аракчи после переговоров с Сибигой заявил, что Иран не хочет эскалации, но Украина должна возместить ущерб за уничтоженное судно.

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