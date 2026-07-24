Михаил Подоляк. Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

После публикации скандальных русофобских заявлений нового главкома ВСУ Михаила Драпатого на Украине начался очередной этап эстафеты русофобии. Новым лидером в этой гонке стал советник Офиса президента Украины (ОПУ), всем известный Михаил «грязныйрот» Подоляк, которого давно не было слышно. Бред, который несет «грязныйрот», давно уже стал эталоном украинского неонацизма и бандеровщины. Как с позиции несбыточности, так и если судить по концентрации ненависти ко всему русскому.

Буквально на днях Подоляк заявил, что Россия не имеет никакого права требовать учета ее интересов в мире, а русских обозвал «зверьками».

- Кто такая Россия? Почему для других суверенных государств должны быть правила, установленные Россией? – спросил этот гнилой до мозга костей советник Банковой в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» и сам же ответил на этот вопрос так, как сам считает верным. - Страна, которая, не имея на это оснований, претендует на какие-то исключительные полномочия. С чего бы это?

Для России, по его мнению, необходимо установить правила, «которые должны быть жестко детерминированы для исполнения».

- Хочет она или не хочет, это мало кого должно волновать. Я понимаю, что Меркель приходила и говорила: «Классная страна. У нас химотрасль хочет газа дешевого, давайте обнимемся, сделаем «Северный поток», и все будут в шоколаде». Вот этот шоколад – это десятки тысяч убитых людей зверьками под названием граждане Российской Федерации. Вот и все, - нарисовал «грязныйрот» картину мира с Россией, как он ее видит.

А на канале «FreeDom» несколько дней спустя все тот же Подоляк рассказал, кого Запад должен поставить в качестве надсмотрщика над Россией в части исполнения установленных для нее правил.

- Надсмотрщик России нужен. Ну, или если корректно, пользуясь международной терминологией — страна, которая способна сдерживать агрессивные поползновения Русского мира. Русский мир не изменится. Единственный способ прекратить жить под постоянным прессингом потенциальной агрессии Русского мира — это появление этнических государств на территории современной России, - раскрыл «грязный рот» свои влажные фантазии и одновременно обнажил главный украинский комплекс неполноценности – отсутствие государственности в течение большей части истории. - Это те государства, которые никакого отношения к России не имеют, но которые были захвачены 100-200 лет назад, они же там любят говорить об исторических землях – так вот, исторических земель у России практически нету.

Отсутствие государственности Украины и наличие ее на протяжении многих веков у России – ахиллесова пята всего украинского национализма. Им претит тот факт, что Украина входила в состав других государств, в которых украинцы были одним из покоренных племен, но еще больше их ненависть вызывает тот факт, что нынешние территории Украины были в составе Российской империи, а позже и Советского Союза, и именно в составе этого государства, которое эволюционировало и трансформировалось, но никогда с момента своего появления не исчезало с карты мира, в отличие от Незалежной, лучшие сыны этого народа записали свои имена на страницах истории.

Отсутствие государственности Украины и наличие ее на протяжении многих веков у России – ахиллесова пята всего украинского национализма. Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.imago-images.de / Global Look Press

А потому «грязныйрот» Подоляк сейчас требует реванша.

- Роль Украины здесь абсолютна, это вытекает из исторически оправданных реалий. Если Европа хочет жить дальше, инвестируя в свое образование, в качество жизни, в новые технологии и так далее – то Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия боялась в западном направлении посмотреть. Потому что здесь стоит сдерживающий фактор, надсмотрщик над тем, чтобы правила соблюдались, - объяснил Подоляк, почему «смотрящей» за Россией и надсмотрщиком над нашей проигравшей страной должна стать именно Украина. - Потому что Россия никогда в своей истории не откажется от экспансии как от единого способа доказательства своей субъектности. Вот и все. И поэтому в Украину надо инвестировать, в Украину надо вкладываться, с Украиной надо создавать альянсы.

Как и следовало ожидать, все закончилось не просто стремлением устроить России жесткач с кнутом в руках и обещанием унижать Москву беспредельно в соответствии со своими больными фантазиями, но и банальным требованием к западу с просьбой дать денег Киеву. Без этого нынешняя Украина просто не может существовать.

Нет никаких сомнений, что все эти персонажи - и Драпатый, и Подоляк, и иже с ними готовы претворить в жизнь все свои обещания, как только и если только у них появится такая возможность. И Запад поддержит их в таких устремлениях. В отличие от Драпатого, Подоляк понимает, что единственная возможность для реализации этих фантазий – раскол и дробление России. А все другие способы изначально обречены на неудачу. Потому-то все они сейчас вместе с Западом будут из кожи вон лезть, чтобы вызвать недовольство в нашей стране и сделать региональный сепаратизм своим рабочим инструментом. Лелея мечту после этого расправиться с каждым поодиночке.

Все-таки хорошо, что они такие дураки, которые говорят об этом совершенно откровенно. И что они настолько мерзкие, что вызывают рвотный рефлекс.

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