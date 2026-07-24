Анатолий Цой тайно женился: экс-солист MBAND показал кольцо на пальце

Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной Фото: Личный архив.

Певец Анатолий Цой, бывший участник группы MBAND, сообщил о важном событии в личной жизни. Артист обвенчался с возлюбленной и поделился кадрами с торжества в социальных сетях.

На опубликованных снимках Цой показал моменты церемонии, однако имя своей избранницы раскрывать не стал. Под фотографиями певец оставил лишь короткую, но многозначительную подпись.

«И я надел ей кольцо на пальчик…», — написал Анатолий строчку из хита коллектива.

Фото: Личный архив.

Таким образом, артист дал понять, что больше не является холостяком, хотя подробности личной жизни по-прежнему предпочитает оставлять за кадром.

Еще недавно имя Цоя активно обсуждали в связи со слухами о его возможном участии в шоу «Холостяк». Тогда в сети появились фотографии певца в черном костюме с красной розой, из-за которых поклонники решили, что он может стать новым героем проекта.

В разговоре с KP.RU артист объяснил, что эти кадры были связаны не с телешоу, а с фотосессией для нового альбома «Ты влюбляешься в него». «Не могу точно сказать, с чем это связано, но, возможно, кто-то очень хотел бы меня видеть в этом шоу. Моя личная жизнь — лакомый кусочек для многих, но я не распространяюсь о ней, ведь на то она и „личная“», — рассказал Цой.

Фото: Личный архив.

При этом певец отмечал, что не уверен в необходимости искать любовь в рамках подобных проектов. По его словам, построить настоящие отношения в условиях шоу непросто, хотя теоретически это возможно. «Нужно всегда помнить о том, что любой телепроект — это, прежде всего, шоу. И участники зачастую играют в нем определенные роли, не обладая такими качествами на самом деле. Построить любовь на проекте сложно, но, наверное, возможно, если оба честны перед друг другом и действительно хотят обрести отношения», — говорил артист.

Тогда же Цой поделился, какие качества ценит в девушках. «Для меня важно, чтобы у девушки были свои интересы и стремления, также отмечу женственность и хозяйственность. Отдельно мое сердце покорит умение готовить. Вкусно. Много», — признавался певец в недавнем разговоре с «Комсомолкой».

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