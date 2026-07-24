«Киев выводы не сделал»: провокации Украины обернулись для нее коллапсом в портах

Одесские пожарные борются с огнем после атаки на инфраструктуру порта Фото: REUTERS.

Заход судов в порты Одесса, Черноморск и Южный полностью остановлен. Ни в одном из них нет иностранных сухогрузов и контейнеровозов. Их заход в ближайшие время не планируется. Это следует из данных администрации морских портов Украины.

В частности, датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с одним из крупнейших портов незалежной из-за рисков. В компании указали, что судно с импортным грузом, который должны были выгрузить в Черноморске, перенаправлено в румынскую Констанцу.

Судовладельцы в Черном море воздерживаются от захода в украинские гавани на фоне ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, сообщил самостийный министр аграрной политики Высоцкий. Запреты или ограничения со стороны государства не вводились.

Появились приблизительные подсчеты убытков Киева из-за приостановки захода — более 2 млрд долларов в месяц составят потери Украины.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с глава аналитического бюро «СОНАР-20 50» Иваном Лизаном.

— Удары идут по ключевым направлениям транспортировки грузов на Украину и из нее?

— Да. Работа проведена хорошая, но это не означает что можно прекратить удары и расслабиться. Как в анекдоте, когда политический украинец желает русскому всяческих кар, но «вдруг» получает в ответ вдвойне и изумляется «А меня за шо»? Принципиально мы не увидели ничего нового. Киевская власть в который раз решила эскалировать обстановку — и предсказуемо столкнулась с непредсказуемыми для себя последствиями. Так было после терактов на Крымском мосту, когда в ответ прилетело по объектам украинской энергетики. Так было с отказом от прокачки газа транзитом — они сами обнулили ценность своей газотранспортной системы для России, и стало прилетать по их перекачивающим станциям и газовым промыслам.

— И вот сейчас они попытались парализовать судоходство в Азовском море?

— Да, и получили паралич у себя на северо-западном участке Черного моря. В последнее время мы живем в логике борьбы на истощение. Но у России запас прочности больше. Киев постоянно играет в обострение. Руководствуясь, в первую очередь политическими и медийными соображениями, а не военной целесообразностью. Его логика — экономическое давление.

И этим они приобрели себе большие проблемы.

— К этому давно шло?

— С октября 2025-го. Когда киевский режим повадился бить безэкипажными катерами по танкерам, которые шли в порт Новороссийска или из него, перевозя казахстанскую нефть с терминалов КТК. Тогда же были прилеты и по инфраструктуре КТК. Вывели из строя выпускное причальное устройство консорциума. Тогда стало прилетать по трем украинским портам. Но никаких выводов сделано не было. Я уже тогда указывал, что для Киева с точки зрения экономики это чистое самоубийство.

— Почему?

— С июня прошлого года киевская власть критически зависит от экспорта сельхозпродукции морем. Тогда ЕС снова ввел квоты на украинскую агропродукцию. Но, повторюсь, живя в политической и медийной логике, Киев выводы не сделал.

— Им не нужны люди и территории, им надо продолжать войну и делать на этом деньги? Но удары по портам для них оказались очень болезненными, морские поставки мы смогли прервать, и теперь остались железнодорожные переходы?

— И да, и нет. По портам били и раньше, но не было такой системности как сейчас. Мы наносили ущерб портовой инфраструктуре, но потом переключались на другие задачи. Не знаю, возможно, не хватало соответствующих средств поражения на тот момент. Может, мы хотели донести Киеву мысль: не хотите понимать слов — тогда объясним ударами в печень. А сейчас перешли к этапу — бросить на землю и запинать ногами. Возможно, у нас принято политическое решение: перестать жалеть и добивать их инфраструктуру.

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