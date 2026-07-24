Ненависть к русским или игра по западным правилам: почему ВСУ возглавил именно Драпатый

Главком ВСУ Михаил Драпатый. Фото: VITALII NOSACH/ТАСС

На Украине радостно тиражируют, а в России с возмущением цитируют слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, который назвал жителей России «нацией, не имеющей право на существование». Он заявил: «Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении». Правда, сказаны они были три года назад, но словно буквально вчера генерал это произнес…

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, главным редактор портала RuBaltic.Ru и Евразия Александром Носовичем.

ГДЕ ВЗЯТЬ НЕ РУСОФОБА?

- Новый главком ВСУ – клинический русофоб?

- А кого на войну с Россией могли бросить европейцы с британцами? Русофила, что ли, сторонника дружбы с Россией, который сейчас у нас отсиживается? Нет, бросили совершенно идеологически подходящего для этого человека. Который такими высказываниями долгие годы доказывал, что он именно такой человек, который нас ненавидит. Это, кстати, старое интервью, 2023 года. Я такие заявления всегда призываю воспринимать не правым, а левым полушариям мозга - аналитическим.

- Без эмоций?

- Зачем включать эти эмоции, которые он у вас пытается вызвать? Да, нацист, русофоб. На этой должности не может быть другого человека. Вы просто логически попытайтесь вместо этого вникнуть в то, что он сказал.

АБСУРД И БРЕД

– Есть логические несоответствия.

- Это, в общем, выражение украинской гиперэмоциональной культуры, которая идет от Николая Гоголя и даже раньше. Это от украинской пародии на «Энеиду», с которой отсчитывается украинская литература, - с Котляревского. Абсурд и бред, как национально образующий стиль.

- С точки зрения истории это заявление как оценить?

- Драпатый говорит, что русские не имеют права на существование как нация, потому что они за тысячи лет в своей имперской сущности никак не менялись. Он накинул нам так хорошенько возраста. Русская нация существует, по российской версии истории, тысячу лет, с призвания варягов, с появления русского государства.

- Нынешние украинцы в массе своей так не считают?

- Для них Россия - это Московия, которая образовалась в лесах Залесья. Это термин, который они продвигают в своих учебниках истории. Я их читал. Из новых регионов в свое время вывозил те украинские учебники истории, которые там на помойках повсюду валяются. И внимательно изучал, что десятилетия украинским школьникам вдалбливали.

«МОСКОВИЯ» ИЗ «ЗАЛЕСЬЯ»

- И что им вдалбливали?

- Что Россия - это историческое Залесье, финно-угорская земля на дальнем северо-востоке Киевской Руси, которую древние укры колонизировали в свое время. А потом колония как-то отделилась и как-то выросла в империю. Процесс, по их версии, начался в XV веке. Когда Московия переняла преемственность от Золотой Орды - другой азиатской дикой варварской империи. А завершился при Петре Великом, когда она официально стала империей. По версии нынешнего Киева, тут и половины не будет от тысячи лет существования русской нации.

- А что в наших учебниках истории?

- Мы же много лет утверждаем, что русские и украинцы - это один народ. Наш лидер ведь Такеру Карлсону в интервью объяснял историю Руси. И то, что наши страны - Россия, Украина, Белоруссия - идут оттуда, с берегов Днепра, от Рюрика, Олега, Ольги, Игоря и так далее.

- Не факт, что Драпатому известные имена этих древних русских князей?

- Фактически человек в своей русофобии выдал такой градус ненависти, что совершил в припадке ярости поворот, в общем, к имперской версии истории, которая была общепринята в Российской империи в петербургский период, когда есть триединый русский народ, состоящий из великороссов, малороссов и белорусов.

ОСОБЕННОСТИ «ПОЛИТКУЛЬТУРЫ»

- К науке прежние и новые «исторические» заявления людей из киевской верхушки не имеют…

- Особенность украинской политической культуры, и не только политической, в том, что у них все вырождается в театр абсурда. И показательно, что сейчас возглавляет Украину клоун, который в свое время сделал карьеру на высмеивании именно таких особенностей украинской политики. Шоу «Вечерний квартал» в нулевые, в десятые годы, вплоть до второго Майдана было смешное и популярное во многом потому, что оно эти сатирические моменты украинской политической жизни подчеркивало, заостряло. И демонстрировало, в общем, полное безумие и абсурдность происходящего. Всех этих войн Ющенко с Януковичем, потом с Тимошенко, потом Януковича с Тимошенко.

- Это, и правда, было смешно?

- Было. А сейчас этот цирк с конями находится у власти в Киеве. И кому теперь смеяться приходится? К сожалению, этот цирк еще и кровавым оказался. Это аргумент в пользу того, что деятелей культуры, деятелей шоу-бизнеса не надо приводить к власти. А когда и генералы начинают играть по правилам шоу-бизнеса – это вообще из ряда вон…

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