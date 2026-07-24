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Войска Объединенной группировки войск ВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования. При этом освободили восемь населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях (Захаровка, Ивашкино, Волоховское, Артельное, Мирное, Белицкое, Вольное и Благодатное).

По данным Минобороны РФ, за эти дни были поражены цели в инфраструктуре морских портов «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил», «Николаев». Этими точными ударами были выведены из строя 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ (в том числе 16 типа «сухогруз», 10 типа «балкер», контейнеровозы, док для запуска подводных беспилотников и три ангара с безэкипажными катерами). https://www.kp.ru/daily/277800/5280318/

В течение недели также была нарушена работа предприятий военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и Киевской области. А общие потери ВСУ на передовой составили более 10 165 тысяч военнослужащих ВСУ.

Подразделения группировки войск «Север» за семь дней уничтожили свыше 1 695 украинских военнослужащих, «Южная» группировка войск - 1175, «Центр» - 2 415, «Восток» - 2960, «Запад» - 1495, «Днепр» - 425.

Силы ПВО ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения сбили за неделю: 71 авиабомбу, 23 снаряда РСЗО, 13 крылатых ракет «Фламинго», 5 249 ударных дронов самолетного типа и семь безэкипажных катеров ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 24 июля 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

188 415 - дрона.

667 - ЗРК.

30 286 - танков и бронемашин.

1 765 - РСЗО.

35 886 - орудий.

67 326 - единиц спецтехники.

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