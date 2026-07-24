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В пятницу, 24 июля, прошло традиционное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Уже пятое в этом году. Да еще и опорное. Это значит, что в Центробанке не только решали, как изменить ключевую ставку, но и обновили прогноз ключевых экономических показателей: инфляции, ставки, ВВП, денежной массы, импорта и экспорта. До конца года и на ближайшие несколько лет.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА В ИЮЛЕ 2026 ГОДА: КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ ЦЕНТРОБАНК

До этого девять заседаний подряд – с апреля 25-го года Центробанк только и делал, что понижал ключевую ставку. В итоге с 21% годовых она снизилась до 14,25%. Развилка для пятничного решения на этот раз была максимальная:

- Мог понизить. Тем самым сохранить тенденцию и оптимизм у инвесторов и бизнеса;

- Мог оставить на прежнем уровне. И тем самым притормозить снижение, чтобы оглядеться и понять, что происходит с ценами;

- А мог и повысить. Учитывая новые вводные, которые появились в последний месяц.

Взвесив все факторы, 24 июля 2026 года в ЦБ решили все-таки понизить ключевую ставку - с 14,25% до 14%.

ЭФФЕКТ БЕНЗИНА

Важная ремарка. Не нужно представлять Центробанк, как ведомство, которое всеми силами хочет задушить экономику. И пользуется для этого любыми возможными поводами. Там все-таки стараются мыслить объективно.

Простой пример - тот же рост НДС с января не помешал дальнейшему снижению ставки. Хотя многие эксперты ожидали, что ЦБ притормозит еще в начале года. Но в регуляторе сразу сказали, что повышение налогов - это разовый фактор. И после резкого роста будет спад. Так и произошло.

Сложную ситуацию с топливом, как недавно заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, в ЦБ не могут не принимать во внимание. Но при этом оценивают в том же ключе, что и рост НДС. Мол, это разовый фактор, который немного повлияет на общую инфляцию, но не сильно разгонит ее. По оценкам экспертов, прямой и косвенный вклад подорожания бензина составит около 1%.

Тем не менее сложная ситуация с топливом привела к тому, что за последний месяц резко выросли инфляционные ожидания (см. графику). Они прибавили сразу 2,3 процентного пункта. В итоге сейчас россияне ждут, что цены в ближайший год вырастут на 14,7% годовых. И это было выше, чем ключевая ставка. А в идеале должно быть наоборот. Ведь именно от инфляционных ожиданий зависит поведение потребителей. Если они ждут, что цены будут расти быстрее, то они склонны больше покупать. А это может разгонять рост цен.

В Центробанке обновили прогноз ключевых экономических показателей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Инфляция в России (% годовых)

С начала года - 4,36%

За последние 12 месяцев - 5,84%

Наблюдаемая* - 15,1%

Ожидания** - 14,7%

* Людей спрашивают, на сколько, по их мнению, выросли цены за прошедший с момента опроса год.

** Людей спрашивают, на сколько, по их мнению, цены вырастут в ближайшие 12 месяцев.

По данным ЦБ, Росстата и ИНФОМ на середину июля 2026 года.

КРЕДИТНЫЙ ИМПУЛЬС

При этом в ЦБ смотрели на еще один фактор – рост розничного кредитования. Пока он не сильно большой. Во многом из-за того, что сам ЦБ жестко ограничивает банки. К примеру, тем сейчас сложнее выдавать кредиты излишне закредитованным заемщикам. Банкам это попросту невыгодно. Тем не менее спрос на кредиты (определяется числом заявок на них) за последний год резко вырос (см. графику).

И тут надо объяснить одну важную вещь. Суть повышения ключевой ставки в том, чтобы сделать кредитование невыгодным. Люди видят, что ставки высокие. И решают, что лучше будут копить, а не влезать в долги. Ну и потом купят уже на свои. Но последние данные говорят о том, что высокие ставки россиян уже не пугают.

Кроме того, до поры до времени можно откладывать собственный спрос на квартиры, машины или мебель и бытовую технику, но в какой-то момент эти вопросы надо закрывать. И, возможно, этот отложенный спрос сейчас и сработал. Тем более что во втором квартале у многих были ощущения, что ставка будет и дальше снижаться. А значит, вклады будут не такими выгодными. И вот оно самое подходящее время переложить деньги из банка во что-то осязаемое и полезное. А если не хватает всей суммы, то взять в долг у банка сколько нужно.

Но у роста кредитования есть один минус. Это увеличивает денежную массу в экономике. И толкает цены вверх. Поэтому на этот фактор в ЦБ тоже постоянно обращают внимание при принятии решения о ключевой ставке.

Как растут заявки на кредит

Вид кредита - изменение за квартал - изменение за год

Ипотека - +21% - в 2 раза

Автокредиты - +24% - +208%

Кредиты наличными - +17% - +60%

Микрозаймы - -16% - +160%

По данным Banki.ru.

ДОХОДНОСТЬ ВКЛАДОВ ВЫРОСЛА

Есть в экономике такое соотношение как «риск – доходность». Его суть в том, что, чем потенциально прибыльнее финансовый инструмент, тем выше опасность потерять деньги. Условно крипта приносила сверхдоходы, но риски там были огромными. Вклады даже не спасали от инфляции, но зато за эти деньги можно было не переживать. Все отрегулировано и застраховано.

Последние четыре года стали для финансового рынка аномальными. Те, кто перестраховался и держал деньги только на вкладах, выиграли больше всех. И инфляцию опередили, и валютных адептов, и биржевых спекулянтов, и даже криптанов. При этом ставки по вкладам остаются высокими. И многие банки даже повысили их в последние пару недель (см. графику).

Причин тут несколько. Во-первых, заявления Центробанка и прогнозы о том, что ключевую ставку с большой вероятностью оставят без изменений. Банки до этого прогнозировали снижение и заранее опускали ставки по вкладам. В июле отыграли назад. Во-вторых, в мае со вкладов наметился небольшой отток. Клиенты начали совершать крупные покупки или просто выводить деньги в наличные на фоне проблем с мобильным интернетом. В-третьих, повысился спрос на кредиты. В итоге банкам стало не хватать свободных денег для выдачи займов. Вот ставки по вкладам в среднем и повысили.

Средние ставки по вкладам в топ-20 банков, % годовых

Срок - Ставка - Изменение за неделю

3 месяца - 13,48% - +0,35%

Полгода - 12,99% - +0,24%

Год - 12,25 % - +0,28%

По данным «Финуслуг» на 23 июля.

СПРАВКА «КП»

Что такое ключевая ставка и на что она влияет

Это главный инструмент ЦБ в борьбе с инфляцией. От нее зависят и проценты по вкладам, и по кредитам, и многое другое. Чем ставка выше, тем выгоднее нести деньги в банк и тем дороже их занимать. Спрос в экономике снижается, баланс с предложением восстанавливается — и цены растут не так быстро. На этот механизм регулятор и делает свою ставку. И наоборот. Чем ниже ставка, тем быстрее разгоняется спрос. Но опускать ее можно лишь в том случае, если инфляция стремится к нулю. Тогда у экономики будет дополнительный стимул для роста, без побочных последствий.

Простой пример - льготная ипотека начиналась как инструмент поддержки населения. Низкие ставки должны были повысить доступность жилья. Но программа оказалась слишком массовой. В итоге стало только хуже. Спрос вырос в разы, а застройщики увеличили предложение лишь на чуть-чуть. В итоге цены на недвижимость резко выросли. И жилье стало еще более недоступным. А ведь тоже хотели как лучше...

Какие сейчас ставки в банках

По депозитам: 12 - 13% годовых

По ипотеке: 17 - 19% годовых (без учета льготных программ)

По кредитам наличными: 30 - 31% годовых

По кредитным картам: 34 - 35% годовых

По данным ЦБ, Финуслуг и ДОМ.РФ на середину июля 2026 года.

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