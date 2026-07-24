Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал итоги встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях саммита представителей АСЕАН в Маниле.

Разговор двух дипломатов продлился 35 минут. Если Рубио высказался по итогам общения весьма подробно, то глава российской дипломатии дал личные комментарии 24 июля (он прилетел в Киргизию на заседание совета министров иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества).

Лавров в ответе на вопрос о США процитировал известный сериал Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о компромиссных предложениях Дональда Трампа в Анкоридже

Американский госсекретарь Марко Рубио. Фото: REUTERS.

Лавров приоткрыл еще одну часть закулисья встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже. Оказывается, Трамп прямо обещал россиянам: Зеленский сделает то, что американцы предложили в рамках мирного плана. Но вышло иначе.

Глава российской дипломатии порассуждал о том, кто конкретно провалился с анкориджскими договоренностями. В Москву были заранее доставлены американские предложения по мирному урегулированию на Украине. Наша сторона с ними согласилась, с этим и приехала на Аляску. Вывод однозначен…

По словам Лаврова, на встрече с Рубио он напомнили ему, что говорил Дональд Трамп на Аляске и вскоре после встречи с российским президентом: «Три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали».

Нынешний тон министра не свидетельствовал о каких-либо позитивных подвижках в отношениях с американцами.

Сергей Лавров перечислил действия представителей Евросоюза, направленные на срыв мирных переговоров - и сразу после Анкориджа, и на недавнем саммите «Большой семерки» европейцы обрабатывали президента США с тем, чтобы отвратить его от первоначального плана.

«В Эвиане Макрон публично сказал: «Все, больше нет никакого Анкориджа, никаких пониманий. Америка опять с нами», - процитировал министр президента Франции.

При этом американская помощь составляет немалую часть поддержки режима Зеленского: кроме поставок оружия через Европу, «Starlink работает, высокие технологии, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там не случайно оказываются».

С учетом всех этих обстоятельств совесть российской стороны чиста, констатировал Лавров: «Как говорят, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал». Россия была готова выполнить аляскинские договоренности. Однако Соединенные Штаты изменили свой подход.

Безотносительно этого задачи, которые поставил в связи с украинским конфликтом президент Владимир Путин, будут выполнены, заверил глава МИД.

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