Триумфальное «Возвращение»

ПРЕОДОЛЕВШИЕ НЕВОЗМОЖНОЕ

Философию признания мирного подвига воплощает новая Всероссийская премия «Возвращение» (на фото), которую учредил фонд «Защитники Отечества» при поддержке Российского общества «Знание». Это не смотр достижений ветеранов спецоперации, а, по сути, мощный социальный инструмент, способ подсветить тех, кто уже сегодня меняет реальность вокруг себя. Успешным примером адаптации ветеран доказывает простую истину: человек, сумевший преодолеть смерть, способен преодолеть любые бюрократические препоны, физические травмы.

- Своим трудом, общественными инициативами и активной гражданской позицией они вносят значимый вклад в развитие России. Важно рассказать всей стране о том, как герои, прошедшие серьезные жизненные испытания, возвращаются к мирной жизни и добиваются впечатляющих успехов в творчестве, спорте, профессиональной деятельности, как они поддерживают своих товарищей и семьи героев, работают с молодежью, - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

ДЕСЯТЬ ПУТЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ:

Заявочная кампания премии стартовала в День ветеранов боевых действий. Кандидатами на ее соискание могут стать ветераны СВО, добившиеся значимых результатов в направлениях деятельности согласно десяти номинациям.

Номинация «Шаг в будущее» объединит успешные практики возвращения ветеранов к мирному труду, профессионального роста и развития новых компетенций. «Голос силы» посвящена достижениям героев в сфере культуры, искусства и творчества. В «Живом примере» отметят защитников, которые вносят значимый вклад в воспитание молодежи. Номинация «Разрушая барьеры» представит истории о силе духа, спортивных достижениях и преодолении физических ограничений. Заявить в «Дело чести» можно проекты, направленные на развитие предпринимательских инициатив, открытие собственного дела и самореализацию ветеранов в бизнесе. А «Тепло сердец» придумана для проектов, связанных с заботой и поддержкой семей погибших защитников Отечества. В номинации «По зову сердца» определят лучших представителей добровольческого движения, а также авторов общественно значимых инициатив. «Связующая нить» отметит вклад ветеранов в поддержку нового поколения защитников Отечества, развитие наставничества и передачу опыта. «Равный - равному» воздаст по заслугам тем, кто помогает боевым товарищам пройти путь восстановления и вернуться к активной жизни.

Особая номинация «Личный пример» посвящена выдающимся достижениям ветеранов после возвращения домой, а также формированию положительного образа ветерана боевых действий в обществе.

Заявку подает организация-заявитель, которой могут быть органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации независимо от организационно-правовой формы. Оценивать проекты будет экспертный совет и члены почетного жюри, среди которых Герои России, участники программы «Время героев».