Стас Михайлов приехал на Dream Fest с повзрослевшими дочерьми. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

В солнечном Sea Breeze уже третий год подряд проходит международный музыкальный смотр Dream Fest. В этом году, по старой традиции, Эмин Агаларов собрал под крылом своего детища как легендарных западных исполнителей, так и российских звезд. Так, в первый день фестиваля на Аллее славы была заложена именная звезда исполнителя хита «Aïcha» Cheb Khaled. Музыкант приехал на церемонию вместе со своей семьей — супругой и детьми. А вечером на сцене зажигал публику легендарный Busta Rhymes.

Эмин Агаларов со своей супругой, моделью Аленой Гавриловой. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

Стас Михайлов приехал на Дрим Фест с подросшими дочками.

Звездная дорожка фестиваля тоже была богата на светские события. Любимец дам Стас Михайлов появился со своими младшими дочками — Иванной и Марией. Девочки подросли и превратились в прекрасных девушек.

В семье Стаса и его жены Инны шестеро детей: двое детей Михайлова от прошлых браков — 25-летний сын Никита и 21-летняя дочь Дарья; двое детей его жены от прошлого брака — 33-летний сын Андрей и 27-летняя дочь Ева, а также общие с супругой дочери — 16-летняя Иванна и 13-летняя Мария.

— Петь мои дети точно не будут. Они могут, но им это вообще неинтересно. Я не хочу их тянуть насильно на сцену. Думаю, они со временем проявят себя в другом, — рассказывает KP.RU Стас Михайлов. — Младшая дочь Маша, я думал, будет актрисой. Нет, она подросла и стала стеснительной. Она сейчас лошадьми увлечена. А Иванна, возможно, будет в будущем заниматься дизайном домов. Она красиво рисует, очень творческая девочка, очень глубокий человек. Дети себя ищут, и это мне нравится.

Яна Рудковская. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

Продюсер Яна Рудковская дефилировала по дорожке в белоснежном сарафане, подчеркнувшем осиную талию звезды. Раньше Яна практиковала разгрузочные дни на кефире и соках, теперь же предпочитает держать форму с помощью интервального голодания (это режим питания, когда, к примеру, приемы пищи с 12:00 до 17:00, а потом до следующего дня разрешается только вода или чай. — Ред.).

Яна рассказала репортерам, как их с Евгением Плющенко 13-летний сын Александр относится к повышенному вниманию критиков после своего перехода в сборную Азербайджана.

— Мы давно привыкли, что люди любят хайпануть на нашей фамилии. Хорошо, что Саша это не читает. У него характер Евгения. Он настолько живет своей детской жизнью, но при этом со своим мнением, что просто считает: в данной ситуации он будет представлять две страны. Наш с Евгением сын все равно будет прославлять российскую школу фигурного катания и фамилию своего отца, — делилась на звездной дорожке Яна Рудковская.

Закрывал звездную дорожку элегантный Эмин. Мы расспросили музыканта, как он относится к засилью в хит-парадах песен, написанных искусственным интеллектом. Дескать, насколько это честное соревнование «машин» и творчества реальных авторов.

— Я к этому спокойно отношусь. Некоторые треки ИИ людям нравятся. Я недавно услышал ИИ-шное произведение на стихи Есенина, мне оно безумно понравилось, и я даже захотел этот трек спеть. Моя команда иногда тоже использует ИИ, когда мы не знаем, как куплет дописать, ищем интересные рифмы. Но в целом я считаю, что музыка живет долго, когда она написана сердцем. Здесь у ИИ жесткая конкуренция с крутыми авторами, такими как Макс Фадеев и другими, кто умеет сочинять потрясающую музыку, которая живет десятилетиями.

Алсу. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

А мама троих детей Алсу рассказала, как воспитывает своего младшего ребенка-сына Рафаэля. По словам певицы, ее сын уже начал зарабатывать свои первые деньги: Рафаэль помогает маме, снимая для ее соцсетей видео.

За один ролик звездная мама щедро платит сыну по пять тысяч рублей.

— Я кладу эти деньги на карту маркетплейса, где сын потом заказывает игрушки, — поделилась с KP.RU певица.

Алсу не скрывает, что у ее сына есть ограничения: мальчику не разрешено проводить часы напролет за гаджетами.

— Разрешаю пользоваться, но ограничениями.

С одной стороны, соцсети и телефон — это наша беда, а с другой — это наша находка, потому что благодаря смартфонам мы знаем, где наши дети находятся, с кем общаются. Дочек сейчас я уже не контролирую в этом плане, они взрослые, уже все понимают. А вот маленького сыночка я, конечно, иногда ограничиваю в телефоне, — говорит певица.

Алёна Жигалова. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ?

- Каждый год ДРИМ ФЕСТ для нас — это новый вызов, - говорит основатель фестиваля Эмин Агаларов. - Мы делаем всё, чтобы удивлять зрителей, привозить сильных артистов и создавать по-настоящему масштабное шоу.

В первый день на сцене встретились мировые звезды и популярные азербайджанские артисты, которые исполнили новые треки и культовые хиты: Алсу, Cheb Khaled, Brandon Stone, Andru Donalds (ENIGMA), Roza Z rg rli, Zülfiyy Xanbabayeva, «Розовые Розы», Barbara Berta, Стас Михайлов, Ани Лорак, Tomas Nevergreen, Егор Крид и Busta Rhymes.

Одним из главных событий первого дня стало выступление одного из самых влиятельных представителей мировой хип-хоп сцены — Busta Rhymes. Артист исполнил культовые треки и представил яркое шоу.

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