Актрисы Анна и Юлия Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кажется, что детям богатых и знаменитых можно только позавидовать, ведь они родились с золотой ложкой во рту и с кучей возможностей. Безусловно, статус родителей многим помогает в жизни. Но в эпоху социальных сетей именно такие дети, как правило, сталкиваются с хейтом и травлей. Причем, порой им достается просто за родителей. А их таланты, даже если они, действительно, есть, рассматриваются через лупу и почти всегда критикуются.

Дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд Анна Пересильд, 17 лет

Дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд подвергается критике в Сети с тех пор, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Именно тогда о 15-летней Анне узнала вся страна. По слухам, после успеха режиссеры стали выстраиваться к Пересильд в очередь. За два года девушка успела сняться в разных крупных проектах, включая сказку «Алиса в Стране Чудес», где исполнила главную роль. Впрочем, посыле выхода фильма актёрские способности юной актрисы вновь раскритиковали.

Анна Пересильд поступила на актёрский: почему возмущаются абитуриенты? Анна Пересильд стала студенткой Московской школы кино и поступила на курс Дарьи Мороз. Правда, в соцсетях разразился скандал: абитуриенты возмутились, что не видели её на экзаменах…

Анна Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Совсем недавно Анна в очередной раз удивила поклонников, в 17 лет запустив собственный бренд одежды. Кроме того, Пересильд встречается с кумиром молодежи Ваней Дмитриенко. В этом году пара вместе выступила на «Премии Муз ТВ» и победила с совместной песней «Силуэт» в номинации «Лучшая коллаборация». Также 20-летний Дмитриенко завоевал главную награду как «Лучший исполнитель». В общем-то, неудивительно, что у Анны много завистником и хейтеров.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В кулуарах давно обсуждают, что Пересильд поймала звезду. Буквально на днях Анна оказалась в центре скандала: девушку обвинили в том, что она попала в Московскую школу кино (МШК) благодаря связям известных родителей. Якобы на итоговом конкурсе Пересильд вообще не было, но при этом ее все равно зачислили на курс Дарьи Мороз, преподающей актерское мастерство. Разумеется, этот факт вызвал негодование у абитуриентов, которым пришлось сдавать экзамены. Многие задавались вопросом: «А где справедливость?»

За Анну поспешила вступиться сначала Дарья Мороз, а затем и звездная мама Юлия Пересильд.

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены в экспедиции. Это заранее было оговорено мной и университетом… Для меня и для всей нашей педагогической команды — большая удача, что она на курсе!» — пояснила Дарья Мороз.

Юлия Пересильд Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие за нашей семьей, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов. Блат, связи, не знаю что еще, таинственные покровители. Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша… А можете попробовать просто один день прожить в любви к миру, людям, которые рядом, своим родителям, своим детям, просто посторонним, которые нуждаются в любви…» — написала Юлия в своем личном блоге.

«Мам, ты крутая», — прокомментировала пост актрисы Анна Пересильд.

В разных интервью Пересильд-младшая рассказывала, что хейт всегда будет, и она старается на него не реагировать.

Сын Децла Антоний Толмацкий, 21 год

Сын Децла Тони Толмацкий оказался в эпицентре скандала в начале лета. Причиной стало попавшее в Сеть видео, на котором студент факультета журналистики МГУ якобы выгоняет родную мать, 42-летнюю Юлию Киселеву, из квартиры. Мол, парень не хочет работать и требует разменять жилплощадь. Разумеется, Антония прополоскали на весь интернет — как можно выселять мать на улицу?

Антоний Толмацкий Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Толмацкий-младший очень переживал из-за случившегося, а нам удалось первыми связаться с собственником той самой квартиры и выяснить, что произошло на самом деле. Владелицей семикомнатных апартаментов площадью 130 кв метров оказалась мама Децла Ирина Толмацкая. По словам бабушки Тони, она на безвозмездной основе разрешила Киселевой жить в ее квартире. На протяжении семи лет Юлия не платила даже коммуналку. Кстати, именно Киселева во время последнего конфликта сняла Антония на видео и выложила его в соцсети.

Антоний Толмацкий и мать Юлия Киселева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети/Михаил Фролов

«Никто никого не выгоняет! Это моя квартира. Я плачу за нее семь лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться. Я оформила доверенность на внука, чтобы он этим занимался. Мне кажется, что любая мама хочет, чтобы в жизни ее ребенка было все хорошо. А она никак не участвует, но почему-то вставляет ему палки в колеса», — эксклюзивно рассказала KP.RU Ирина Толмацкая.

По словам Ирины, Антоний неоднократно пытался поговорить с матерью, но безуспешно. Стоит заметить, что еще отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, серьезно конфликтовал с Киселевой, обвиняя ее чуть ли не в смерти сына. Напомним, что музыкант умер от острой сердечной недостаточности после концерта в 2019 году. А вот Ирина Толмацкая предпочитала молчать, так как не хотела выносить сор из избы. Сейчас мама Децла готова отдать Юлии половину квартиры просто так, хотя могла бы этого не делать. Но если родственникам не удастся договориться, то придется решать вопрос в судебном порядке.

Антоний вскоре тоже высказался о произошедшем.

«Я очень раздосадован тем, что вся эта **** с квартирой и ссорой всплыла в Сети. Ситуация супернеоднозначная. Оправдывайся не оправдывайся. Все равно бесполезно кому-либо что-либо объяснять…Меня вообще жизнь не готовила к тому дерьму, которое мне пришлось за последние 7 лет прожить, пережить, переработать, впитать и выплюнуть. Раньше папа хранил меня, как гора хранит лес у подножия, и, честно говоря, если бы не он, не был бы я сейчас здесь с вами», — признался Антоний Толмацкий.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, 14 лет

В Сети детям Филиппа Киркорова достается за все — за эпатажный образ знаменитого отца, за Аллу Пугачеву и даже за то, каким образом они появились на свет. Известно, что обоих наследников 59-летнему поп-королю родила суррогатная мать. Кроме того, интернет-пользователи постоянно сравнивают Аллу-Викторию и Мартина с детьми Пугачевой — Гарри и Лизой.

Филипп Киркоров детьми - Мартином и Аллой-Викторией Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Так, год назад дочь народного артиста оказалась в центре внимания из-за своих комментариев относительно наследников Пугачевой. Отвечая на вопросы интернет-пользователей, Алла-Виктория очень резко высказалась и о Пугачевой, и о воспитании 12-летних Гарри и Лизы. Подростку не поправились сравнения с детьми бывшей жены ее отца. Девочка заявила, что стоять по несколько часов у рояля — не самое лучшее детство. Также она добавила что до иноагентов (имела ввиду мужа Аллы Пугачевой, — прим. Ред.) никому нет дела, а на сравнения с самой певицей написала слово «фу». Тогда многие фолловеры буквально накинулись на подростка, назвав ее наглой, невоспитанной и такой же неприятной, как Киркоров. Впрочем, были и те, кто вступился за Аллу-Викторию, которая в силу юного возраста резко отреагировала на критику взрослых людей.

Из своих источников KP.RU также стало известно, что Алле-Виктории приходилось отбиваться от хейтеров не только в интернете, но и в реальной жизни. Во время учебы в элитной школе в Дубае девочку и ее брата травили одноклассники.

«Алле-Виктории и Мартину говорили, что они из пробирки. Задирали из-за отца и Пугачевой. Подростки в этом возрасте очень злые. И детям Филиппа, конечно, не позавидуешь», — рассказал KP.RU источник, пожелавший остаться неизвестным.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша Плющенко, 13 лет

Саша Плющенко с родителями Евгением Плющенко и Яной Рудковской Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын двукратного олимпийского чемпиона и известного продюсера Саша, больше известный как Гном Гномыч, стал медийным с рождения. Чуть ли не с пеленок Сашу поставили на коньки, а уже в пять-шесть лет мальчик начал зарабатывать деньги. Тогда же он рассказывал, что копит на квартиру. С одной стороны, можно только позавидовать дисциплине, работоспособности и стойкости характера парня. Однако, в Сети многие критиковали звездных родителей за то, что они вовлекали ребенка в тяжелые тренировки и во взрослый мир шоу-бизнеса. Параллельно доставалось и самому Саше.

В этом году парню с непробиваемым характером исполнилось 13 лет, и он во всем поддерживает родителей. Так, Александр вступился за папу Евгения Плющенко после того, как 19-летний сын фигуриста от первого брака Егор Ермак дал интервью, в котором рассказал про сложные отношения с отцом. В беседе Егор заявил об отсутствии финансовой поддержки и отказе называть его своим папой.

Саша Плющенко записал видео, в котором жестко ответил старшему брату: «Когда ты к нам последний раз приезжал в Москву, почему ты не рассказал, что моя мама подарила тебе последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе. Рассказал только самое говно. Я почитал во всех соцсетях, что мой папа говорил про тебя и про твою семью что-то плохое. Ты мне скажи, пожалуйста, это когда было? Когда твой и мой отец говорил про тебя плохо? Наоборот, он всегда говорил, что ждёт тебя, и ждал».

После этого обращения Александр вновь подвергся волне критики. Многие пользователи интернета посчитали, что парень озвучил текст, который ему написали родители.

Сын Ирины Дубцовой Артем Черницын, 20 лет

Ирина Дубцова с сыном Артемом Фото: Личный архив.

Ирина Дубцова души не чает в единственном сыне Артеме, которого она родила от солиста группы Plazma Романа Черницына. В этом году наследнику певицы исполнилось 20 лет. Артем, который похож на маму, вырос красавцем и пошел по стопам знаменитой родительницы. Правда, у многих пользователей Сети Черницын вызывает раздражение за показательную демонстрацию роскошного образа жизни в соцсетях. За Артемом давно закрепился статус мажора.

Артем Черницын Фото: Личный архив.

Так, звездная мама подарила парню роскошный автомобиль BMW X4 M Competition за 15 млн рублей, затем наследника певицы стали замечать за рулем Porsche. Сама Ирина заявляла, что помогает сыну, но не пытается сделать из него мажора.

Кстати, Дубцова долгое время препятствовала тому, чтобы сын запел, так как опасалась, что его захейтят. Говорят, что по этой причине Артем в свое время не пошел на проект «Новая фабрика звезд», хотя его туда приглашали. Впрочем, в 2025 году после расставания с дочкой знаменитого клипмейкера Тоней Худяковой парень все же выпустил дебютную песню. Артем решил выступать под фамилией не отца, а мамы. Аудитория встретила нового певца скептически, но критика не помешала юному артисту продолжить выпускать треки, а также снимать забавные ролики со звездной мамой, с которой у него очень теплые и доверительные отношения.

Фото: Личный архив.

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