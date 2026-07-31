Василий Бабарыкин.

Реализовать себя в чем-то новом желают многие бойцы, возвращающиеся с передовой. И они находят поддержку и содействие. Так, ветеран спецоперации Василий Бабарыкин (на фото) из Бурятии смог открыть собственное дело.

ВСЯ ЖИЗНЬ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Мужчина начинал срочную службу в Забайкальском крае, потом продолжал ее в Чеченской Республике, а с 2015 года в - 11-й бригаде в Сосновом Бору. В 2019 году его признали ветераном боевых действий, он два раза ездил в Сирию. Когда началась СВО, в 2022 году, Василий оказался там.

Два года он доблестно сражался на передовой, но в апреле 2024-го получил тяжелое ранение. Ему присвоили инвалидность 2-й группы. Оставаться на линии боевого соприкосновения оказалось невозможным, с военным ремеслом, с которым связана вся жизнь, пришлось завязать...

После увольнения Бабарыкин вернулся домой и обратился за помощью в местный филиал «Защитников Отечества». Ему помогли решить множество вопросов, там же он узнал и про возможность получения социального контракта.

- Фонд много чем помог мне, сейчас жду адаптацию жилья, также именно мой социальный координатор Елена Владимировна помогла мне получить поддержку по социальному контракту, - рассказал ветеран.

Ветеран СВО загорелся идеей открыть в родном селе Нижняя Иволга магазин автозапчастей, единственный на весь район. Даже название придумал - «Гараж». И соцконтракт здесь был как нельзя кстати. Василий по нему впервые получил 350 тысяч рублей и на эти средства приобрел стеклянные торговые витрины, оборудовал торговую точку.

«ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ СОВЕТУЮ»

- Мне автомобильный бизнес ближе всего. С детства нравилось заниматься техникой, обучался на автослесаря 3-го разряда. Свои машины сам ремонтирую. В этот магазин люди могут приходить, выбирать товар, покупать то что есть, заказывать запчасти, которых нет в наличии. К примеру, запчасти к двигателям, кузовные автозапчасти, - говорит Бабарыкин.

Работа ведется оперативно. Как объяснил Василий, утром деталь заказывают, а вечером она уже на месте:

- Если закажут вечером, то утром на следующий день привозим. Продаем сейчас запчасти в основном для иностранных авто, если нужны российские, то тоже можем привезти.

«Гараж» открылся в апреле 2026 года. Участник спецоперации уже думает о будущем - если будет спрос, то собирается расширять бизнес. В планах открыть точку и в самой Иволге.

- Всем ветеранам, кто думает открыть свое дело, советую воспользоваться такой мерой поддержки, как соцконтракт. Тем более сейчас, когда не требуют подтверждения дохода, - обратился Василий к другим бойцам.

Возможность получения социального контракта для ветеранов СВО и членов их семей расширены с 1 января 2026 года. Заключение договоров с экс-военными в целях предпринимательской деятельности происходит без оценки среднедушевого дохода. Таким образом, государство не только поддерживает бойцов, но и признает их заслуги.