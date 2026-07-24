Роскачество предупреждает: Не надо смеяться над телефонными мошенниками, они могут отомстить

Роскачество предупредило о мести мошенников за попытки пошутить над ними. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

МОШЕННИКИ МОГУТ ОБИДЕТЬСЯ…

Есть в нашей жизни такая радость: когда звонят телефонные мошенники и предлагают ключи от домофона, прибавку к пенсии, бесплатную диагностику или еще какой-то бред, то трудно удержаться от искушения от души поглумиться над ними. Обложить родным трехэтажным, попросить денег взаймы или просто «включить дурака» и максимально тянуть его, мошенника, драгоценное время, лишая заработка — они же на сдельщине.

В Роскачестве считают, что не надо пытаться подшутить или перехитрить злоумышленников. Потому что они могут обидеться и отомстить.

— В структуре мошеннических колл-центров существует несколько отделов, — рассказали KP.RU в Роскачестве. — Первичные обзвоны совершают так называемые «холодники»: они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются «посадить на крючок». Именно эти сотрудники, если с ними грубо обошлись или над ними посмеялись, могут передать номер телефона обидчика в другие отделы — хакерам или профессиональным специалистам по «сливам».

Попасть в такой «черный список» означает навлечь на себя серьезные неприятности, предупреждают в Роскачестве.

— Пытаться шутить или переигрывать мошенников — всегда опасная затея, они могут мстить, и делают это довольно часто, — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. — Казалось бы, мошенничество — это большой бизнес, где каждая минута просчитана. Однако у злоумышленников есть и человеческий фактор: если разозлить мошенника, он может перейти к активным действиям, цель которых — вовсе не деньги, а доставить жертве как можно больше проблем.

Попасть в такой «черный список» означает навлечь на себя серьезные неприятности, предупреждают в Роскачестве. Фото: TetianaKtv/Shutterstock/Fotodom

… И ОТОМСТИТЬ

Чем же грозят приколы над жуликами? Телефон обидчика могут внести, например, в базы для СМС-бомбинга.

— Это целенаправленная атака, когда ваш номер регистрируют на десятках сайтов: от соцсетей до служб доставки, — предупреждают в Роскачестве. — Телефон буквально взрывается от сотен уведомлений, среди которых могут быть и опасные ссылки. В таком потоке легко перейти по одной из них и поймать вирус или потерять личные данные. СМС-бомбинг может длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, насколько сильно мошенники хотят вам насолить. Особенно опасен этот метод для пожилых людей, которые могут растеряться и случайно перейти по вредоносной ссылке, принимая ее за важное уведомление.

Кроме того, номер могут слить в даркнет.

— Это означает, что ваш номер будет «гулять» по рукам злоумышленников годами, остановить этот процесс практически невозможно, и жертвам приходится менять номер телефона, — продолжили перечислять опасности в Роскачестве.

Третий способ отомстить — позвонить обидчику мошенников с международного телефона и сбросить звонок. Предполагается, что глупый обидчик не разберется, что это международный номер и перезвонит. И тогда на другом конце провода его будут максимально долго удерживать на проводе — а разговор-то платный.

— Парадокс в том, что мошенники в этой схеме напрямую не зарабатывают на списаниях — это чистая месть, — пояснили в Роскачестве.

Как же быть?

— Ответ однозначный: не пытайтесь перехитрить, не подшучивайте, не тратьте время. Лучшее, что вы можете сделать, — просто положить трубку, — советуют в Роскачестве. — Помните: лучший способ избежать мести мошенников — не давать им повода.

ЭКСПЕРТ: ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО ИГРЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

— Такую месть я считаю крайне маловероятной, возможной разве что теоретически, — сказал KP.RU глава компании Zecurion (обеспечение кибербезопасности) Алексей Раевский. — Мошенники — это не любители. Это хорошо отлаженный бизнес, цель которого выманивание денег, а в последнее время еще и вербовка. У каждого сотрудника есть четкие количественные показатели в работе, действует жесткий контроль рабочего времени. Манипуляции, связанные с местью не дают ни гривны прибыли, поэтому они не продуктивны. Это все равно, что играть в компьютерные игры на рабочем месте — пустая трата времени, за что в серьезных организациях наказывают.

Впрочем полностью исключить вероятность мести нельзя, оговаривается эксперт.

— Это как раз и может быть чем-то вроде компьютерной игры на рабочем месте, перекура или перерыва на кофе — чтобы на какое-то время отвлечься от основной работы, переключиться, — допускает эксперт. — Частная инициатива отдельных исполнителей.

Еще одна возможная причина появления таких предостережений — вбросы от самих мошенников.

— Такая повестка могла прийти со стороны самих мошенников, — предполагает Раевский. — Например, через соцсети, когда человек рассказывает, что обругал мошенников, а с него якобы списали деньги или другое несчастье приключилось, а потом это подхватывают СМИ. Но это хорошая новость. Видимо, наши граждане стали в массовом порядке высмеивать жуликов, тянуть их время, и в результате у них снизилась продуктивность. Вот они и формируют информационную повестку, направленную на то, чтобы россияне так больше не делали. Поверил — давай деньги, не поверил — клади трубку, не трать наше время.

ИНОГДА ЦИФРЫ — ПРОСТО ЦИФРЫ

Эксперт отметил, что это не единственный способ создания чувства ложной опасности, который практикуют мошенники.

— Например, в ходе обработки жертве приходит 4-значный код, и какое-то время назад в СМИ появились предупреждения, что если эти цифры сообщить мошенникам, то спишутся деньги, — напомнил Раевский. — И мошенники стали этим пользоваться. Звонит «офицер спецслужбы» и говорит: «Вам звонили мошенники, вы назвали им полученный код? Да? Ну все, ваши деньги вот-вот уйдут их надо срочно перевести на безопасный счет». Или, как вариант для вербовки, — уже ушли на финансирование ВСУ и надо исправляться, что-то куда-то отнести или поджечь.

На самом деле, отметил Раевский, эти цифры не несут никакой опасности. И привел случай из собственной практики.

— Это чаще всего просто абстрактные цифры, — рассказал Раевский. — Иногда это коды доступа к каким-то внешним ресурсам. Однажды, понимая, что они не имеют никакого отношения к моим счетам, я отправил их по ссылке, которую дали мошенники. В результате попал на сайт магазина строительных материалов. Мне потом звонил «офицер», говорил про «безопасный счет», но я знаю, что отвечать в таких случаях. Мне же от регистрации на сайте магазина — ни ущерба, ни прибыли.

И тем не менее эксперт просит граждан не повторять его действия.

— Не надо верить в «выгодные предложения», поступающие с незнакомых номеров, и не надо сообщать пришедшие коды — вы втягиваетесь в диалог, а это вам не нужно, — говорит Раевский. — Но если вы вдруг сообщили эти цифры, то не надо паниковать и верить, что это дает мошенникам доступ к вашим деньгам. Это часть сценария «взять на испуг».

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