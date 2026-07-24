В Латвии по новому закону собрались запретить трансляции в эфире восьми песен на музыку Раймонда Паулса Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В Латвии по новому закону собрались запретить трансляции в эфире восьми песен на музыку Раймонда Паулса – полюбившегося советским меломанам маэстро, который недавно отметил 90 лет.

К чести Паулса, в отличие от той же Лаймы Вайкуле, он после начала специальной военной операции не поливал нашу страну грязью и вел себя достойно. В этом году поздравления с юбилеем композитору направил Владимир Путин.

Паулс отреагировал на запрет лаконично: «Пусть запрещают. Кто имеет власть, пусть решает».

Пока что проект закона прошел второе чтение, названия песен из «запрещенной восьмерки» еще не стали достоянием гласности. Критерий - композиции не должны быть созданы или исполнены теми, кто находится под антироссийскими санкциями.

Предложение о запрете внес депутат от партии Национальная ассамблея Артурс Бутанс.

Сначала речь шла только закрытии эфира для исполнителей из России, которые попали в санкционные списки ЕС. Потом депутат от оппозиции Эдмундс Живтиньш решил добавить огонька: предложил членам сейма задуматься – будет ли запрещено исполнять песни Паулса, если слова к ним написал российский поэт?

«Ответьте на вопрос: если автор текста подвергается санкциям, а текст этот написан на музыку Паулса – что тогда делать?», - науськивал коллег Живтиньш.

Понятно, что делать - запрещать. Илья Резник, например, который написал стихи к 70 песням маэстро, находится под украинскими санкциями, чего прибалтам может оказаться вполне достаточно. Но для начала решили разогнаться на композициях, которые исполняли подсанкционные певцы - среди них Филипп Киркоров и Григорий Лепс, которых латыши занесли в свои «черные списки».

Ситуация создает анекдотический прецедент. История музыки знает песни, которые запрещали за текст. Например, нацисты запретили песню времен Второй мировой «Лили Марлен» потому, что она навевала мысли о доме, любви и страхе смерти в окопах. А в странах «соцлагеря» одно время считали неприемлемым творчество ряда западных рок-групп.

Но запретить песню за то, что ее однажды спел «политически некорректный» певец – это что-то новое. С почином вас, латышские товарищи! Теперь Россия при желании может лишить прибалтов всей их песенной культуры. Осталось только попросить наших исполнителей, находящихся под санкциями, методично исполнить хотя бы по разику тамошние «шедевры».

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