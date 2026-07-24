Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский в политике, написала The New York Times, «гибок до крайности». Ссылаясь на аналитиков, американская газета утверждает: «Он так часто меняет мнение в вопросах о назначениях и политическом курсе, что путаница и текучка кадров становятся рисками для руководства страной в условиях боевых действий».

Поводом для такого вывода стали кадровые метания просроченного, который в разгар войны уволил сначала «молодого реформатора» - министра обороны Федорова, а потом и его оппонента – «генерала советской формации» главкома Сырского.

АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ КОМИКА

Противоречивые решения Зеленский принял под явным давлением «картонного майдана», продиктовавшего главе киевского режима, кто должен руководить армией и минобороны.

Для союзников Зеленского его готовность прислушиваться к общественному мнению и менять курс - это, мол, признак украинской демократии, сочла The New York Times. Но в то же время его склонность менять позицию может создавать впечатление слабости. А ведь суровые времена «требуют непоколебимого лидерства»!

Это противоречие издание объясняет весьма убедительно: «Зеленский перенес свои инстинкты из шоу-бизнеса в политику, стремясь к самым громким аплодисментам и маневрируя в поисках одобрения».

Для профессионального шоумена, волею умелых пиарщиков возглавившего Украину, аплодисменты из зала всегда будут решающим фактором. И он всегда будет предпочитать эффектные действия эффективным решениям.

Люди с картонками продиктовали главе киевского режима, кто должен руководить армией и минобороны. Фото: REUTERS.

ПЛАН С АТАКАМИ НА РОССИЮ ПРОВАЛИЛСЯ

Ровно месяц назад Зеленский сообщил, что одобрил 40-дневный план «операции влияния» с целью «принудить Россию к миру». Попросту говоря, речь шла о террористических атаках на российские города и объекты инфраструктуры.

Заявление было сделано накануне саммита НАТО в Анкаре, где пытались продвинуть тезис о «переломе» в пользу Киева.

Что в итоге?

«Стратегия Запада приводит не к уступкам со стороны Кремля, а к появлению новых оснований для эскалации», - отмечает Responsible Statecraft. Дело идет к тому, что Зеленский, поставивший кровавый спектакль в надежде на овации зала и крики «бис!», будет освистан.

Начав террористическую войну против Москвы, Киев получил то, на что в своей самонадеянности вряд ли рассчитывал: самые жесткие и регулярные ответные удары по украинским военным производствам, транспортной и энергетической структуре, обслуживающей ВСУ.

В результате ударов по портам Украины в Черном море судоходство в стране парализовано. Практически остановился экспорт, 80% которого шел морским путем. То же самое с импортом, прежде всего в интересах украинской армии.

Еще одно последствие – скукоживание 21-го пакета антироссийских санкций ЕС. Из него убрали самые потенциально чувствительные для Москвы меры, поскольку европейские страны поняли, что пострадают от них сами. А ведь военная бравада Зеленского должна была, по его задумке, сработать как раз в обратную сторону...

Да и внутренний кризис, связанный с отставками военного руководства, тоже связан с театральщиной «принуждения России к миру». Если Зеленского все же заставят вернуть Федорова на пост министра обороны, считает Владимир Фесенко, руководитель независимой аналитической группы «Пента» в Киеве, на Украине возникнет параллельный центр власти. И это «станет началом политического конца Зеленского».

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