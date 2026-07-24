МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госпитализация певицы MaкSим 24 июля 2026 года: что случилось на самом деле

Певица МакSим отменила концерт в Павлодаре из-за проблем со здоровьем. Выступление артистки было запланировано на 25 июля на мероприятиях, посвященных дню города Павлодар в Казахстане. Недоброжелатели уже строчат гневные комментарии, выдумывая причины самостоятельно — намекают на очередной срыв артистки, которая раньше страдала алкогольной зависимостью. Однако на этот раз причина уважительная и Марина Абросимова (настоящее имя певицы) действительно госпитализирована.

Как стало известно KP.RU, у певицы на фоне сильнейшего стресса поднялось давление: «Сильнейший стресс из-за смерти папы, он спровоцировал высокое давление». Марина принимала таблетки для снижения давления, но это не помогло, поэтому сейчас она находится в больнице, где ей помогают доктора.

Сама МакSим сообщила в соцсетях, что отмена концерта 25 июля вынужденная мера: «Несколько дней назад в моей семье случилось большое горе. Ушел из жизни мой отец. Я переживаю тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, потребовалась госпитализация. В настоящее время я прохожу лечение».

МакSим сообщила в соцсетях, что отмена концерта 25 июля вынужденная мера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

43-летняя Марина Абросимова 19 июля 2026 года похоронила папу, который скончался от осложнений онкологического заболевания. Сергей Арефьевич Абросимов умер в Казани. Когда МакSим сообщили о несчастье, она была в Москве и готовилась выступить на частном мероприятии, певица была шокирована, но как профессионал смогла собраться и выступила так, что зрители остались довольны. И только после концерта Марина вылетела в Казань.

У МакSим с августа стартует гастрольный тур по городам страны, на данный момент артистка планирует провести все концерты по графику. Зрители волнуются, потому что из-за проблем со здоровьем, а иногда и с алкоголем у артистки в прежние годы отменялись выступления в регионах. Деньги за билеты всегда возвращали. Марина Абросимова несколько лет с переменным успехом лечилась от алкоголизма. Но три года назад артистка вернулась к трезвой жизни после успешного лечения в частной реабилитационной клинике. С тех пор алкогольных срывов у певицы не было и у МакSим начались сольные выступления и концерты на частных мероприятиях.

Самым громким «пьяным концертом» МакSим стало выступление в 2023 году в Сочи, когда она вышла на сцену и пела с трудом — не попадала в ноты, еле передвигалась, казалось артистка была заторможена, испытывала проблемы с дыханием, «глотала» окончания слов. Через 30 минут Марина ушла со сцены, зрителям вернули деньги за билеты. После этого состоялся концерт в Твери, который МакSим провела, но зрители заметили похожие проблемы с вокалом. Фанаты были возмущены — требовали отменить тур, дать певице время восстановиться.

Сама МакSим так комментировала проблемы в Сочи: «Никто не застрахован от неожиданностей. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос».

Потом были еще скандалы в том же гастрольном туре и звезда обращалась к публике: «Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, не совместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур».

МакSим ездила с туром с осени 2022 года, и тогда в 2023 году у нее просто не было сил петь. За пару часов до выступления переносили концерты в Вологде, Нижнем Новгороде. Везде называли причиной — скачки давления. Из-за тяжелой коронавирусной пневмонии в 2021 году Марина принимала лекарства, ей добавили реабилитационные и восстановительные процедуры, организм просто не справлялся с серьезными нагрузками. Голос певицы тогда восстановился полностью, а вот сил на большие нагрузки не было. Вскоре сама артистка призналась еще и в алкогольной зависимости от которой прошла лечение. С тех пор за последние три года «сбоев» не было — МакSим избавилась от вредной привычки, выступает. Поэтому комментарии сплетников на счет того, что «она опять пьет» — клевета.

На этот раз сильнейший стресс из-за семейного несчастья «выбил» артистку из колеи. МакSим помогают восстановить организм после стресса доктора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная новость о смерти отца застала певицу МакSим на сцене: он боролся с онкологией 14 лет вопреки прогнозам врачей, но проиграл

Как живет певица МакSим после болезней, срывов и предательства: 500-метровая квартира от бывшего возлюбленного и тихое счастье с дочерьми