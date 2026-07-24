Много лет следили за русскими: хакеры взломали компьютер японского разведчика

Хакеры выложили содержание секретных файлов в даркнет и выставили их на продажу всего за 1100 долларов. Фото: khunkornStudio/Shutterstock/Fotodom

Японская разведка ведет пристальную слежку за сотрудниками посольства РФ в Токио и других российских учреждений в этой стране. Спецслужбы составляют досье и на высокопоставленных представителей МИД России, включая одного из заместителей министра.

О тайной работе японцев стало известно после того, как в сеть попали данные с рабочего компьютера офицера безопасности японского консульства в Южно-Сахалинске Акахоры Рюити. По сообщению МАХ-канала Mash, утечку организовали хакеры, которые выложили содержание секретных файлов в даркнет и выставили их на продажу всего за 1100 долларов.

Информационный массив объемом 170 ГБ содержит собранные за несколько лет многочисленные сведения о россиянах. Он включает в себя расшифровку телефонных звонков и СМС, перехваченных с помощью операторов японских линий связи, а также служебную и личную переписку в популярных мессенджерах. Что, кстати, лишний раз свидетельствует об уязвимости таких каналов. В файлах имеются ссылки, указывающие на то, что переписки россиян оказались скопированы с помощью компании Sun Denshi Co., которая производит устройства для передачи мобильных данных, роутеры и т. д. Один из ее корпоративных клиентов — Google.

Кроме того, в архиве оказались фото и видеозаписи, скрыто сделанные сотрудниками наружного наблюдения, следившими за российскими гражданами в Японии. Характер некоторых материалов показывает, что они были получены в ходе негласных проникновений в дома и номера отелей, где жили наши соотечественники.

Среди прочего в массиве есть подробное дело на бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии Михаила Галузина, ставшего затем заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. Особо подчеркивается, что он поддерживал рабочие связи с несколькими премьер-министрами Страны восходящего солнца (что в общем-то является не только заслугой, но и прямой обязанностью любого посла, представляющего мировую державу). Отдельные разделы посвящены российским дипломатам, предпринимателям, ученым, посещавшим Японию. Разведку напрягло даже предложение российской стороны провести футбольную встречу между нашими пограничниками и служащими Береговой охраной Японии.

Зачем Рюити поволок весь этот багаж данных с собой на Сахалин — бог весть. Может, лишний раз не хотел напрягать себя запросами в Токио для получения архивных сведений. А заодно использовал объем памяти компа для собственных нужд. Хакеры обнаружили там массу порнопродукции в стиле рисованных японских «комиксов для взрослых».

В МИД РФ прокомментировали вскрывшиеся факты слежки и незаконного сбора информации, касающиеся российских граждан. «Не в первый раз мы сталкиваемся с тем, что японская сторона пытается сфабриковать необоснованные обвинения в адрес наших дипломатов и сотрудников русских заграничных учреждений, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. — Это не удивляет, так как такая линия поведения вытекает из недружелюбного курса в отношении России, взятого на вооружение официальным Токио. Такая политика не соответствует интересам самой Японии и японского народа».

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