Что известно об ударе по выставке вооружений под Киевом: вот как Украина облажалась по одному и тому же сценарию

Перегрузка ракеты для российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У украинского оборонпрома удивительная традиция - собрать лучших конструкторов и «народных кулибиных» на одном полигоне. В светлое время суток. Под открытым небом. И заботливо разослать анонсы — с датой и временем…

24 июля. Полдень. Киевщина, полигон где-то вдоль Житомирского шоссе. Разработчики украинского ВПК презентовали своё «вундерваффе» — от дронов до систем связи. В 11:20 — тревога. Через пару минут — прилёт. Баллистика. По той самой площадке, где только что жали руки основатели стартапов и функционеры Совета оборонной промышленности Украины — организатора этого «форума».

Не менее 10 погибших, более 100 раненых.

За молчащий Киев договорил Валерий Боровик, основатель компании First Contact — БПЛА и наземные роботы, участник выставки, из тех, кому в этот раз повезло:

«Очень серьёзный был удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Там были наши знакомые. Скорее всего, целенаправленно под конкретное мероприятие».

Тот же Боровик простодушно объясняет механику катастрофы: «Объявление о выставке было распространено в сети. Из него было понятно, кто организатор. Место не указывалось, однако координаты россияне могли выяснить и без этого».

По выставке беспилотных вооружений под Киевом ударили российские ракеты. Фото: REUTERS.

За два года — минимум семь громких прилётов по одному и тому же сюжету.

Сумы, 13 апреля 2025. Награждение 117-й бригады теробороны в Конгресс-центре. Два «Искандера-М». По российским данным — более 60 «двухсотых» из ВСУ.

Днепропетровщина, 1 июня 2025. Полигон 239-го центра, построение 33-й механизированной. 12 погибших, более 60 раненых. Командующий Сухопутными войсками Драпатый — в отставку. Да-да, тот самый.

Гончаровское, конец июля 2025. «Искандер-М» с кассетной БЧ по 169-му учебному центру. По украинским оценкам — до 200 убитых и раненых.

Учебный центр ВСУ, 16 октября 2025. Две баллистические. Около 200 «двухсотых» и «трёхсотых», включая иностранных инструкторов.

Самаровский район, 1 ноября 2025. Плац 35-й ОБрМП. Факелы, костры, награждение операторов дронов. Открытая местность. Два «Искандера» и три «Герани». Россияне, по утечкам, взломали групповой чат организаторов.