Влад А4 оказался под угрозой банкротства: его компанию хотят признать несостоятельной из-за долгов на 7,4 млн рублей

Влад Бумага считается одним из самых известных детских блогеров в мире Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Компания популярного блогера Влада А4 (Влад Бумага) столкнулась с финансовыми трудностями. В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании ООО «А4 Трейд» банкротом. Как выяснил сайт KP.RU, сумма требований составляет более 7,4 млн рублей.

Речь идет о фирме, которой Влад Бумага владеет на 100%. Основным направлением ее деятельности является интернет-торговля. Компания также занимается продажей одежды, обуви, игрушек, сувениров и других товаров.

Заявление о признании организации несостоятельной в суд направил индивидуальный предприниматель Александр Руденко из-за многомиллионного долга перед ним. Согласно данным Арбитражного суда Москвы, дело зарегистрировано 20 июля 2026 года. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

При этом финансовые показатели «А4 Трейд» за прошлый год оказались, мягко говоря, плохими. В 2025 году выручка компании составила 102 млн рублей, что на 56% меньше, чем годом ранее. Вместо прибыли организация получила убыток в размере 27 млн рублей.

Ранее KP.RU уже писал о финансовых проблемах в бизнесе Влада А4. Несмотря на огромную популярность блогера и десятки миллионов подписчиков, некоторые его компании столкнулись с падением показателей. Влад Бумага считается одним из самых известных детских блогеров в мире. Помимо рекламы в социальных сетях, он развивает различные направления бизнеса: от продуктов питания до одежды и игрушек.

Одна из крупнейших компаний блогера — ООО «Ачетыре», на которую зарегистрированы товарные знаки Влада и его команды. По итогам прошлого года эта фирма также показала снижение показателей: выручка сократилась с 1,1 млрд до 651 млн рублей, а прибыль уменьшилась с 351 млн до 32 млн рублей.

На этом фоне у блогера возникали и другие юридические споры. В частности, ранее к одной из его компаний был подан иск почти на 306 тысяч рублей из-за неисполнения обязательств по поставкам.

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