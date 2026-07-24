Уход России с Украины нереален: главное из интервью Илона Маска The Economist

Маск дал большое интервью Фото: REUTERS.

После нескольких месяцев публичного затишья Илон Маск, успевший стать за это время первым в мире долларовым триллионером, дал большое интервью журналу The Economist.

Полтора часа он отбивался от ярлыков исламофоба, сторонника ультраправых, сторонника России и архитектора ИИ-апокалипсиса, которые на него примеряла главред британского издания Зенни Милтон Беддоуз.

В интервью Маск предрек Британии гражданскую войну, вновь заявил, что для завершения военного конфликта Украине придется идти на территориальные уступки, и предсказал «эпоху невероятного всеобщего изобилия» как результат развития искусственного интеллекта.

«РОССИЯ НЕ ОТВЕДЕТ ВОЙСКА»

Во время интервью Илон Маск в очередной раз заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. «Множество людей выдают желаемое за действительное, говоря, что Россия должна полностью уйти - но это нереально, они не собираются отводить войска, поэтому надо добиваться мира по текущей линии», — пояснил предприниматель, назвав свой подход «прагматичным», а не проросссийским.

Маск выразил надежду, что мирное соглашение будет достигнуто. «Меня раздражают лощеные дипломаты, которые рассуждают о том, что Россия должна уйти, во время роскошных ужинов со сменой семи блюд, пока другие умирают на поле боя» — отметил миллиардер.

При этом, принадлежащая Маску компания SpaceX продолжает обеспечивать ВСУ критически важной для координации боевых действий спутниковой связью Starlink.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, ознакомившись с интервью, заметила: «Хочется развить мысль и предложить отвести «Старлинк». Чтобы люди не умирали».

«Я СЛИШКОМ УВЛЕКСЯ ПОЛИТИКОЙ»

Одним из самых неожиданных признаний Маска стала оценка собственной политической активности. По его словам, работа в администрации Трампа и руководство Департаментом эффективности правительства (DOGE) отняли слишком много времени. «Я слишком увлекся политикой», — признал предприниматель. При этом он не сказал, что считает свои политические взгляды ошибочными - он лишь сожалеет, что участие в политической борьбе отвлекло его от управления бизнесом .

А наиболее напряженной частью интервью оказалась дискуссия с журналисткой о влиянии Маска на европейскую политику. В ответ на обвинения в том, что он поддерживает ультраправые движения, американец отрезал: «Я поддерживаю обычных людей», пояснив, что считает их взгляды нормальными, поскольку эти «обычные люди» просто считают, что у страны должны быть надежно защищенные границы, безопасные города и разумная государственная политика в сфере расходов».

Интервьюер обвинила Маска в том, что он сгущает краски Фото: REUTERS.

Бизнесмен также заявил о предвзятости в подобных оценках: «Можно взять старую речь Обамы или Клинтон, показать ее человеку с левыми взглядами и сказать, что это выступление Трампа. Он ответит: «Какой ужас!» А потом выяснится, что это были слова демократов».

Ранее Маск неоднократно выступал в поддержку считающихся ультраправыми политиками британца Найджела Фараджа, партии «Альтернатива для Германии» и французского «Национального объединения». Причем во Франции, где не особо любят американцев, сочли поддержку бизнесмена «черной меткой», а партия Ле Пен публично открестилась от любых связей с самим Маском и администрацией Трампа.

На уточнение о том, какое ему вообще дело до Европы, Маск ответил, что «воспринимает Запад как единое пространство».

«БРИТАНИЮ ЖДЕТ РАСПЛАТА»

Отдельный блок разговора был посвящен Великобритании. Интервьюер обвинила Маска в том, что он сгущает краски и преувеличивает уровень преступности в Британии на свою многомиллионную аудиторию, хотя не был в Лондоне уже несколько лет. Бизнесмен лишь отметил, что фиксирует тенденции и предрек гражданскую войну на Туманном Альбионе:

«Если в стране существует большая и быстро растущая группа людей, чьи убеждения противоречат западным ценностям, рано или поздно наступит момент расплаты». Маск отметил, что Беддоуз живет в информационном пузыре, если не замечает происходящего в стране.

При этом предприниматель открестился от обвинений в исламофобии, попрекнув традиционные западные СМИ в том, что они не хотят обсуждать реальные проблемы интеграции мигрантов и предпочитают обвинять оппонентов в нетерпимости вместо разговора по существу. «Я против изнасилований и убийств. Я против навязывания правил и законов, которые противоречат тому, что мы считаем нормой на Западе», — заявил Маск, напомнив, что его семья и все его компании многонациональны, а один из детей назван в честь индийского астрофизика, лауреата Нобелевской премии Субраманьяна Чандрасекара.

Маск смотрит в будущее с оптимизмом Фото: REUTERS.

ИИ ВМЕСТО КОММУНИЗМА

Основное время интервью было посвящено развитию искусственного интеллекта. По словам Маска, уже через пять лет ИИ станет умнее всего человечества: «Практически не останется ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека».

Миллиардер отметил, что остановить развитие технологии практически невозможно — слишком велико число стран и компаний, участвующих в этой гонке, поэтому остается лишь делать будущие системы максимально безопасными. Но, несмотря на это, уже через десять лет человечество не сможет контролировать ИИ.

Несмотря на это, Маск смотрит в будущее с оптимизмом, оценивая вероятность катастрофы «всего» в 10-20 процентов.

Триллионер рисует радужную картину. По его мнению, сочетание продвинутогоИИ и роботов приведет к тому, что людям больше не придется работать и общество придет в состояние всеобщего изобилия. «Понимаю, сейчас это может показаться нелепым. Но сейчас 2026 год. Давайте посмотрим, где мы окажемся в 2036-м», — заметил миллиардер. По его мнению, такой перспективе может помешать только глобальная катастрофа вроде ядерной войны.

Когда Беддоуз в финале утверждает, что многие люди искренне ненавидят Маска, тот безразлично отвечает: ему все равно. Но затем уточняет: «Как вы сами сказали, за мной следят четверть миллиарда человек, значит, людей, которым я нравлюсь, гораздо больше, чем тех, кому я не нравлюсь».

«Думаю, гораздо больше людей ненавидят вас и традиционные СМИ», — добавляет Маск, ставя точку в разговоре.

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