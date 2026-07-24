Суд обязал издательскую группу RCS MediaGroup, директора Corriere della Sera Лучано Фонтану и двух журналисток газеты выплатить компенсацию морального ущерба Алессандро Орсини

Недавнее решение миланского суда стало серьезной зуботычиной всей выстроенной на Западе русофобской машине. Впервые в ЕС был подвергнут сомнению бытующий в местных СМИ миф о существовании якобы созданной Москвой «разветвленной пропагандистской сети», в которую входят журналисты, политики и эксперты из Европы.

Речь идет о постановлении служителей Фемиды по гражданскому иску известного итальянского политолога, противника расширенческой политики НАТО Алессандро Орсини.

Он требовал признать незаконной публикацию ведущей газеты Corrire della Sera, разрушившей карьеру университетского профессора и телекоментатора. Речь идет о материале от 5 июня 2022 года. В журналистском «расследовании» со ссылкой на документы спецслужб утверждалось, что правоохранительные органы вскрыли сеть «итальянских путинистов», распространявших пророссийские тезисы после начала военных действий на Украине. Авторы статьи заявляли, что эта система действовала скоординированно, влияла на общественное мнение и препятствовала решениям итальянского правительства. Орсини был представлен как один из наиболее заметных участников этой группы «спящих», а его фотография красовалась на первой полосе газеты вместе с 12 другими «фигурантами».

Во время разбирательства представители газеты заявили, что статья основывалась на сведениях, полученных от конфиденциального источника. Однако так и не смогли представить доказательств того, что Орсини находился под наблюдением спецслужб, входил в некую организованную пророссийскую сеть или участвовал в кампании по дезинформации.

Более того, «секретный документ» тоже оказался вымыслом. Так, Франко Габриэлли, отвечавший в 2022 году за вопросы государственной безопасности, заявил, что итальянские спецслужбы не составляли никаких «списков» журналистов, политиков и комментаторов. Он также подчеркнул, что даже упоминание какого-либо публичного высказывания в аналитическом бюллетене спецслужб не означает проведения расследования в отношении его автора.

Аналогично высказался и на тот период председатель парламентского комитета по контролю за спецслужбами (COPASIR) Адольфо Урсо, сообщив, что комитет не проводил собственного расследования в отношении «предполагаемых пророссийских инфлюенсеров».

В итоге Суд обязал издательскую группу RCS MediaGroup, директора Corriere della Sera Лучано Фонтану и двух журналисток газеты выплатить компенсацию морального ущерба Алессандро Орсини в размере 27,5 тысячи евро, а также опубликовать опровержение порочащей информации.

Сам профессор не намерен останавливаться на достигнутом и собирается подать новый иск о компенсации упущенной выгоды из-за вынужденной безработицы. В планах также направление коллективного ходатайства от лица всех фигурантов газетного псевдорасследования.

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