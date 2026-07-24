Замминистры проверяют качество работы подчиненных с контрактниками и членами их семей

Генерал армии Виктор Горемыкин посетил пункт отбора контрактников Ленинградской области. Фото: Минобороны РФ.

В ходе рабочего визита в Ленинградский военный округ, замминистра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин посетил пункт отбора контрактников Ленинградской области. Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ провел оценку работы сотрудников военного комиссариата.

Руководитель пункта отбора, подполковник Алексей Савченко, сообщил замминистру о полном выполнении планов по набору военнослужащих по контракту, включая специалистов для подразделений беспилотных систем, за первое полугодие 2026 года. Он выразил уверенность, что на 100% будут выполнены показатели к концу года.

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин посетил пункт отбора контрактников Ленобласти

Замминистра отметил важность комплектования войск беспилотных систем и активную работу по привлечению молодежи, включая профессиональную ориентацию и практические занятия на симуляторах.

В это время замминистра обороны и руководитель Аппарата Министерства обороны РФ Виталий Шулика посетил Ленинградский военный округ, чтобы проинспектировать работу общественной приемной министра обороны с обращениями военнослужащих и членов их семей.

Генерал-полковник заслушал отчеты подчиненных о ходе реализации целевых карт по оптимизации рассмотрения писем от граждан и исполнении регламента работы с заявителями.

«Виталий Шулика подчеркнул приоритетность работы с военнослужащими и членами их семей, акцентировав внимание на необходимости цифровизации процессов для ускорения решения вопросов и соблюдения прав военнослужащих», - отметили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что сегодня наиболее частыми темами обращений стали вопросы медицинского и социального обеспечения, награждения, получения статуса ветерана боевых действий, розыска военнослужащих и денежного довольствия.

По итогам первого полугодия 2026 года, решение таких вопросов заявителей в ЛенВО составило 95% при сроке менее 15 дней, что является высоким показателем.

«15 дней – это хорошо, но мы можем и 5 дней, и 3 дня – сократить весь этот процесс, если будет у нас цифровая платформа по обращению граждан, то эти вопросы мы гораздо быстрее начнем решать», - подчеркнул Шулика во время общения со специалистами приемной министра.

Отметим, что Министерство обороны России сейчас активно информирует граждан на своем официальном сайте и ЕПГУ, а также развивает «горячую линию» Военно-социального центра для поддержки участников СВО и их семей, что способствует сокращению обращений и времени на поиск решений.

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