Лишний вес у подростка: как понять, что это повод для тревоги

Если ребенок комплексует из-за колебаний веса, то взрослым важно объяснить: лишние килограммы связаны не только с жировой тканью. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Подростковый период — тяжелый случай не только для самих детей, но и для родителей. Иногда в первую очередь — для взрослых. Потому что нужно увидеть и учесть кучу разных факторов, включая внезапные наборы веса или резкое похудение. Обычно мальчики в это время тянутся как осинки, а девочки переживают, что «опять стали жирными».

Педиатр Заур Хатшуков, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета объясняет — перестройка всего организма у подростка — это норма, но, как всегда, есть нюансы.

— Во время полового созревания меняется гормональный фон, растут кости и мышцы, увеличивается объем крови, формируется взрослая фигура. Особенно это заметно у девочек — происходит естественное увеличение количества жировой ткани. Это важная часть нормального развития организма и репродуктивной системы. Поэтому у них прибавка в весе в 11–17 лет сама по себе не является поводом для тревоги. Иногда рост и набор веса происходят не одновременно. Например, сначала организм может набрать несколько килограммов, а уже через несколько месяцев начаться активный рост в длину. Из-за этого временно может казаться, что вес увеличился слишком быстро.

ОБЪЯСНЯЙТЕ: ТЕЛО — НЕ ТОЛЬКО ЖИР

— Если ребенок комплексует из-за колебаний веса, то взрослым важно объяснить: лишние килограммы связаны не только с жировой тканью, — говорит педиатр Хатшуков.

На массу тела влияют:

мышцы;

вода в организме;

содержимое кишечника;

рост костей;

гормональные изменения.

«Например, перед менструацией некоторые девушки могут временно набрать 1–3 килограмма из-за задержки жидкости. После окончания цикла вес обычно возвращается к привычным значениям», — объясняет врач.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ НОРМАЛЬНЫМИ

Важные вопросы, которые стоит задать детям, чтобы понять, в норме ли подростки (можно спрашивать — «Как ты себя чувствуешь?»):

Ты чувствуешь себя хорошо, ничего не беспокоит?

Аппетит в норме? Хочешь есть больше (меньше) обычного?

Слабость и усталость не беспокоят?

Отметки для родителей (особенно девочек) — на что важно обращать внимание:

Менструальный цикл становится постепенно регулярным.

Рост продолжается (пусть иногда, на первый взгляд, слишком резко).

Вес увеличивается постепенно на протяжении месяцев, а не резким скачком.

— Иногда важно оценивать не только цифру на весах, но и общее самочувствие, — объясняет эксперт.

Иногда рост и набор веса происходят не одновременно. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

КОГДА СТОИТ НАСТОРОЖИТЬСЯ

Конечно, набор веса у подростка может быть связан с состояниями, которые требуют консультации врача. На что обращать внимание:

постоянная сильная усталость;

сонливость;

отёки;

выпадение волос;

сухость кожи;

нарушения менструального цикла;

резкое усиление аппетита;

сильная жажда;

одышка при обычной нагрузке.

«Также важно обратиться к специалисту, если вес увеличился очень быстро — например, на 5–10 килограммов за несколько недель без очевидной причины», — предупреждает Заур Хатшуков.

ЧТО, КРОМЕ ГОРМОНОВ, ВЛИЯЕТ НА ВЕС

Надо отметить, что есть факторы, которые влияют на здоровье гораздо сильнее, чем небольшие колебания массы тела. Попробуйте задать своему подростки вопросы от нашего врача:

— Что ты делаешь для своей фигуры, кроме того, что ежедневно встаешь на весы?

Спишь больше 8 часов? Подросткам нужно от 8 до 10.

Достаточно ли двигаешься? Нужно как минимум гулять два часа в день. А еще лучше бегать, кататься на велосипеде, скейте, играть в волейбол и так далее.

Чем питаешься? Есть ли в рационе овощи, фрукты, белковые продукты в виде рыбы, птицы, нежирного мяса и молочных продуктов?

Не пропускаешь ли приемы пищи? Завтрак — наше всё, да и ужин для подростков важен, главное — за 3 часа до сна.

Что тебя волнует? Не испытываешь ли сильный стресс в последние три месяца?

ВАЖНО

Почему не стоит ставить себе диагноз по интернету

«Если поискать информацию в социальных сетях, можно найти десятки пугающих объяснений: гормональные сбои, заболевания щитовидной железы, серьёзные нарушения обмена веществ. На самом деле такие состояния встречаются гораздо реже, чем кажется», — отмечает Заур Хатшуков.

Чаще всего набор веса у подростков связан с:

естественным развитием организма;

изменением уровня физической активности;

особенностями питания;

стрессом;

недосыпанием.

Поэтому не стоит самостоятельно назначать себе диеты или искать симптомы болезней по видеороликам и комментариям в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дайте ребенку скучать: Неочевидные правила воспитания ребенка на летних каникулах

«Я устал, не вывожу…»: Как выбраться из родительского выгорания?

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия