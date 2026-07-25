Лишний вес у подростка: как понять, что это повод для тревоги

Подростковый период — тяжелый случай не только для самих детей, но и для родителей. Иногда в первую очередь — для взрослых. Потому что нужно увидеть и учесть кучу разных факторов, включая внезапные наборы веса или резкое похудение. Обычно мальчики в это время тянутся как осинки, а девочки переживают, что «опять стали жирными».
Педиатр Заур Хатшуков, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета объясняет — перестройка всего организма у подростка — это норма, но, как всегда, есть нюансы.
— Во время полового созревания меняется гормональный фон, растут кости и мышцы, увеличивается объем крови, формируется взрослая фигура. Особенно это заметно у девочек — происходит естественное увеличение количества жировой ткани. Это важная часть нормального развития организма и репродуктивной системы. Поэтому у них прибавка в весе в 11–17 лет сама по себе не является поводом для тревоги. Иногда рост и набор веса происходят не одновременно. Например, сначала организм может набрать несколько килограммов, а уже через несколько месяцев начаться активный рост в длину. Из-за этого временно может казаться, что вес увеличился слишком быстро.
— Если ребенок комплексует из-за колебаний веса, то взрослым важно объяснить: лишние килограммы связаны не только с жировой тканью, — говорит педиатр Хатшуков.
На массу тела влияют:
мышцы;
вода в организме;
содержимое кишечника;
рост костей;
гормональные изменения.
«Например, перед менструацией некоторые девушки могут временно набрать 1–3 килограмма из-за задержки жидкости. После окончания цикла вес обычно возвращается к привычным значениям», — объясняет врач.
Важные вопросы, которые стоит задать детям, чтобы понять, в норме ли подростки (можно спрашивать — «Как ты себя чувствуешь?»):
Ты чувствуешь себя хорошо, ничего не беспокоит?
Аппетит в норме? Хочешь есть больше (меньше) обычного?
Слабость и усталость не беспокоят?
Отметки для родителей (особенно девочек) — на что важно обращать внимание:
Менструальный цикл становится постепенно регулярным.
Рост продолжается (пусть иногда, на первый взгляд, слишком резко).
Вес увеличивается постепенно на протяжении месяцев, а не резким скачком.
— Иногда важно оценивать не только цифру на весах, но и общее самочувствие, — объясняет эксперт.
Конечно, набор веса у подростка может быть связан с состояниями, которые требуют консультации врача. На что обращать внимание:
постоянная сильная усталость;
сонливость;
отёки;
выпадение волос;
сухость кожи;
нарушения менструального цикла;
резкое усиление аппетита;
сильная жажда;
одышка при обычной нагрузке.
«Также важно обратиться к специалисту, если вес увеличился очень быстро — например, на 5–10 килограммов за несколько недель без очевидной причины», — предупреждает Заур Хатшуков.
Надо отметить, что есть факторы, которые влияют на здоровье гораздо сильнее, чем небольшие колебания массы тела. Попробуйте задать своему подростки вопросы от нашего врача:
— Что ты делаешь для своей фигуры, кроме того, что ежедневно встаешь на весы?
Спишь больше 8 часов? Подросткам нужно от 8 до 10.
Достаточно ли двигаешься? Нужно как минимум гулять два часа в день. А еще лучше бегать, кататься на велосипеде, скейте, играть в волейбол и так далее.
Чем питаешься? Есть ли в рационе овощи, фрукты, белковые продукты в виде рыбы, птицы, нежирного мяса и молочных продуктов?
Не пропускаешь ли приемы пищи? Завтрак — наше всё, да и ужин для подростков важен, главное — за 3 часа до сна.
Что тебя волнует? Не испытываешь ли сильный стресс в последние три месяца?
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«Если поискать информацию в социальных сетях, можно найти десятки пугающих объяснений: гормональные сбои, заболевания щитовидной железы, серьёзные нарушения обмена веществ. На самом деле такие состояния встречаются гораздо реже, чем кажется», — отмечает Заур Хатшуков.
Чаще всего набор веса у подростков связан с:
естественным развитием организма;
изменением уровня физической активности;
особенностями питания;
стрессом;
недосыпанием.
Поэтому не стоит самостоятельно назначать себе диеты или искать симптомы болезней по видеороликам и комментариям в интернете.
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