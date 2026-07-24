Яна Рудковская в фамильных бриллиантах, Лорак в соблазнительном наряде в стиле Беллуччи, элегантный Эмин: звёздная дорожка «Дрим Феста»

Яна Рудковская вышла на дорожку в белоснежном сарафане. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

Каждый год на курорте Sea Breeze Эмин Агаларов проводит международный фестиваль «Дрим Фест», собирая на одной площадке как западных звезд, так и российских знаменитостей. В этом году фестиваль собрал более 50 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады и Турции. Ну а знаменитости, как всегда, дефилировали по звёздной дорожке в лучших нарядах. Кто был самым модным, KP.RU разъяснил звездный дизайнер Наз Маер.

Дизайнер Наз Маер Фото: Личный архив.

Яна Рудковская

Яна вышла на дорожку в белоснежном сарафане, который подчеркнул её стройные формы. Сумочка от Dior — бессменный аксессуар главной блондинки шоу-бизнеса.

Ну и, конечно же, какие знаменитые блондинки без бриллиантов? Яна блистала на дорожке украшениями, которые Евгений Плющенко дарил ей на важные семейные даты. Такие украшения можно смело назвать фамильными, поскольку, учитывая их эксклюзивность и стоимость, в дальнейшем они будут передаваться в семье по женской линии.

Яна Рудковская. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

К примеру, вот это кольцо-сердце с изумрудом в 7 карат и плюс две белые груши по 0,5 карата. Не меньше чем на 80 миллионов рублей тянет такое роскошество. А бриллиантовые часики Яны стоят в бутике около восьми миллионов рублей.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова

Эмин предпочитает классические образы, и это всегда стопроцентное попадание в голливудский стиль. Но, как и Брэд Питт, Эмин миксует классику и повседневный стиль. В данном случае мы видим интересное сочетание дорогого классического костюма и чёрной футболки. Бордовый платок в кармашке пиджака придаёт образу торжественности красной дорожки.

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

Жена Эмина Алёна Гаврилова тоже остановила выбор на классике: декольтированное платье с открытыми плечами нежного цвета сливочного персика в ансамбле из изысканных бриллиантовых украшений из коллекции Bulgari «Serpenti», выполненных в форме змеи.

Светлана Бондарчук

Благодаря модельному прошлому фигура Светланы по-прежнему безупречна. Как говорится, что ни надень — будет выглядеть изысканно. В данном случае это терракотовое платье-комбинация с акцентом на открытую спину и руки.

Светлана Бондарчук. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

И как яркий аксессуар — серьги в виде веера.

Ани Лорак

Ани повторила знаменитый образ Моники Беллуччи. Подобные «платья-рыбки» голливудская звезда особо уважает, поскольку такой фасон подчеркивает фигуру «песочные часы»: тонкую талию, красивые изгибы и мягкие формы. Каролина (настоящее имя певицы. — Ред.), несомненно, красавица — одна из самых женственных артисток на нашей эстраде.

Ани Лорак. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

Алсу

Алсу в золотом пайеточном ансамбле с акцентными плечами и оголенной линией талии. Такие необычные наряды вне принятых стандартов певице очень идут, подчеркивая ее индивидуальность. Восточные черты звезды выгодно оттеняются космическими пропорциями вечернего наряда и аксессуаров.

Алсу. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

Регина Тодоренко

Регина очень постройнела, и как же она хороша в этом корсетном образе! Дворцовый шлейф подчеркивает торжественность момента: как-никак перед нами ведущая международного фестиваля.

Регина Тодоренко. Фото — пресс-служба «Дрим Феста»

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