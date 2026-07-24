Продавцы в Крыму торгуют себе в убыток и помогают друг другу Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

РАНЬШЕ БЫЛО ДОРОЖЕ

Во-первых, и самых главных: те, кто пишут, что на полуострове дефицит продуктов, врут безбожно. От Евпатории до Керчи прошла через все крупные супермаркеты и сельские магазинчики. Ни одной пустой полки.

Как крымчане и туристы живут на полуострове в июле 2026 года

Даже наоборот. Крымские рынки переживают сейчас фруктово-овощное цунами. Девятибалльные волны персиков, абрикосов, черешни, крыжовника, алычи, малины, клубники, помидоров, огурцов… Всё это без остановки накрывает торговые ряды. Прилавки переполнены, и это плодоовощное изобилие уже переливается через край и падает. Падает и в цене.

Крымские рынки переживают сейчас фруктово-овощное цунами. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Это, конечно, плохо. Урожай богатый, а туристов мало и есть некому.

— Девушка, спасите урожай. Берите мои помидоры, по 350 отдаю, — молит о пощаде Оксана. Оксана известная личность на рынке в Ялте — торгует уже много лет овощами со своего огорода.

Душистые томаты «Бычье сердце» будто тоже умоляли меня: «Забери!».

— Давайте три килограмма, — беру я, хотя мне вообще не надо. — Как у вас вообще дела?

— Как дела?.. Лучше всех, — шутит женщина и через паузу добавляет, — Да хреновенько. Никто до нас не доехал.

Оксана показывает мне сообщения от её постоянных клиентов: «Как жаль, что в этом году не увидимся».

— Рестораны и кафе помогают, слегка, — говорит она. — Что-то берут, но у них тоже клиентов небогато.

На рынке в Евпатории цены ещё ниже:

— В прошлом году тут всё было раза в два дороже. Черешня по 500 была, помидоры по 600. Я ещё удивлялся, что у нас в Королёве дешевле, — говорит военный пенсионер Олег Иванович, приехавший отдохнуть в санаторий в Саках. — А сейчас хорошую черешню я беру по 150. Огурцы — вообще бесплатно — рублей по 30.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРЕШЛИ НА МЕСТНОЕ

Вот бы это изобилие куда-нибудь на север, где таких фантастических помидоров и черешни отродясь не видели. Но нет. Вывезти что-то из Крыма сейчас сложно — по мосту фуры не пускают вот уже который год, а на паромы — очереди. Можно через Херсонщину и Запорожье — но там всё ещё опасно — враг бьёт по гражданским фурам, в том числе и продуктовым.

Военные ситуацию исправляют, борются с беспилотниками, но логистические компании ехать всё равно отказываются. Боятся. Один прилёт — и нет ни товара, ни машины. Местные крымские гоняют, бензовозы прорываются, рискуя жизнью, сюда на полуостров. Их тут встречают как героев.

От этого, пока местные овощи и фрукты падают в цене, мясо и птица — прибавляют. Курица по 420 кг (филе ещё дороже), индейка — по 800.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

— Если бензин по 300 рублей литр, свет вырубают… Пришлось генераторы купить. Но они же тоже на бензине. А коммуналка у нас давно выше, чем на материке, — разводит руками хозяин небольшой птичьей фермы бахчисарайского района Игорь Курашов. — Так что наша продукция и раньше была дороже привозной.

Но вот парадокс: из-за того, что сильно подорожало всё привозное, местное сравнялось с ним в цене. Только местное свежее и люди перешли на крымскую курочку и мяско — они не замороженные и очень вкусные.

Отдельный вид искусства — всю эту продукцию сохранять. Света же нет.

— Если заложить всё вовремя и больше холодильник не открывать, пока снова свет не дадут, он работает как термос. До двух суток может держать температуру, — делится профессиональными секретами хозяйка мясного магазина в Евпатории. — Я всех покупателей этому учу.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КРУТИМ БАНКИ, ВАРИМ ТУШЁНКУ

Так что весь Крым сейчас «крутит банки» — урожай же надо спасать. В часы, когда есть свет (у кого газ — тем вообще повезло), варятся компоты, варенья, соленья. Демонстрировала свои запасы и Оксана с ялтинского рынка, и фермерша Светлана из Бахчисарая. Поддалась на общую тенденцию даже моя экс-коллега Катя, которая 20 лет прожила в Москве и ни одной банки в жизни не закрутила:

— Я такой вкусный ткемали делаю… Сейчас вот банок 40–50 закручу, потом подумаю, что с ними делать, — рассуждает она.

Или вот предприниматель Ольга Евтюшина — её фирма раньше, вообще-то, специализировалась на копчёностях, теперь перешли на производство тушёнки, чтобы мясо не пропадало. И их банки так залетели, что ребята теперь не планируют от них отказываться, даже «когда всё наладится».

Эта фраза — «когда всё наладится» — тут звучит от каждого, как присказка. Так же как и: «Ничего! Мы блэкауты 2015-го выстояли, ковид пережили. И не такие метели в лицо летели. Так и напишите».

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«МЫ И НЕ ЗНАЛИ, ЧТО У НАС СТОЛЬКО ВСЕГО!»

И при всех этих сложностях, местные стараются поддерживать местных. Власти идею народной взаимопомощи подхватили и запустили акцию «Волна поддержки». Это как рупор для тех, кто вкладывает душу в своё дело: печёт хлеб, растит овощи, варит сыр, шьёт, чинит. Достаточно взять телефон, записать короткое видео, чем ты живёшь и что создаёшь, и отправить организаторам — они уже разместят на площадках проекта. Так друг о друге узнают тысячи людей. Живое слово, живое лицо и живой продукт, а не какие-то рекламные баннеры. Делают так, чтобы крымское было на слуху, чтобы партнёры находили друг друга в это непростое время. Да и не только партнёры, но и покупатели.

— Мы, например, теперь сыр берём только крымский, — рассказывает хозяйка небольшой пиццерии в Севастополе Ирина Крайницина. — Я даже и не знала, что у нас на полуострове такой ассортимент. У мужа машина на газу — он раз в неделю объезжает фермеров, делает закупки. Качество — бомба! Параллельно он развозит посылки, кому что надо захватить от нас. А ещё подарочки приятные передаём друг другу. Так сдружились все! А ведь раньше и не знали — каждый в своей каше варился…

СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ НА ЛАВАН

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДОВОМ ПОЛЕ

Когда здесь начался топливный коллапс, под удар попали не только водители, но и фермеры. Одна из самых трогательных историй развернулась на лавандовом поле Анастасии Харицкой.

Лаванда цветёт всего две недели в году. За это время надо успеть собрать урожай, от которого зависит весь следующий год. И вот прямо в эти самые важные 14 дней бензин закончился. Анастасия записала отчаянное видео с просьбой о помощи. Ролик разлетелся по сети и собрал более миллиона просмотров. На призыв откликнулся владелец частной заправки — просто взял и привёз бензин. Сколько требовалось. Молча. И очень вовремя. Чем довёл Анастасию и её коллег до слёз (радости, конечно же).

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

И это лишь одна из сотни историй, которые крымчане окрестили «Добрым крымским бензовозом».

Название акции придумал блогер Глеб Жемчугов. Он решил помогать онкобольным, кому бензин нужен, чтобы ездить на лечение. Идея, как обычно и бывает в таких случаях, родилась случайно: друг поделился с кем-то топливом, потом подключился сам Глеб. Акцию подхватили в соцсетях, и она разрослась до сотен неравнодушных людей. В итоге помощь получили около 40 пациентов.

Крымчанам помогают и с материка. Например, предприниматель из Тамани Сергей Семеновых возит бензин в Крым и раздаёт тем, кому он остро необходим. Немного — всего по 5–10 литров, но таких нужных.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДО ПОСЛЕДНЕГО

А история спасения рыбок вообще никого не может оставить равнодушным.

В Севастопольском и Евпаторийском аквариумах из-за веерных отключений света тысячи рыб оказались под угрозой гибели. Узнав об этом, горожане стали приносить канистры с бензином для генераторов — по 5, 10, 20 литром. Кто сколько может. Сотрудники пытались даже возвращаться деньги за этот бензин, но люди наотрез отказались: «Это для рыбок». Топливо собрали с запасом, рыбы спасены.

Пересмотрели свою политику и работодатели. Они держатся до последнего, сокращают всё, что можно… лишь бы не людей:

— Я работаю в магазине автозапчастей. Сейчас, понятно, тяжко, но босс нас не уволил. Да, работаем теперь неделя через неделю, зарплата уменьшилась, но главное, что работа есть, — рассказывает Сергей из Евпатории. — Я в свободное время теперь подрабатываю в такси — успел взять в аренду машину на газу. По городу можно набомбить за день так, чтобы и на аренду авто хватило, и подзаработать. Когда всё наладится (снова слышу я эту мантру — авт.), я такси, скорее всего, не брошу — привык.

А отели стараются до последнего не увольнять самых незащищённых сотрудников — простых уборщиц, садовников.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА КАНИСТРОЙ НЕ ПОМОЖЕШЬ

Но тяжелее всего сейчас крупным и средним предприятиям — у них зарплаты, кредиты, обязательства. Их канистрой бензина не спасти.

Винодел в третьем поколении Рем Акчурин рассказывает: пришлось закрыть и ресторан, и производство остановить. Свет и топливо — это понятно, но образовался дефицит винных бутылок. Своего производства в Крыму нет, а везти сюда сложно и дорого. Раньше фура со стеклотарой обходилась в 150 тысяч рублей, сейчас — 700 тысяч.

Устричная ферма «Марикультура» — единственное предприятие в Севастополе и одно из крупнейших в Крыму по выращиванию устриц, оказалось на грани краха. Директор Владислав Шенявский рассказывает: невозможно купить дизельное топливо для судна и генераторов — заправки просто отказываются наливать в канистры. Приходится возить дизель за наличные из Краснодарского края. Шенявский готовит письмо в правительство Севастополя с просьбой включить предприятие в список тех, кому топливо выдают по квотам.

Власти Крыма запустили пакет системной поддержки. Вслед за режимом ЧС (а это важно, это тот самый «форс-мажор» из всех договоров), снизили аренду на госимущество на 75%, предоставили отсрочки платежей, запустили программы льготных беспроцентных микрозаймов, вплоть до суммы на покупку генератора, реструктуризацию долгов по лизингу и кредитам. И это вот так быстро — для неповоротливой российской бюрократической машины это, вообще-то, подвиг. Но все, конечно, надеются, что подоспеют и более глобальные меры. Их тут ждут. Очень и очень ждут.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Из-за регулярных отключений света в городах Крыма открылись пункты, где можно зарядить телефоны. Такие же устроили и крупные супермаркеты, работающие на генераторах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из соцсетей главы Крыма Сергея Аксёнова:

«По согласованию с Президентом Министерство финансов РФ дополнительно выделит 5 миллиардов рублей Республике Крым на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электроэнергии.

Все попавшие под эту категорию граждане в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей.

На данный момент на федеральном уровне обсуждаем вопрос дополнительной поддержки предпринимателей. С Министерством труда РФ уже согласовали ряд мер, в том числе выплату 2/3 от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой».

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