Эльдар Рязанов был вынужден сделать героя Олега Басилашвили «стукачом по вдохновению»

Фильм "О бедном гусаре замолвите слово" балансировал между трагедией и водевилем. Фото: кадр из фильма.

Режиссер Эльдар Рязанов называл своего «Бедного гусара…» самой многострадальной картиной, несмотря на как будто бы водевильный сюжет. Фильм балансировал между трагедией и водевилем. История любви корнета Плетнёва к дочери провинциального актера Настеньке Бубенцовой переплеталась с интригами петербургского чиновника Мерзляева, приехавшего в провинциальный город, чтобы проверить благонадёжность гусар.

Импульс, который привел к созданию этого фильма, родился на съемках комедии Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Натурные съемки «Итальянцев…» проходили в том числе в Петропавловской крепости. «Какая замечательная декорация для фильма, где в город вступает гусарский полк!», - подумал тогда режиссер. И эта мысль накрепко застряла в голове.

Он написал сценарий-пьесу про гусарский полк в соавторстве с драматургом, своим другом Григорием Гориным, с которым давно мечтал поработать. Готовый материал Рязанов отнес в Госкино СССР. Прочитав сценарий главный редактор кинокомитета Анатолий Богомолов сказал: «Нам этот материал не нужен. У нас уже много исторических картин». На самом деле причина отказа была в другом. Действие картины происходит в ХIХ веке, примерно через 10 лет после восстания декабристов, в эпоху так называемой николаевской реакции. Советские цензоры были не дураки, они легко разгадали замысел сценаристов, которые под видом водевиля о похождениях гусаров написали горькую сатиру на работу тайной полиции.

Станислав Садальский и Наталья Гундарева в фильме "О бедном гусаре замолвите слово" Фото: кадр из фильма.

«Про мерзкие действия, подлости, инсценировки этого ведомства. Сделать это было возможно лишь на историческом материале, перенеся сюжет в николаевско-бенкендорфское время, когда после казни и ссылки декабристов царил политический сыск», - рассказывал в интервью KP.RU Эльдар Рязанов, который не скрывал, что под тайной полицией имелся в виду КГБ. Не понять это было невозможно, в сюжете появляются филеры, «топтуны», стукачи, провокаторы, жандармские офицеры, которые занимались политическим сыском… Поэтому острожный редактор Богомолова сценарий завернул.

Но Эльдар Рязанов был упорный. Он тут же позвонил председателя Гостелерадио СССР Сергею Лапину. И записался к нему на прием. Важная деталь: Госкино и Гостелерадио конкурировали, перехватывали друг у друга сюжеты, режиссеров, актеров... Отношения между руководителями двух ведомств были как у кошки с собакой.

«Поэтому Лапин согласился прочитать наш с Гориным опус. Через месяц раздался телефонный звонок!», - рассказывал Рязанов. Телевидение дало добро на постановку «О бедном гусаре замолвите слово»...».

Валентин Гафт Фото: кадр из фильма.

Но рано было праздновать победу. В первоначальном варианте сценария Мерзляев (впоследствии Мерзяев), которого сыграл Олег Басилашвили, был жандармским майором Третьего отделения – высший орган политической полиции. Теленачальство потребовало выбросить любые намеки на это ведомство. Тем более, что фильм начали снимать осенью 1979 года, а в декабре СССР ввел войска в Афганистан. В этой политической обстановке вбивать клин между армией (гусарами) и спецслужбами было опасно.

И Мерзляев сменил полицейский мундир на штатский сюртук, стал чиновником - тайным советником из Петербурга. Как иронично заметил Рязанов, превратился из профессионального блюстителя порядка в добровольца-стукача по вдохновению.

Но и после этих правок съемки картины закрыли… Рязанов был растерян. Станислав Садальский, утвержденный на роль гусара Плетнёва, рыдал. «Американские горки» продолжились. Картину снова вернули в производство! Помог директор «Мосфильма» Николай Сизов. Но и дальше всё было непросто. Как вспоминал Эльдар Рязанов, удары сыпались со всех сторон.

«Содержание картины перекликалось с нашей жизнью. Провокации, интриги, гнусности, о которых рассказывалось в нашем сценарии, мы испытывали на себе, снимая картину. Каждая сцена, которую предстояло снимать завтра, как правило, накануне переделывалась, уточнялась, дописывалась, что тоже усиливало хаос и неразбериху на съёмочной площадке. «О бедном гусаре…» была моя самая непосильная работа », - рассказывал режиссер.

Евгений Леонов Фото: кадр из фильма.

Последнее цензурное изменение внесли… за два дня до премьеры. Пришлось вырезали финальную сцену с похоронами Бубенцова на фоне церкви. Правки коснулись и «заведения мадам Жозефины» (то есть публичного дома), оно превратилось в «Салон мод мадам Жозефины» с белошвейкам и модисткам, к которым ежедневно наведывались гусары.

Премьера фильма прошла 1 января 1981 года после программы «Время», как считал Рязанов «в неуместное время, в неуместный день...». Говорят, фильм категорически не понравился председателю КГБ СССР Юрию Андропову. После первого показа положили «на полку» на... 5 лет. В следующий раз картину «О бедном гусаре…» показали уже в начале перестройки – в январе 1986 года. Полная версия вышла ещё через 10 лет в 1996 году в рамках ретроспективы фильмов Эльдара Рязанова.

Помимо политической сатиры в картине было много вокально-танцевальных номеров, как и должно быть в водевиле. Много песен, которые исполняли игравшие в фильме артисты: Станислав Садальский, Валентин Гафт, Ирина Мазуркевич, Андрей Миронов (он озвучивал закадровый текст). Музыка Андрея Петрова была, как и всегда, восхитительна и разнообразна: романсы, салонные песни, марши, реквием. Хотя фильм делался для телевидения, Эльдар Рязанов снимал его как масштабную историческую постановку. Натурные съемки проходили в Петропавловской крепости, в московской усадьбе Братцево, в Павловске...

Одной из претенденток на роль Настеньки Бубенцовой была Татьяна Догилева, но Рязанов отдал эту роль Ирине Мазуркевич. На провинциального актера-трагика Афанасия Бубенцова пробовались Леонид Броневой и Александр Калягин. Но Бубенцова блестяще сыграл Евгений Леонов.

Главными претендентами на корнета Плетнёва были Александр Абдулов и Валерий Шальных из театра «Современник», с ним делил одну гримерку Станислав Садальский.

Узнав от коллеги о пробах в фильм Рязанова, Садальский загорелся и тоже захотел в них поучаствовать: «Я только заглянул в сценарий и понял, что роль Плетнёва моя». Чтобы её получить, он приложил немало усилий. Заручился поддержкой другого именитого режиссера Владимира Мотыля, сбросил лишние килограммы - подготовился к встрече с Рязановым, который в итоге его и утвердил на корнета Плетнёва. После Рязанов объяснил свой выбор тем, что Садальский и внешне, и внутренне идеально попал в этот образ. Именно таким - простодушным, обаятельным, аполитичным, честным, наивным, горячим - и должен быть молодой гусар.

В других ролях Рязанова решил снимать «старую гвардию»: Олега Басилашвили, Валентина Гафта, Георгия Буркова, Валентину Талызину, Светлану Немоляеву, Лию Ахеджакову, Готлиба Ронинсона, Александра Белявского... Некоторые роли были написаны специально для артистов рязановского «пула». Гафт потом рассказывал: съемки «О бедном гусаре…» были трудными, но интересными. Нельзя было приходить площадку «пустым», нужно было играть с юмором и жестко.

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