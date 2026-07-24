«Афродита» и «Барби»: 52-летняя Олеся Судзиловская восхитила поклонников фигурой на отдыхе

Некоторые сравнили Судзиловскую с куклой Барби и даже с богиней красоты Афродитой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Абхазии. 52-летняя артистка выложила несколько кадров, на которых позирует перед зеркалом в миниатюрном бикини со змеиным принтом, а также показала снимки со своей собакой.

Фотографиями она решила поднять настроение поклонникам в рамках своей традиционной рубрики #судзибьюти. «Обычно мы говорим о красоте, моде, здоровье, а сегодня сделаем небольшой выходной и просто поднимем друг другу настроение!» — написала Судзиловская.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей Сети. Под фото поклонники восхитились внешним видом актрисы и ее формой. Некоторые сравнили Судзиловскую с куклой Барби и даже с богиней красоты Афродитой.

Олеся Судзиловская восхитила поклонников фигурой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Ну что за красотка, куколка барби»; «Фигуркой такой можно похвастаться!»; «Олеся Ильинична. Богиня красоты! Эталон красоты и женственности. Аж, дыхание перехватило. Афродита»; «Осмелела телезвезда!»; «В хорошей форме»; «Вы Афродита!»; «Все, я в отпаде!» — пишут под фото.

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Абхазии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, заслуженная артистка России Олеся Судзиловская состоит в браке с Сергеем Дзебанем уже порядка 17 лет. У пары двое детей: 17-летний Артем и 10-летний Майк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крутила роман с миллионером и прославленным актером, а счастье нашла с таксистом: непростая судьба Олеси Судзиловской