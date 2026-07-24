Ваш трудовой стаж аннулирован: мошенники изобрели новый способ обмана

Мошенники придумали еще одну уловку, с помощью которой можно выудить у россиян доступ к личным аккаунтам на Госуслугах. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники придумали еще одну уловку, с помощью которой можно выудить у россиян доступ к личным аккаунтам на Госуслугах. Злоумышленники сообщают потенциальным жертвам, что у тех якобы аннулировался трудовой стаж. То есть под угрозой самое святое — выплата положенной пенсии.

По данным платформы «Мошеловка» Народного фронта, мошенники звонят или присылают сообщения, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Они сообщают, что из-за технического сбоя трудовой стаж человеку аннулирован, а значит, он не сможет в будущем получать пенсию или пособия.

Затем мошенники предлагают «исправить ошибку» или якобы «оформить компенсацию», а после выманивают коды доступа к «Госуслугам» или платежные реквизиты карт.

В «Мошеловке» напомнили, что проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. И самое главное —государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону.

— Появляется все больше сообщений о том, что мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа, чтобы получить доступ к аккаунтам Госуслуг либо выманить средства. Схема не нова — это очередная вариация, призванная ввести человека в стрессовое состояние уведомлением о наступлении каких-то негативных событий. Далее — жертва теряет бдительность и в панике начинает выдавать доступы, пароли и короткие коды из сообщений, потому что «действовать надо быстро», — пояснил KP.RU руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

Эксперт рассказал, как можно противостоять подобным попыткам мошенничества. Для этого достаточно запомнить несколько несложных правил:

1. Помните, что уведомления от Социального Фонда или ФНС будут в случае чего приходить вам сразу в Госуслуги. Сотрудники этих ведомств не будут писать вам в мессенджеры и тем более давить на срочность — они просто уведомят вас в личном кабинете портала о любых подобных изменениях.

2. Хорошо взять за правило, что человек, который пытается по телефону либо в переписках выманить у вас любой код из СМС — мошенник по умолчанию. Любые данные, которые могут пригодиться этим ведомствам о вас, у них уже есть. Коды из СМС в таких случаях запрашивают только мошенники.

3. Если вы вдруг сильно сомневаетесь и желаете что-то уточнить — просто вешайте трубку, блокируйте чат и звоните напрямую в ФНС / СФР, их телефоны легко находятся в поисковиках.

4. Аннулирование трудового стажа, которым в этом сценарии пытаются запугивать, не происходит по телефону в формате звонка. И уж точно никакие выплаты от ведомств не переводятся по реквизитам карты, озвученным по телефону либо в мессенджерах.

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