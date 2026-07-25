Солнечные лучи могут проникать сквозь одежду и кожу и разрушать ДНК: правда и мифы о «безопасном» загаре

Загар может быть опасным даже без повреждений кожи. Фото: Olena Chukhil/Shutterstock/Fotodom

Летом, даже облачным и сумрачным, мы все равно попадает под более интенсивное солнечное облучение. И многие считают, что если они не допускают ожогов кожи, то загорают безопасно и правильно.

На самом деле все не совсем так.

– Солнечное излучение делится на два типа с разными последствиями: UVB-лучи и UVA. Первые активны с 10 до 16 часов и могут воздействовать на кожу только напрямую. Именно они вызывают классический солнечный ожог, повреждая поверхностный слой эпидермиса, - объясняет в разговоре с корреспондентом KP.RU старший научный сотрудник Пермского политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. - А вот лучи UVA гораздо коварнее: они активны весь световой день и проникают практически сквозь любые препятствия, включая одежду, зонты, листья деревьев. Они не вызывают немедленной боли или покраснения.

Вместо этого они незаметно пробираются глубоко в дерму и передают свою энергию кислороду, превращая его в агрессивные молекулы, которые повреждают фрагменты ДНК. Конечно, клетки пытаются их чинить. Но при частом облучении, даже без видимого ожога кожи, система восстановления не справляется, - объясняет ученый. – Повреждения копятся, мутации становятся постоянными. Если они затронут гены опухолей, клетка может начать бесконтрольно делиться — это первый шаг к раку.

Так что отсутствие раздражения и шелушения не говорит о безопасном загаре без повреждений кожи. Старайтесь беречь себя и давать коже отдых. Особенно на жарких курортах.

Зонты не спасают от солнечного облучения. Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

КРАСИВЫЙ МИФ - ЗАГАР ЛЕЧИТ ПРЫЩИ

Есть устойчивое заблуждение, что солнечные лучи «подлечивают» прыщи и акне. И, действительно, летом многие замечают улучшение состояния кожи. Но и тут все не так уж просто

– Действительно, ультрафиолетовые лучи обладают антисептическим действием и подавляют активность бактерий, - объясняет KP.RU доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Юлия Рожкова. – Также солнце частично подсушивает воспаления, выравнивая тон кожи, поэтому кажется, что загар исправляет состояние кожи при акне. Но это лишь косметическая видимость. На самом деле УФ-излучение запускает механизмы, которые вскоре приводят к ухудшению.

Что происходит под воздействием солнца после временного улучшения: кожа в ответ на повреждение наращивает более толстый роговой слой, а также усиливается выработка кожного сала. На жаре оно окисляется и закупоривает поры, образовывая комедоны (черные точки или белые бугорки на коже – прим. Ред.). Также под воздействием солнца в коже снижается местный иммунитет, усиливается обезвоживание.

- Но и это не все, - добавляет Юлия Рожкова. - Как только проходит лето и действие ультрафиолета снижается, кожа реагирует мощным обострением: сальные железы начинают работать активнее, а забитые поры воспаляются, причем новые высыпания нередко оказываются более интенсивными, чем были до загара.

В дерматологии даже существует термин «акне Майорка» — внезапное высыпание на открытых участках тела, спровоцированное длительным пребыванием на солнце.

ЧЕМ ОПАСНА СМЕТАНА ПРИ ОЖОГАХ

Казалось бы, все в детстве мазались сметаной, после того как обгорали на речках или в огороде. И были не правы! Но многие ведь и до сих пор продолжают...

– После временного облегчения от холодной сметаны мы получаем «эффект термоса»: плотная жирная пленка блокирует естественную теплоотдачу, – объясняет Валерий Литвинов. – По сути кожа продолжает «гореть» и разрушаться изнутри, что может превратить легкое покраснение в глубокий ожог с волдырями. Но главная опасность в том, что ожог открывает врата для различных патогенов, разрушая верхние клетки кожи. А сметана и кефир содержат молочнокислые бактерии и грибки, полезные сами по себе, но очень уж любимые и вредными микроорганизмами. Попадая на рану, эта чужеродная микрофлора может спровоцировать серьезное бактериальное инфицирование, замедляя заживление

Вместо того, чтобы наносить сметану, пострадавшую кожу нужно прежде всего охладить под струей воды, чтобы отвести лишнее тепло. А для восстановления использовать средства на основе пантенола в виде спрея или пены, которые эффективно увлажняют, снимают воспаление и ускоряют регенерацию клеток.

Плотная жирная пленка блокирует естественную теплоотдачу. Фото: Marina Demeshko/Shutterstock/Fotodom

СПРЯЧУСЬ ПОД ЗОНТИКОМ И ОЖОГ НЕ ГРОЗИТ

Те, кто любят проводить время под пляжными зонтами или в другой тени, часто не пользуются защитными средствами с SPF. И бывают очень не правы.

– Даже если вы лежите под пляжным зонтиком, ультрафиолет всё равно воздействует на кожу, потому что он блокирует только прямые солнечные лучи, но пропускает рассеянное излучение. Через пластиковые или нейлонные зонты проходит от 10% до 35% УФ. Да и летние тонкие ткани пропускают до 50% УФ. Не забывайте, что песок и вода тоже отзеркаливают УФ. Если от воды может попасть примерно 5-10% Уф-лучей, от песка – уже до 15%. Бетонированные поверхности и асфальт в городе возвращают до 25%, – отвечает профессор ПНИПУ, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.

Легко пропускают УФ и облака (до 80%) и оконные стекла (от 45% до 75%). Поэтому, даже если вы не загораете, а просто сидите дома у окна, едете в машине или идете по городу в пасмурный летний день, ваша кожа постоянно подвергается агрессивному воздействию.

Поэтому использование средств с SPF в теплые месяцы просто необходимо: при УФ-индексе больше 3 (о нем обязательно сообщают сайты погоды) даже в пасмурную погоду не стоит забывать о солнцезащитном креме с SPF не ниже 30–50.

КСТАТИ

Тепловой удар можно получить и в панамке

- Легкая панама или шляпа отлично защищает кожу головы от ультрафиолета, то есть предотвращает ожоги, и частично от прямых инфракрасных лучей, - говорит терапевт Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета. - Однако тепловой удар - это проблема внутреннего теплообмена.

Если температура воздуха слишком высокая (выше 25 С), а влажность превышает 60-70%, пот не испаряется с поверхности тела. Механизм охлаждения организма отключается. Даже в идеальной белой льняной одежде и шляпе, находясь в душном автобусе или на жаркой экскурсии, человек может получить тяжелый тепловой удар из-за накопления внутреннего тепла.

ВОПРОС РЕБРОМ

А как загорать людям с родинками и веснушками?

Люди со светлой кожей, веснушками и множественными родинками входят в группу повышенного риска развития меланомы — одной из самых агрессивных форм рака. И это медицинский факт.

Чем больше ультрафиолетового излучения, тем выше риск перерождения пигментных клеток в злокачественные. Но совсем избежать загара не получится ни у кого. Да и стоит ли?

– На самом деле людям с большим количеством родинок загорать можно, но с предельной осторожностью, – считает Валерий Литвинов. – Что это означает:

* Необходимо использовать защитные кремы с SPF не ниже 50.

* Обязательно избегать солнца во время его пиковой активности – с 11 до 16 часов.

* Ограничивать нахождение под прямыми лучами даже утром и вечером - не более 1,5–2 часов в день.

* Закрытая одежда, шляпы и солнцезащитные очки в другое время – обязательны.

* Очень важен регулярный самоконтроль родинок и ежегодные профилактические осмотры у дерматолога. Это гораздо более эффективная стратегия профилактики, чем полный отказ от солнечного света, который к тому же лишает организм необходимого витамина D.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ходите с умом: как сделать простую физическую нагрузку еще и полезной

Почему сидеть у телевизора опасно для здоровья: ответ удивит

Загорать или кожу спасать: почему врачи настаивают на защите от солнца, но лечат нас от дефицита витамина D