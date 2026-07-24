В России открыли мемориал бойцам спецназа КНДР - защитникам Курской области

Мемориал увековечивает подвиг воинов Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Фото: Минобороны РФ.

На территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны Российской Федерации, у музея, посвященного участникам спецоперации, прошла церемония открытия памятного знака.

Фото: Минобороны РФ

Мемориал увековечивает подвиг воинов Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. На почетном знаке созданном скульптором студии военных художников им. М.Б. Грекова, изображен боец спецназа Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) с автоматом в руках на фоне высоко поднятого государственного флага Северной Кореи.

Под ногами воина рельефный пейзаж, напоминающий о местах интенсивных боев. В нижней части знака помещена надпись: «Россия не забудет подвига бойцов КНДР в Курской области».

Фото: Минобороны РФ

В открытии воинского мемориала приняли участие: начальник Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России Син Хон Чхоль, атташе по обороне при посольстве КНДР Ро Ги Чхоль, представители центральных военных органов Минобороны России, студии военных художников им. М.Б. Грекова, движения «Юнармия» и российские военнослужащие.

Фото: Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Владимир Коновалов подчеркнул, что участие северокорейских солдат в освобождении Курской области от «украинских неонацистов» продемонстрировало союзнические отношения между Россией и КНДР. По его словам, мемориал призван сохранить память о героизме, передать будущим поколениям идеи боевого братства, взаимопомощи и верности долгу.

Мероприятие завершилось исполнением военных оркестров гимнов Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Напомним, год назад корейские художники увековечили подвиг корейского спецназа в освобождении Курской области серией картин. Во Всероссийском музее декоративного искусства они показали лица корейских воинов, которые помогли очистить приграничную территорию России от украинских боевиков и иностранных наемников.

Открытие выставки. 2025 год Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В открытии экспозиции приняли участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, министр культуры России Ольга Любимова, а также ее корейский коллега Сын Чон Гю.

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