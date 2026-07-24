Федосеева-Шукшина простила внучку-качка за проданную квартиру и приняла ее увлечение бодибилдингом

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко. Фото: соцсети.

Внучка знаменитого писателя Василия Шукшина Анна родилась в творческой семье. Девушка, появившаяся на свет в первом браке актрисы Марии Шукшиной с переводчиком Артемом Трегубенко, работала продюсером на телевидении и пыталась реализоваться в рекламе. Но потом нашла увлечение, которое стало делом всей ее жизни: Анна занялась бодибилдингом. Из хрупкой девушки она превратилась в крепкую спортсменку с накачанными плечами и рельефным торсом.

36-летняя Анна не раз говорила, что близкие не только не поддерживают ее увлечение спортом, но и вообще прекратили с не всяческое общение. Ее мать Мария Шукшина давно оборвала все связи с дочкой. А звездная бабушка Лидия Федосеева-Шукшина обиделась на нее после того, как Анна тайком продала подаренную ей квартиру в Санкт-Петербурге.

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В марте на ТВ вышла программа, посвященная семейному конфликту Шукшиных. В ней Лидия Федосеева-Шукшина с обидой рассказывала, что очень любила приезжать в Петербург и гулять по улицам родного города. Но теперь у нее такой возможности нет, после того, как внучка тайком от бабушки продала квартиру и забрала себе вырученные за нее 9 миллионов рублей.

Анна же призналась, что не считает себя виноватой, и говорила, что квартира все равно перешла бы ей по наследству, но ей срочно понадобились деньги. Внучка Федосеевой-Шукшиной давно мечтала помириться с бабушкой, но не знала ее новый номер телефона.

И вот теперь выяснилось, что Лидия Федосеева-Шукшина и ее наследница все-таки помирились. Актриса простила Анне тайную продажу квартиры. Об этом рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

«Лидия Николаевна очень любит всех своих потомков, хоть они и очень разные, у многих из них жизнь складывается нестандартно. Она за Анечку, она принимает ее со всеми особенностями и метаниями. И уже давно простила за питерскую квартиру», - сообщила юрист в интервью «АиФ».

Анна нашла себя в бодибилдинге. Фото: соцсети.

По словам адвоката, артистка приняла и увлечение внучки бодибилдингом.

«Лидия Николаевна не разделяет любовь к женскому бодибилдингу, но если Анне это нравится, то почему нет? Пусть девушка состоится и станет лучшей там, где ей спокойно и хорошо», - рассказала Вербицкая-Линник.

Юрист отметила, что актриса склонна винить себя в том, что в свое время что-то недодала своим близким, особенно Анне, которой с детства доставалось от матери Марии Шукшиной.

«Во многом она склонна думать, что где-то не досмотрела, что-то недодала. Анечка, ее любимая внучка, возможно еще и потому, что нежной девочке явно не хватало материнской любви. Это вызывало у актрисы желание ее защитить и обеспечить. К сожалению, внучка стала руководствоваться принципами не столько этики, сколько выживания. Нужны были деньги, без спроса продала бабушкину подаренную квартиру со всеми нарядами и личными вещами актрисы. Лидия Николаевна, конечно, возмутилась. История попала в прессу и все, исключительно все, осудили Анну», - говорит Вербицкая-Линник.

Мария Шукшина давно не общается с дочкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее Анна Трегубенко рассказывала, что в детстве Мария Шукшина заставляла ее сидеть с младшими детьми от своих других браков, пока сама ходила по вечеринкам. Кроме того, актриса наказывала дочь за малейший проступок. У Шукшиной тяжелый характер и, по словам дочери, мама частенько поднимала на нее руку.

«У мамы суровые методы воспитания. Она меня била. Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с ее детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», - вспоминала Анна.