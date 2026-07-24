«Нельзя выводить команду из одного вратаря. Надо уметь забивать»: почему ВС РФ сменили приоритеты в ударах по объектам ВСУ

Вооруженными Силами России нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности Фото: REUTERS.

По данным Минобороны РФ, с 18 по 24 июля Вооруженными Силами России нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, и ударными дронами. Поражены объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. За неделю поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. В том числе, 16 сухогрузов, 10 балкеров и контейнеровоз.

ВСУ же в то же самое время несколько дней подряд бьет по складам маркетплейсов в разных регионах страны.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Алексеем Чадаевым.

ЕСТЬ ОСТРИЕ

- На днях вице-премьер Денис Мантуров провел тематическую сессию по использованию БПЛА-перехватчиков. Вы были на том совещании. Как скоро вырастет уровень защиты?

- Вопрос о том, как скоро мы сможем себя лучше защитить, это другой вопрос, чем вопрос о том, когда у нас появится хороший перехватчик. Потому что перехватчик — это только острие копья. А дальше у копья должна быть древко, должна быть рука, которая его запускает, - приводит слова Чадаева KP.RU.

- Борьба с атаками дронов - это цепочка?

- Да, обнаружение, идентификация, сопровождение, наведение, поражение и так далее. И это совещание ясно показало, что именно перехватчиков, которые хорошо, красиво и быстро работают на нужное расстояние, у нас много. А сделать так, чтобы они вовремя знали о том, что где-то есть цель, которую надо сбивать, летели к ней и потом уже сбивали ее в автоматическом режиме, - этого пока немного.

- И это уже не столько к инженерно-технической части вопрос?

- И к ней тоже, но и в большой степени - к организационной. Как у нас организована гражданская антидронная оборона. Как быстро мы видим, знаем, что у нас что-то летит, как быстро мы это знание передаем тем, кто должен их истреблять, как быстро они оказываются в нужном месте, запускают те или иные устройства противодействия. Пожалуй, это ключевое.

НЕ ОСТАЕМСЯ В ДОЛГУ

- Нам объявлена тотальная война, говорят знающие люди. А что мы в ответ предъявляем противнику?

- Мы в долгу не остаемся. Очень удачно вырубили сейчас Одесский портовый узел. Качественно вырубили. Вообще ни одно судно не заходит четвертый день в одесские порты.

- Но атак было, по данным Минобороны, не так уж много?

- Да, но судовладельцы испугались связываться с опасной территорией. И Украина по этому поводу даже, по-моему, в ООН какой-то кипиш собирает. Ну, что, типа, зерно голодающим детям Африки теперь не доедет. Много всяких страданий по этому поводу. Я сторонник концепции, что, если ты играешь в футбол, нельзя выводить команду, состоящую из одного вратаря. Каким бы он ни был прыгучим, все равно голы будут пропускаться. Нужны еще нападающие, полузащитники, защитники.

- Полноценная команда?

- Да, надо голы не только уметь отражать, но и забивать самим. Хорошо, что мы в этом смысле в обороне не отсиживаемся.

За неделю поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ Фото: REUTERS.

МЕНЬШЕ СДЕРЖИВАТЬСЯ

- А что нас раньше сдерживало?

- Очевидно, были у руководства какие-то внутренние ограничения, связанные с выбором целей. Надо было все-таки сильно разозлить товарищей начальников, чтобы эти ограничения начали потихоньку сниматься. Как-то товарищи хохлы долго этим занимались, но терпение и кротость нашего начальства общеизвестны.

- С учетом другого тезиса – «мы не поддаемся на провокации», получается, что со временем, в каком-то смысле, поддаемся?

- Мы сказали: хватит жить в режиме ответов на удары. Надо первыми бить.

- Может, есть какой-то умный аргумент, который полную картину воссоздает, которую мы не видим?

- Один аргумент есть. Чем занимается руководство? Распределением сил и средств. У нас сил и средств для дальнобойных ударов, в общем-то, не так уж много. Помните заявления из Киева, что ракет у России якобы «осталась на два-три пуска»?

-У нас все время их оставалось на два-три пуска…

- Ну да, все пять лет. И, наверное, приходилось подкапливать. И с дронами то же самое. Мы в выборе целей были довольно консервативны до недавнего времени. Было понятно, куда мы будем бить. И эти понятные места украинцы относительно неплохо защищали. И когда процент сбития «Гераней» стал немаленьким, возникла идея: давайте ударим по чему-нибудь, что не так хорошо защищено. И возникла возможность: давайте по судам, по портам.

СКЛАДЫ – ЭТО ПРЕДСКАЗУЕМО

- Давайте по ТЦК. А что мы с этой практикой распрощались? Может, ТЦК под землю спустились?

- Чем наше начальство отличается от тамошнего начальства? Тамошнее начальство ведет во многом пропагандистскую войну, для картинки. Их удары всегда имеют некое внутриполитическое измерение. Наши генералы ведут военные действия. У них среди целей - силы и средства противника, логистика, производство вооружений. Немножко академическая концепция выбора целей.

- Времена меняются.

- Да.

- Вы ожидали, что начнут бить по складам?

- Это было предсказуемо. Тут же что главное? У них концепция, что у нас в сентябре выборы в Госдуму, под это дело надо максимально попытаться раскачать внутриполитическую обстановку. Выборы в Госдуму - это народное представительство. Это кто нас представляет там. Здесь все сложнее.

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