«Мы получили бы гиперинфляцию»: Главные заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Фото Александр Щербак/ТАСС

В пятницу, 24 июля, прошло традиционное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Уже пятое в этом году. Для многих решение стало неожиданностью. От ЦБ ждали жесткого решения, а оно вышло мягким. Ставку понизили на 0,25% - до 14% годовых. Вот как объяснили свое решение председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин.

ОПУСТИЛИ, НО ЧУТЬ-ЧУТЬ

С апреля 25-го года Центробанк только и делал, что понижал ключевую ставку. В итоге с 21% годовых она снизилась до 14%. В течение 10 заседаний. Сначала шаги были шире. Но со временем измельчали. По сути, нынешний шаг в 0,25% - минимальный при таком уровне ключевой ставки. Но снижение все равно стало позитивом для инвесторов и бизнеса. Ведь многие ждали, что ставку могут сохранить на прежнем уровне или даже чуть повысить. Во многом из-за сложной ситуации с бензином.

- Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным, - заявила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. А значит, любое изменение цен на него отражается на настроениях. Но с большой вероятностью такой всплеск и инфляции, и ожиданий от нее будет разовым.

- По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Примерно так они отреагировали на повышение НДС: после краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались, - объяснила логику решения глава Центробанка.

ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, ПОВЫСИМ СТАВКУ

Кроме того, в ЦБ дали вполне себе оптимистичный сигнал на будущее. Кредитование немного снижается, в основном корпоративное. А компании уже не так жалуются на дефицит кадров. В рознице другие тенденции. Кредиты наличными немного выросли. Плюс россияне стали меньше копить на вкладах. Сказывается отложенный спрос. И это может повлиять на инфляцию в будущем.

В целом, в ЦБ видят, что риски для разгона инфляции все еще остались. Поэтому ключевую ставку будут и дальше снижать. Но медленнее, чем раньше. Тем более, что никто не исключает тех или иных форс-мажоров.

- Полностью исключить возможность повышения ставки на ближайших заседаниях невозможно. Мы будем проводить ту политику, которая приведет к снижению инфляции до уровня 4%. За полтора года нам удалось снизить устойчивую инфляцию в два раза. Но если обстоятельства изменятся и потребуют нашей реакции, то мы готовы будем поднять ставку до того уровня, до которого необходимо, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели, - рассказала Эльвира Набиуллина.

И напомнила, что именно так ЦБ поступал и в 2014 году, и в 2022-м, и в 2023-м, и в 2024 годах.

А ЧТО, ЕСЛИ РИСКНУТЬ И СНИЗИТЬ СТАВКУ СИЛЬНЕЕ?

Периодически некоторые эксперты задаются вопросом. А вдруг можно снизить ставку сильнее и это не повлияет на инфляцию. Есть даже расчеты, что снижение ставки может привести к экономическому росту. Якобы здесь есть прямая и даже доказанная связь. И это было бы отличным решением для экономики.

- Это очень упрощенное представление. Если бы эти эксперты смогли доказать, что снижение ставки приведет к повышению темпов экономического роста, они бы заслужили Нобелевскую премию. Ни в одной стране мира со схожими условиями этого не случилось. Мы проводили исследование, что было бы, если бы мы резко опустили ключевую ставку. Вывод был однозначный - мы получили бы гиперинфляцию. И экономический рост был бы не выше, а ниже. У нас главная проблема – ограниченные физические ресурсы: трудовые и производственные. И решить их можно только с помощью повышения производительности труда, - пояснила Набиуллина.

По ее словам, инвестиции в экономику идут даже на фоне высокой ключевой ставки. Если в 2021 году они составляли 21 трлн рублей, то в 2025 году достигли 42 трлн рублей в год. Да, темпы их роста снижаются. Но объемы остаются высокими. И все потому, что основной ресурс для инвестиций – это собственные средства компаний, а не заемные деньги. Ключевая ставка играет свою роль. Но на принятие решений об инвестициях больше влияют другие факторы.

ПРОГНОЗ НА ТРИ ГОДА

При этом заседание в ЦБ на этот раз было опорным. Это значит, что в Центробанке не только решали, как изменить ключевую ставку, но и обновили прогноз ключевых экономических показателей. До конца года и на ближайшие несколько лет (подробнее – см. "Только цифры").

Как считают эксперты, главное во всем этом – что сохранилось движение вниз. Центробанк сегодня многих по-хорошему удивил. И пусть шаги теперь будут меньше. Но это как в альпинизме. Лучше вот так - потихоньку, не торопясь, следя за дыханием и самочувствием. Чем резко вбежать и поймать одышку и горняшку. Двигаемся дальше к низким ставкам.

КСТАТИ

А где же брошки и прочие тайные сигналы?

Просто так слушать пресс-конференцию главы Центробанка интересно немногим. Вопросы и ответы часто похожие. То ли дело - были времена, когда на пиджаке Эльвиры Набиуллиной каждый раз красовалась новая брошка?! То неваляшка, то знак бесконечности, то птичка какая-нибудь. И каждый раз журналисты гадали, что же это за тайный знак. И некоторые по ним скучают. Оттого и спросили Набиуллину: «не хочет ли ЦБ придумать понятный датчик в гардеробе, который будет показывать настроение регулятора».

- Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом, - ответила на это глава ЦБ.

Правда, кое-какие намеки в последнее время появились в гардеробе ее зама - Алексея Заботкина. Например, на одной из последних пресс-конференций он был в галстуке с танцующими мышами. А на сессии Финансового конгресса в начале июля появился в разных носках - желтом и красном. В этот момент некоторые это восприняли как тайный сигнал либо к повышению ставки (красный), либо к тому, что ее оставят на прежнем уровне (желтый). Не сбылось ни то, ни другое. Ну и хорошо.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какими будут инфляция и ключевая ставка* в ближайшие годы

2026: инфляция 5,9 – 6,2%, ключевая ставка 14,5%

2027: инфляция 4,3 – 5,2%, ключевая ставка 10,5 - 12,5%

2028: инфляция 4%, ключевая ставка 8 – 9%

2029: инфляция 4%, ключевая ставка 7,5 – 8,5%

* среднее значение в течение года, то есть в отдельные месяцы ставка может быть как немного выше, так и ниже.

По прогнозу ЦБ на июль 2026 года.

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