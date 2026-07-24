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Политика24 июля 2026 18:08

Итоги ударов Киева по нефтяному сектору России парадоксальны: Доход РФ от «черного золота» растет, поставки топлива на Украину снижаются

Гришин: из-за ударов Киева по нефтянке РФ снизились поставки топлива на Украину
Александр ГРИШИН
ВСУ несколько раз били по объектам Каспийского трубопроводного консорциума

ВСУ несколько раз били по объектам Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: REUTERS.

Раньше говорили, что когда Бог хочет наказать человека по-настоящему, он лишает его разума. Сейчас это старое высказывание можно трансформировать в иную формулировку: «Он делает его украинцем-бандеровцем». Причем, украинец здесь не национальность. Это могут быть не только сами украинцы, но и татары, белорусы, поляки, евреи и даже вполне себе некошерная беглая вырусь. Звучит в первом приближении фантастически, но украинская армия своими ударами по нефтяному сектору и объектам этой отрасли, расположенным в России, помогла Москве резко нарастить доходы от экспорта нефти. Граждане автомобилисты, просьба не возмущаться, речь сейчас не о вас, а об отрасли экономики.

Вот, к примеру, ВСУ несколько раз били по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому нефть, добытая в Казахстане, поступает для погрузки на танкеры в порту российского Новороссийска. Вернее, поступала. Поскольку отгрузку из-за атак на наливные причалы и танкеры с этой нефтью пришлось прекратить из-за украинских атак БЭКами и беспилотниками.

Казалось бы, перемога, пляши и радуйся, щирый свидомит, ан оказалось, что все не так просто. Да, у России в КТК есть свой пакет акций (31%), но по этому трубопроводу осуществляется экспорт 80% добытой в Казахстане нефти. И ущерб в случае остановки нефтепровода наносится Астане неизмеримо больший. А его пришлось остановить, что привело не просто к недополучению Казахстаном доходов порядка 120 миллионов в сутки, но и к снижению добычи нефти в самом Казахстане, поскольку резервные емкости не безразмерные, примерно на 40-50%. В общем, сочетание всех факторов приводит к убыткам, которые, по оценкам специалистов, за 2 недели составят 1,8 млрд. долларов США (по нынешним ценам), а за месяц и вовсе около 4-х млрд. баксов. Для всех участников процесса.

А тут начинается самое интересное. Если учесть, что по этому трубопроводу нефть гонят крупнейшие американские энергетические монстры, которые добывают ее в Казахстане, то Зеленский теперь может записать в число своих «друзей» и лояльный до сего момента к нему Казахстан, и крупнейшие нефтедобывающие компании из США. Но и это еще не все, чего добились Зеленский и ВСУ своими ударами по танкерам и объектам КТК. Значительная часть нефти из трубопровода идет в страны ЕС и Турции, особенно чувствительно перекрытие экспорта отразилось на Румынии. Сейчас Румыния только 30% своей потребности в сырой нефти удовлетворяет за счет собственной добычи, а 70% импортирует. Надо ли говорить, откуда Бухарест получает львиную долю этой нефти? Совершенно правильно – от этих самых американских компаний. А не подсказать ли вам, куда Румыния поставляет полученные из этой нефти бензин, дизель, мазут и т.д.? И тут вы угадали – на Украину. В том числе, осуществляются поставки топлива для ВСУ. Ну, может, Украине топливо уже и не так нужно, поскольку количество АЗС в последнее время резко сократилось, но само по себе снижение поставок топлива на Украину вследствие действий украинского руководства (прямо-таки змея, пожирающая саму себя) – штука совершенно замечательная.

По этому трубопроводу нефть гонят крупнейшие американские энергетические монстры, которые добывают ее в Казахстане

По этому трубопроводу нефть гонят крупнейшие американские энергетические монстры, которые добывают ее в Казахстане

Фото: REUTERS.

Но и это еще не все. Там гражданин Трамп не может нормализовать поставки нефти на мировой рынок, в 139-й раз заключает мир с Ираном и блокирует/разблокирует Ормуз, а дефицит нефти на рынке все усиливается. В этих условиях 1,6 млн баррелей в сутки, которые обеспечивал КТК – величина не большая, но достаточно весомая. А ее отсутствие на рынке лишь подстегивает дефицит, и гонит цену барреля вверх. Буквально сегодня он уверенно перепрыгнул 110 долларов США и даже не чихнул. А это значит, что дорожает и российская нефть… Благодарить, конечно, «просроченного» урода и мразь Владимира Зеленского нам явно не стоит, но зарубочку на память сделаем.

Трамп не может нормализовать поставки нефти на мировой рынок, в 139-й раз заключает мир с Ираном и блокирует/разблокирует Ормуз, а дефицит нефти на рынке все усиливается

Трамп не может нормализовать поставки нефти на мировой рынок, в 139-й раз заключает мир с Ираном и блокирует/разблокирует Ормуз, а дефицит нефти на рынке все усиливается

Фото: REUTERS.

Впрочем, такая антилогика присутствует в действиях и словах не только представителей высших эшелонов украинской власти, но и среди активистов-бандеровцев с органическим поражением головного мозга. Вот еще один пример - главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров* мечтает о том, как Крым «вернется» к Украине. И о чем же его мечты? О том, что репрессии Киева коснутся местных учителей, врачей, инженеров, и всех остальных, кто работал на российское государство.

- Внедрение российских стандартов образования – мы считаем это преступлением. У нас там десятки тысяч учителей. А врачи? Ладно еще простые врачи, но что делать с главврачами больниц? Или, например, с каким-нибудь главным инженером коммунального предприятия, которое оказывало какие-то услуги населению? И таких сфер очень много, - стимулирует он свой «аппетит» к мести крымчанам. - Мы должны продумать дифференциацию ответственности людей. Понятно, что прокуроры или полиция, или работники СБУ, которые перешли на сторону оккупантов – это предательство, они должны быть наказаны. Как и военнослужащие, которые перешли на ту сторону.

Что уж тогда говорить про переехавших из России? Их Чубаров готов не только выселять, отбирая все нажитое, но и расстреливать лично десятками и сотнями.

Казалось бы, на его месте надо, наоборот, стараться установить доверительные отношения, брать лаской, уговаривать вернуться, обещать отсутствие каких бы там ни было репрессий, а он рычит, плюется, обещает всех разорить, наказать, лишить прав и свобод. После таких обещаний люди сами, если понадобится, соберутся в партизанские отряды для сопротивления. Только этого не понадобится. Потому что Чубаров понимает - такое можно обещать только в том случае, если отдаешь себе отчет, что твои желания никогда не исполнятся.

Может, в понедельник их мама родила?

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.