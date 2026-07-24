ВСУ несколько раз били по объектам Каспийского трубопроводного консорциума Фото: REUTERS.

Раньше говорили, что когда Бог хочет наказать человека по-настоящему, он лишает его разума. Сейчас это старое высказывание можно трансформировать в иную формулировку: «Он делает его украинцем-бандеровцем». Причем, украинец здесь не национальность. Это могут быть не только сами украинцы, но и татары, белорусы, поляки, евреи и даже вполне себе некошерная беглая вырусь. Звучит в первом приближении фантастически, но украинская армия своими ударами по нефтяному сектору и объектам этой отрасли, расположенным в России, помогла Москве резко нарастить доходы от экспорта нефти. Граждане автомобилисты, просьба не возмущаться, речь сейчас не о вас, а об отрасли экономики.

Вот, к примеру, ВСУ несколько раз били по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому нефть, добытая в Казахстане, поступает для погрузки на танкеры в порту российского Новороссийска. Вернее, поступала. Поскольку отгрузку из-за атак на наливные причалы и танкеры с этой нефтью пришлось прекратить из-за украинских атак БЭКами и беспилотниками.

Казалось бы, перемога, пляши и радуйся, щирый свидомит, ан оказалось, что все не так просто. Да, у России в КТК есть свой пакет акций (31%), но по этому трубопроводу осуществляется экспорт 80% добытой в Казахстане нефти. И ущерб в случае остановки нефтепровода наносится Астане неизмеримо больший. А его пришлось остановить, что привело не просто к недополучению Казахстаном доходов порядка 120 миллионов в сутки, но и к снижению добычи нефти в самом Казахстане, поскольку резервные емкости не безразмерные, примерно на 40-50%. В общем, сочетание всех факторов приводит к убыткам, которые, по оценкам специалистов, за 2 недели составят 1,8 млрд. долларов США (по нынешним ценам), а за месяц и вовсе около 4-х млрд. баксов. Для всех участников процесса.

А тут начинается самое интересное. Если учесть, что по этому трубопроводу нефть гонят крупнейшие американские энергетические монстры, которые добывают ее в Казахстане, то Зеленский теперь может записать в число своих «друзей» и лояльный до сего момента к нему Казахстан, и крупнейшие нефтедобывающие компании из США. Но и это еще не все, чего добились Зеленский и ВСУ своими ударами по танкерам и объектам КТК. Значительная часть нефти из трубопровода идет в страны ЕС и Турции, особенно чувствительно перекрытие экспорта отразилось на Румынии. Сейчас Румыния только 30% своей потребности в сырой нефти удовлетворяет за счет собственной добычи, а 70% импортирует. Надо ли говорить, откуда Бухарест получает львиную долю этой нефти? Совершенно правильно – от этих самых американских компаний. А не подсказать ли вам, куда Румыния поставляет полученные из этой нефти бензин, дизель, мазут и т.д.? И тут вы угадали – на Украину. В том числе, осуществляются поставки топлива для ВСУ. Ну, может, Украине топливо уже и не так нужно, поскольку количество АЗС в последнее время резко сократилось, но само по себе снижение поставок топлива на Украину вследствие действий украинского руководства (прямо-таки змея, пожирающая саму себя) – штука совершенно замечательная.

По этому трубопроводу нефть гонят крупнейшие американские энергетические монстры, которые добывают ее в Казахстане Фото: REUTERS.

Но и это еще не все. Там гражданин Трамп не может нормализовать поставки нефти на мировой рынок, в 139-й раз заключает мир с Ираном и блокирует/разблокирует Ормуз, а дефицит нефти на рынке все усиливается. В этих условиях 1,6 млн баррелей в сутки, которые обеспечивал КТК – величина не большая, но достаточно весомая. А ее отсутствие на рынке лишь подстегивает дефицит, и гонит цену барреля вверх. Буквально сегодня он уверенно перепрыгнул 110 долларов США и даже не чихнул. А это значит, что дорожает и российская нефть… Благодарить, конечно, «просроченного» урода и мразь Владимира Зеленского нам явно не стоит, но зарубочку на память сделаем.

Трамп не может нормализовать поставки нефти на мировой рынок, в 139-й раз заключает мир с Ираном и блокирует/разблокирует Ормуз, а дефицит нефти на рынке все усиливается Фото: REUTERS.

Впрочем, такая антилогика присутствует в действиях и словах не только представителей высших эшелонов украинской власти, но и среди активистов-бандеровцев с органическим поражением головного мозга. Вот еще один пример - главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров* мечтает о том, как Крым «вернется» к Украине. И о чем же его мечты? О том, что репрессии Киева коснутся местных учителей, врачей, инженеров, и всех остальных, кто работал на российское государство.

- Внедрение российских стандартов образования – мы считаем это преступлением. У нас там десятки тысяч учителей. А врачи? Ладно еще простые врачи, но что делать с главврачами больниц? Или, например, с каким-нибудь главным инженером коммунального предприятия, которое оказывало какие-то услуги населению? И таких сфер очень много, - стимулирует он свой «аппетит» к мести крымчанам. - Мы должны продумать дифференциацию ответственности людей. Понятно, что прокуроры или полиция, или работники СБУ, которые перешли на сторону оккупантов – это предательство, они должны быть наказаны. Как и военнослужащие, которые перешли на ту сторону.

Что уж тогда говорить про переехавших из России? Их Чубаров готов не только выселять, отбирая все нажитое, но и расстреливать лично десятками и сотнями.

Казалось бы, на его месте надо, наоборот, стараться установить доверительные отношения, брать лаской, уговаривать вернуться, обещать отсутствие каких бы там ни было репрессий, а он рычит, плюется, обещает всех разорить, наказать, лишить прав и свобод. После таких обещаний люди сами, если понадобится, соберутся в партизанские отряды для сопротивления. Только этого не понадобится. Потому что Чубаров понимает - такое можно обещать только в том случае, если отдаешь себе отчет, что твои желания никогда не исполнятся.

Может, в понедельник их мама родила?

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.