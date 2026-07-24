«Майкл» и «Супер Марио» стали хитами, а «Мандалорец и Грогу» — разочарованием: главные успехи и провалы кинематографа в 2026 году

«Майкл» - благостная биография Майкла Джексона: покойный певец изображен здесь в виде святого, несущего людям исключительно свет и радость Фото: кадр из фильма.

Издание Variety подвело промежуточные кассовые итоги 2026-го: аналитики назвали главные успехи и провалы первого полугодия. Отнюдь не все эти картины выходили в отечественный прокат, но в параллельном (то есть пиратском) посмотреть их можно было без проблем. («Одиссея» Кристофера Нолана в список пока не входит, потому что только что вышла - никто, впрочем, не сомневается, что она соберет в районе миллиарда).

УСПЕХИ

«Супер Марио: галактическое кино»

Сборы (здесь и далее - по всему миру): свыше $1 млрд

Бюджет: $110 млн

Продолжение мультфильма, основанного на суперпопулярной видеоигре про приключения усатых братьев-сантехников в Грибном королевстве. Оно не дотягивает до успеха первой части, вышедшей в 2023 году и собравшей $1,361 млрд, да и рецензии на этот раз более кислые. Но не беда: при таком относительно скромном бюджете он уже принес создателям сотни миллионов прибыли.

«Супер Марио: галактическое кино»

«Майкл»

Сборы: свыше $1 млрд

Бюджет: $155 млн

Благостная биография Майкла Джексона: покойный певец изображен здесь в виде святого, несущего людям исключительно свет и радость. В оригинальной версии присутствовало мученичество (когда Джексона в 1993 году облыжно обвинили в педофилии), но потом выяснилось, что обвинявший его мальчик, ныне ставший уже не очень молодым мужчиной, категорически запрещает упоминать свое имя в каких бы то ни было фильмах. Многое пришлось переделывать, бюджет сильно вырос. Но сборы все равно огромные: «Майкл» - самый популярный байопик в истории (предыдущим чемпионом был «Оппенгеймер» Кристофера Нолана). Он и в России, где вышел легально, идет прямо-таки феерически, собрал уже свыше 2 млрд рублей, говорят, есть люди, смотревшие его по 14-15 раз.

«Дьявол носит Prada-2»

Сборы: $690 млн

Бюджет: 100 млн

Продолжение суперуспешной комедии 2006 года оказалось еще более успешным: зрителям страсть как хотелось еще раз посмотреть на инфернальную (но в глубине души тонко чувствующую) Миранду Пристли, главного редактора журнала «Подиум», и ее бывшую ассистентку Энди Сакс, 20 лет спустя возвращающуюся к ней на работу. Большая часть бюджета ушла на гонорары актрисам: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили по $12,5 млн (им еще заплатят бонусы по итогам проката - окончательный доход у каждой будет в районе $20 млн). Но никто из продюсеров об этом не пожалел.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada-2»

«Проект «Конец света» (в оригинале - «Проект «Аве Мария», или, в более точном переводе - «Проект «На авось»)

Сборы: $684 млн

Бюджет: $200 млн

Экранизация романа Энди Вейера про микробов-астрофагов, которые в космосе жрут энергию звезд (те в конце концов погибают). Вот-вот доедят Солнце, после чего Земле придет конец. Раздолбай-ученый (Райан Гослинг) в составе космической экспедиции отправляется к звезде Тау Кита: у нее почему-то иммунитет, ее астрофаги не трогают. Прилетев и выйдя из анабиоза, он обнаруживает, что остальные члены экспедиции умерли. Но не беда: на орбите он находит нового друга, пятиногого инопланетянина, похожего то ли на каменного краба, то ли на табуретку, прилетевшего из своей системы 40 Эридана ровно с теми же исследовательскими целями. Безумный, абсурдный с научной точки зрения сюжет, излагавшийся в книге со звериной серьезностью, превращен постановщиками Филом Лордом и Кристофером Миллером (в прошлом мультипликаторами) в очаровательную детскую комедию про прикольного чувака, тусующегося с табуреткой. Зрителям очень понравилось, и не смутила даже откровенная затянутость картины (в оригинальной режиссерской версии она вообще шла три с половиной часа!)

«Обсессия»

Сборы: $443 млн

Бюджет: $750 тысяч (!)

«Закулисье реальности»

Сборы $387,2 млн

Бюджет: $10 млн

Два фильма ужасов, снятых невероятно молодыми режиссерами, раскрутившимися c помощью микробюджетных короткометражек на YouTube (постановщику «Обсессии» Карри Баркеру во время съемок было 25, постановщику «Закулисья» Кейну Парсонсу - вообще 20). В первом фильме главным злодеем выступает влюбленность: герой загадывает желание, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете, а потом не знает, куда деваться от барышни, на глазах превращающейся от своей страсти в монстра. Герои второго находят лаз в параллельную реальность, похожую на бесконечный лабиринт подсобных помещений, населенных чудовищами. Успех в обоих случаях немыслимый, «Обсессия» - вообще один из самых прибыльных фильмов в новейшей истории Голливуда. И Голливуд в легкой панике: оказывается, новому поколению, зумерам, нужно именно такое. И как такое делать, знают только их ровесники, а не солидные дяди-продюсеры в дорогих костюмах.

ПРОВАЛЫ

«Супергерл»

Сборы: $123 млн

Бюджет: $170 млн

Почти комедийный боевик про приключения 23-летней Кары Зор-Эл, уроженки планеты Криптон, двоюродной сестры Супермена. Космические пираты впрыскивают ее любимой собачке яд, теперь нужно за 72 часа найти антидот, а еще помочь 13-летней девочке, которая мечтает отомстить тем же пиратам за убийство родителей. Австралийка Милли Олкок в роли сильно пьющей Супергерл - бомба, но о сюжете (довольно-таки вымученном) и о фильме (совершенно, в сущности, необязательном) этого не скажешь. И потом, Супермен - звезда, а его кузина - нет.

Кадр из фильма «Супергерл»

«Мандалорец и Грогу»

Сборы: $345 млн

Бюджет: $165 млн

Картина по мотивам сериала «Мандалорец» по деньгам еле-еле выйдет в ноль (чтобы окупиться, кино должно собрать в два раза больше, чем стоило - половина прибыли сразу уходит владельцам кинотеатров). Это первый фильм из вселенной «Звездных войн» за семь лет, на него возлагали большие надежды - а он оказался самым провальным из всего, что выходило под этим брендом. Участие Педро Паскаля и Сигурни Уивер не помогло. А на Бэби Йоду зрители, оказывается, готовы смотреть только в телевизорах и смартфонах (да и там, похоже, они уже наелись его очарованием).

Картина по мотивам сериала «Мандалорец» по деньгам еле-еле выйдет в ноль

«Невеста!»

Сборы: $23,9 млн

Бюджет: $90 млн

Мэгги Джилленхол сняла панк-версию истории про подругу Франкенштейна (не ученого, а чудовища). Любопытный фильм с отличными актерами (только что получившая «Оскар» Джесси Бакли, Кристиан Бейл, Аннетт Бенинг, Пенелопа Крус, брат постановщицы Джейк Джилленхол, Питер Сарсгард), но очень авторский, артхаусный, вообще не рассчитанный на широкую аудиторию. Как на него умудрились потратить 90 миллионов и кто рассчитывал, что эти деньги отобьются - величайшие загадки нашего времени.

«28 лет спустя: Храм костей»

Сборы: $58,5 млн

Бюджет: $63 млн

Четвертая часть саги о зомби (точнее, жертвах «вируса ярости»). Первая вышла в 2002-м, вторая в 2007-м, третья - в 2025-м... и, наконец, зритель несколько устал. Дело даже не в том, что это самая жестокая часть франшизы - просто надоела эта эпопея. И зрелище обмазанного йодом Рэйфа Файнса, пытающегося наладить с зомби контакт и параллельно возводящего замысловатый храм-оссуарий из костей их жертв, привлекло в кинотеатры не так уж много людей. Следующая часть «28 лет спустя» (а режиссер Дэнни Бойл собирался ее снимать) теперь под угрозой.

ТАК СЕБЕ

«Прыгуны»

Сборы: 398,5 млн

Бюджет: 150 млн

Фильм легендарной (в прошлом) студии Pixar про зоозащитницу, которая транспортировала душу в робота-бобра и пустилась общаться со своими кумирами-грызунами. Это вроде бы не провал, но даже близко не триумф (а для Pixar с середины 90-х до конца 2010-х нормой были именно триумфы - «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Валли», «Вверх», «Рататуй» и так далее). Сейчас успехом пользуются только продолжения их старых хитов типа «Истории игрушек-5» и «Головоломки-2». А создать новый оригинальный суперхит все не получается.

«День разоблачения»

Сборы: $237,3 млн

Бюджет: $110 млн

Новый фильм Стивена Спилберга, сюжет которого укладывается в одну фразу: «Энтузиасты хотят предать гласности секретные материалы о посещениях Земли инопланетянами, а близкая к правительству тайная организация делает все, чтобы им помешать». Это хорошее кино (хотя старомодное и неторопливое), с отличными актерами (Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт), и в профессионализме 79-летнего Спилберга, разумеется, никто не сомневается, но... Если бы он снял фильм про Розуэлл и Зону 51 в середине 90-х, в эпоху «Секретных материалов» (а он собирался!), кино бы, наверное, «выстрелило». Сейчас, когда Трамп предал материалы ФБР об инопланетянах гласности (и ничего крышесносного там не оказалось), вся эта тема уже не так впечатляет массового зрителя.