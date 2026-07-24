"За Россией - истина и сила. Поэтому она победит": американский журналист Джон Вароли - об уничтожении свободных США, западном влиянии и любви к нашей стране

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут и корреспондент "КП" Александр Гамов на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу вечером, 24 июля, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла новая часовая программа «Русский дозор Бута и Гамова». Предлагаем вашему вниманию примечательный фрагмент этой передачи.

Виктор Бут (В.Б.), известный предприниматель и общественный деятель:

- Сейчас у нас на прямой связи Джон Вароли.

Александр Гамов (А.Г.), журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП», обозреватель KP.RU:

- Да, он известный журналист и геополитолог.

В.Б.

- Надо сказать, что Джон раньше работал корреспондентом New York Times в России.

А. Г.:

- Мы по-английски, Джон, с вами говорим или по-русски? Как вам удобно?

Дж. Вароли (Д.В.):

- Мне удобно по-русски. Я очень люблю говорить по-русски.

А. Г.:

- Супер! А мы тоже очень любим говорить по-русски. Вы сейчас где находитесь географически? Не в Соединенных Штатах, а в Российской Федерации, я правильно понимаю?

Дж. В.:

- Да, я сейчас в древнем городе Ярославле. Сейчас совершаем путешествие. Сначала был Переславль-Залесский, потом Ростов Великий, сегодня Ярославль, дальше Вологда, потом Кириллов и еще Углич, Рыбинск…

А. Г.:

- Супер! Мы с Виктором вам завидуем.

В. Б.:

- Завидуем, да, это действительно так.

А. Г.:

- Джон, цель вашего путешествия?

Дж. В.:

- Я хочу лучше, глубже понять истоки русской цивилизации, особенно православия, особенно вашу великую душу, ваш крепкий боевой дух. Я понимаю, что это все отсюда, из древней церкви, древних монастырей, от монахов. Это все древние истоки русской цивилизации. Мне это очень интересно.

В. Б.:

- Конечно, очень интересно. Спасибо за то, что вы так относитесь к России. Вы давно здесь у нас. И действительно много комментируете из того, что у нас происходит.

Джон, недавно отмечалось 250-летие США. Было большое празднество. Вы отмечали эту дату в России…

Джон Вароли в Москве Фото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте.

А. Г.:

- Как прошел праздник?

Дж. В.:

- Замечательно. Мы, американцы, проживающие в России, собрались в Кусково, это ваш известный дворец на востоке Москвы.

Но я хочу сразу сказать, что это уже не праздник для меня. Это день траура, потому что США, той Америки, свободной, хорошей, которая, как мы думали, раньше существовала, больше нет. Такой - свободной Америки.

Сегодня мы видим безобразную Америку, абсолютно ужасную Америку. Америку, которая любит милитаризм, которая любит терроризм, которая любит нацизм. США на сегодняшний день поддерживают самый страшный, тоталитарный, террористический режим на планете. Понятно, я говорю о киевском режиме. Как моя страна любимая, почему она это делает? Я не понимаю. Почему она такая сегодня?

В. Б.:

- К сожалению, да, вы абсолютно правы, ведь и американский народ тоже этого особо не желает. Но кто у них спрашивает? Он фактически находится в заложниках у глубинного государства. Или у глобалистов, которые, в общем-то, и жизнь простых американцев теперь тоже начинают разрушать. Экономика сложная, тяжело, среднеамериканской семье нужно работать на нескольких работах, только чтобы свести концы с концами.

А тем более, то, что делает сейчас Трамп, несмотря на все свои обещания… Цена на топливо возросла, и это, естественно, ударяет по кошельку простых американцев. Более того, опять же, готовят Америку к мобилизации, к обязательной службе.

Видимо, элиты приняли решение, что война – единственный способ выйти из этой ситуации. Как вы считаете, Джон, может ли американское общество объединиться… И действительно, используя те права и возможности, которые прописаны в американской Конституции, защитить свою демократию, свое будущее от глобалистов?

Фото из личного архива Д. Вароли

Дж. В.:

- Маловероятно, маловероятно. Как вы знаете, друзья, раскол внутри американского общества очень глубокий. И не просто - между консерваторами и либералами. И внутри консерваторов тоже очень много расколов. Как раз многие консерваторы, к сожалению, поддерживают таких одиозных лиц, как уже не существующий Линдси Грэм*. Много консерваторов, к сожалению, поддерживают таких одиозных лиц.

Есть другие консерваторы, которые более адекватные, которые настоящие консерваторы, такие люди, как я. Мы хотим мира. Наше видение США – это мирные США, мирные, продуктивные, которые работают в партнерстве.

Но, к сожалению, нет, наша элита, глубинное государство прекрасно знает, как разделить народ и власть. У них огромные ресурсы. Биг Тех, крупные технологические компании, Уолл-стрит, крупные финансы. Это все в кармане глубинного государства. У них огромные, мощные ресурсы, чтобы влиять на народ. Народ сегодня беспомощный перед этим… Я не знаю, как по-русски, перед этим монстром.

В. Б.:

- Мы поняли.

А. Г.:

- Джон, я посмотрел внимательно ваш канал, ваши видео, ваши комментарии. Вы много встречаетесь с россиянами, общались даже с участниками Специальной военной операции… Бываете на наших форумах, я имею в виду - на встречах. Как вы оцениваете состояние духа в нашем обществе, настроение? Потому что не секрет, что какая-то тревожность присутствует. А ваше мнение обо всем об этом?

Дж. В.:

- Вы, скорее всего, знаете, что я жил в России и в 1990-х, и в начале 2000-х. Потом уехал из России - в конце 2012 года и вернулся только после 11 лет. После 11 лет моего отсутствия я увидел огромные изменения в российском обществе. Огромные.

А. Г.:

- В какую сторону мы изменились?

Дж. В.:

- Лучше стали, однозначно лучше. И - плюс нравственность. Люди стали более добрые, более порядочные, законопослушные… А самое главное - более патриотичные. Реально любят свою страну. Это меня очень радует.

Мне сейчас очень нравится в России. Понятно, в 1990-е были очень тяжелые времена, мы все это понимаем. И, к сожалению, эта западная идеология развратила много людей в 1990-х, в 2000-х.

Но сейчас вы вытесняете эту западную идеологию из российского информационного пространства. Это правильно. И не надо допускать западное влияние в Россию. Не надо, ни в коем случае.

И последнее, что я хочу сказать… И все равно остается большая опасность. Ваша молодежь подвергается постоянным нападениям. США ведет очень активную информационную войну против вашей молодежи.

А. Г.:

- Нападки идеологические.

В. Б.:

- Да, Джон, вы абсолютно правы, и сейчас это очень активно обсуждается… Как нашу молодежь не то что обезопасить, а, скорее всего, как им это объяснить - что их поджидает опасность? Потому что просто оградить их, выключить интернет - это было бы тоже неправильно. Мы считаем, что молодые люди должны иметь доступ ко всему этому… Но они должны быть подготовлены к тому, что сталкиваются не просто с пропагандой, не просто с вредной пропагандой…

А ведь сейчас, например, наши враги, это прежде всего британские спецслужбы и ЦРУ, используют молодежь для проведения террористических актов… Когда мы видим, что украинские колл-центры или спецслужбы ищут в сетях свои жертвы, обещают им что-то как-то подзаработать… Ведут с ними беседы, заставляют их действовать фактически - как «живых дронов».

И это действительно проблема, и мы должны найти не просто ее техническое или правоохранительное решение. Но, наверное, и законодательное решение.

Фото из личного архива Д. Вароли

А. Г.:

- Джон, скажите, почему Россию и русских нельзя победить?

Дж. В.:

- Потому что у вас есть ваша вера, это самое главное - ваша христианская вера, ваша православная вера.

В конце прошлого года я сам принял православие. Я всю жизнь был католиком, и я понимаю, что все, мы должны объединиться, мы все - православные верующие люди. Это есть фундамент русской цивилизации - православие, наша древняя вера. Понятно, христианской вере более 2000 лет. Все наши силы оттуда, и Бог победит.

Добро победит, истина победит. За Россией - правда, истина и сила. Поэтому мы победим. Не может быть по-другому, не может быть никакого другого результата. Бог с нами.

А. Г.:

- И слава Богу. Спасибо вам огромное.

В. Б.:

- Спасибо большое. Удачи.

А. Г.:

- Я напоминаю, в «Русском дозоре Бута и Гамова» в эфире Радио «Комсомольская правда» был друг России, друг «Комсомольской правды» и наш друг Джон Вароли, американский журналист и геополитик. Спасибо, Джон.

В. Б.:

- Спасибо большое.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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