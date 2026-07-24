Изменившаяся Алла Пугачева со шрамом на лице появилась на фестивале Лаймы Вайкуле: "Смотреть на это тяжело"

В сгорбленной старушке трудно узнать Аллу Пугачеву. Зато Максим Галкин* прикупил еще золотых браслетов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачеву с пятым мужем-иноагентом Максимом Галкиным* появилась на открытии музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле. В этом году артистка выглядит совсем неважно. Все-таки сказывается почтенный возраст, да и здоровье Примадонну давно подводит. Но в этот раз Алла Борисовна выглядит совсем неузнаваемой.

В Юрмале открылся русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле. Певица пригласила выступать иноагентов и людей совсем уж сомнительной репутации. А чтобы билеты лучше продавались, в который раз воспользовалась своей подругой Аллой Пугачевой.

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Примадонна появилась на красной дорожке под ручку с Максимом Галкиным*. Как отметили очевидцы, певица сильно изменилась. А еще люди обратили внимание на крупный шрам на подбородке.

"Алла Борисовна перед самой подготовкой к фестивалю решила избавиться от злосчастного импланта. За последние годы он буквально увеличился в размерах. В итоге хирурги его извлекли, а следы оперативного вмешательства скрыть не получилось. Вдавление на лице видно даже сквозь плотный слой косметики", - со знанием дела шептались сплетники.

Впрочем, одним подбородочным рубцом проблемы не ограничились. "У певицы заметно поплыли черты, а глаза буквально съехали вниз и в разные стороны. Загримировать пытались густыми стрелками, но перекос остался виден", - сокрушаются очевидцы.

По их мнению, от полного провала образ спас парик, имитирующий натуральные волосы. А еще новый нос. "Алла Борисовна выгуливает в Латвии новый нос изящества 20-летней нимфы", - пишут светские хроникеры.

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Но ни нос, ни укладка не смогли скрыть тяжелое физическое состояние артистки. Пугачева хоть и старалась улыбаться на камеры, но передвигалась с огромным трудом. Складывалось ощущение, что каждый шаг давался ей через силу.

"Смотреть на это тяжело. Без привычной трости ей явно тяжело держать равновесие. Пару раз создавалось ощущение, что Алла вообще не совсем понимает, где находится. Она будто выпадала из реальности и секундами абсолютно ни на что не реагировала. Очень странное и угнетающее зрелище", - делятся гости фестиваля.

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