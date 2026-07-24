Единственным живым моментом в этой беседе был вопрос американки, когда она спросила, употреблял ли Зеленский кокаин вместе с Макроном Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский дождался своего «звездного часа» и закосплеил интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, побеседовав с прилетевшей из США блогершей Лорой Лумер. Оно, конечно, Лора по сравнению с Такером жидковата, но и украинский Владимир не русский Владимир Владимирович. Это даже не плотник супротив столяра, а еще жиже. По мощам, как говорится, и елей. А елейчик для Зеленского явно просроченный, как и он сам, так еще и второго сорта.

ПЕРЕОБУВАНИЕ В ПРЫЖКЕ

Эта американка, которую считают сторонницей Трампа, все прошлые годы была ярым противником нынешней Украины и лично Зеленского. Но буквально на днях переобулась в прыжке, стала ярой сторонницей бандеровцев и прибыла в Киев, где ее встречали не просто почетно, а разве что только без Почетного караула и красной дорожки. Замглавы Офиса президента таскал ее по разным местам в Киеве и сопровождал в течение нескольких дней вместе с охраной и помощниками, а «вишенкой на тортике» стало ее интервью с Зеленским. Собственно, ради него все это и затевалось, и ее вытаскивали из Штатов ради этой встречи. Как говорят неофициальные, но очень осведомленные источники цена такого резкого переобувания составила 2 миллиона долларов, которые Лора Лумер получила от украинских спонсоров.

И, хотя американка и заявила, что никто с ней не согласовывал никаких вопросов, и она пользовалась в ходе беседы полной свободой, ни одного серьезного или критического вопроса американкой Зеленскому задано так и не было. Зато «просроченный», понимая, что все куплено, и неприятностей ждать не стоит, распушил павлиний хвост и нес отборные чушь и бред. «Просрочка» Зеленский изъяснялся исключительно общими пропагандистскими штампами, и любой мало-мальски готовившийся к интервью журналист мог бы срезать его практически после любого эпизода, но блогерша не журналист, тем более, блогерша, купленная на корню, а потому все у Лумер прошло по накатанной.

Лора, которую считают сторонницей Трампа, все прошлые годы была ярым противником нынешней Украины и лично Зеленского. Фото: Global Look Press\ Samuel Corum

А ТРАМП-ТО НЕ ЛИНКОЛЬН!

Единственным живым моментом в этой беседе был вопрос американки, когда она спросила, употреблял ли Зеленский кокаин вместе с Макроном, как говорят многие.

- Конечно, нет! — нервно выпалил «просроченный» и для убедительности добавил еще раз. – Никогда!

Правда, про то, потреблял ли он кокаин без Макрона, так и не сказал. Наверное, первый раз за последние годы не захотел врать настолько явно.

Второй момент, когда Зеля не до конца справился со своей ролью, касался Трампа.

- Кто лучший президент Соединенных Штатов? – спросила его американка.

- Линкольн, - ответил Зеленский.

- Президент Трамп будет смотреть это интервью, - недвусмысленно и очень толсто намекнула ему Лумер.

- Трамп – хороший и сильный лидер. Он лучший или нет – конечно, история даст ответ. Иногда мы живем и не знаем, иногда у нас стоят памятники кому-то, а потом мы понимаем, что это был не великий человек, - попытался вывернуться «просрочка», очевидно, забыв, что как раз Трамп уже поставил себе не один памятник, даже международный аэропорт в Палм-Бич назвал своим именем. В общем, возложил на голову Дональду чуть ли коровью лепешку.

Правда, Зеленский попытался исправить этот свой прокол, когда его спросили, готов ли он подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете, и он горячо согласился на такой вариант.

- Да. Я готов. Я всегда говорил президенту Трампу, что готов приехать в Соединенные Штаты — в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго, - с горячностью подхватил Зеленский эту идею и с глубоким почтением в голосе добавил. - Это зависит от президента Трампа.

ДАЖЕ ЦЕРКВИ РАЗРУШИЛИ СОВЕТСКИЕ ВАРВАРЫ

Жалкий фигляр исключил из этого потенциального равенства президента России, от которого в этом вопросе зависит намного больше, чем от американского лидера, который в лучшем случае может быть лишь посредником. Что тут скажешь, тоже не получилось, если по гамбургскому счету. Если с Трампом хочет подписывать, пусть с ним и мирится.

Все остальное свелось к нытью, обвинениям страны, в которой вырос, пуганию американцев Путиным, очередному выпрашиванию денег и вооружений и безудержному хвастовству.

«Просроченный» приравнял нацистскую оккупацию к голодомору, заявив, что во время него «русские, советская власть убили шесть миллионов человек». Что во главе Украины тогда стояли украинцы, выходившие на Москву с «встречными планами» по репрессиям, Зеленский, конечно же, не сказал ни слова. Наврал с три короба «просроченный» и про «языковое угнетение». По его словам, за «за более чем 70 лет существования Советского Союза они уничтожали все национальные языки». Про то, какие оценки были у него в школьном аттестате по украинскому языку и литературе, он снова промолчал. Как и о том, что в украинских школах во времена СССР все школьники изучали эти предметы.

Зеленский даже набрался смелости упрекнуть Советскую власть в том, что она уничтожила все «традиции, разрушила церкви. Все было закрыто, церкви были уничтожены». Но не сказал ни слова, как он фактически запретил крупнейшую религиозную конфессию в своей стране, лишив миллионы прихожан их храмов, в которых они молились сотни лет.

Зеленский дождался своего «звездного часа» Фото: REUTERS.

МЫ ГОВОРИМ - ПУТИН, ПОДРАЗУМЕВАЕМ - СССР

Отдельная, уже традиционная пугалка от Зеленского – это его рассказ о том, что Путин якобы желает возродить Советский Союз – самого главного и самого страшного врага Америки.

- Россия пыталась нас оккупировать, потому что хотела восстановить СССР, Советский Союз. Я думаю, что Советский Союз был самым опасным врагом Соединенных Штатов — не только для вашей демократии, образа жизни или всего того, что вы говорили о частном секторе, бизнесе и так далее, - нес пургу «просрочка» в лучших традициях записных «ястребов» Холодной войны. - Это продолжалось 70 лет и будет продолжаться, потому что главная идея Путина — вернуть все обратно: Советский Союз, республики, входившие в состав Советского Союза, бывшие советские республики, а также европейские страны.

Решив, что все описанное им до сих пор было не так страшно, Зеленский решил добавить жару.

- Это глобальная война. И если Россия снова станет Советским Союзом, а у нее есть такая возможность и до сих пор сохраняются эта цель и идея, то вы получите Китай и Советский Союз — крупнейшую империю, самую большую армию в мире. Они действительно станут сильнее Соединенных Штатов, и это будет опасно для вас. Я думаю, важно понимать, что Украина сама по себе была стеной на пути всех этих мечтаний Путина, - «предупредил» американцев «просрочка» о грозящей им «опасности». Естественно, умолчав про известное высказывание Путина о том, что у тех, кто не жалеет о Советском Союзе нет сердца, но у тех, кто мечтает о его воссоздании нет ума. Зато выпятил роль «стены» Украины.

ЗАХОТИМ – И ЧЕРЕЗ ОКЕАН ДОСТАНЕМ

Если верить Зеленскому, то Америка Украине очень обязана. Украина-то получает при Трампе все за деньги, пусть и за чужие, а вот США получают от Украины бесплатно то, что не купишь ни за какие деньги.

- Америка получила опыт, весь опыт этой войны. Все генералы Соединенных Штатов уже это признали. Я думаю, президент Трамп знает это досконально. Америка получила эксклюзивный доступ к опыту, за который она не заплатила жизнями. Заплатили мы. Это произошло из-за войны, а не потому, что мы этого хотели, - заявил Зеленский с апломбом. - Но у нас есть величайшие инновации, опыт и технологии. Особенно в области беспилотников. Да, беспилотников.

А вот прозвучало даже нечто интересное. Зеленский предложил Штатам сотрудничество, причем на равноправных началах. И даже немножечко поугрожал,

- Сейчас беспилотники есть и у вас, и у России. А у нас есть беспилотники с дальностью действия более 3000 километров. В этом году у нас будет 4000 километров. В следующем году — от пяти до десяти тысяч, - тоненько намекнул «просроченный» на некоторые новые обстоятельства, а чтобы его правильно поняли, еще и уточнил. - Так что, при всем уважении, 10 тысяч километров означают, что это уже касается и Соединённых Штатов, верно? И было сказано, что дальность действия станет одной из важнейших технологий.

Понял, Трамп. Через год Украина и до тебя достанет. У Зеленского длинные руки. Из Овального кабинета так просто больше пинком не выкинешь. Кстати, про то, что там произошло во время скандала «просроченный» так и не рассказал. Сказал лишь, что во время встречи в Риме им удалось наладить взаимоотношения. Правда, учитывая, какой Трамп весь из себя неожиданный, «внезапный и противоречивый», в этом до конца быть уверенным нельзя.

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