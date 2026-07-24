Герой спецоперации «Z» Денис Рязанов отразил воздушную атаку

Лейтенант Максим Литвинцев и Лейтенант Денис Рязанов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контрмаршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял: «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец».

СПАС РАНЕНЫХ ПОД ОГНЕМ

Лейтенант Максим Литвинцев

Командир медицинского взвода старший лейтенант Максим Литвинцев организовал передовой медицинский пункт на направлении наступления российских войск. После начала штурма на позиции украинских боевиков два военнослужащих его подразделения получили ранения.

Литвинцев получил координаты местонахождения раненых и незамедлительно выдвинулся в их направлении.

Несмотря на сложную обстановку, используя рельеф местности и строения, оперативно добрался до раненых. Оперативно оказал им первую помощь. Противник не прекращал огневое воздействие артиллерийским огнем и ударными дронами. Понимая, что для сохранения жизни, раненых необходимо срочно доставить в подвижную медицинскую группу, Максим принял решение начать эвакуацию.

Оперативно закрепив раненных на мобильных средствах эвакуации, постоянно наблюдая за действиями вражеских беспилотников, группа медиков под руководством старшего лейтенанта Максима Литвинцева оперативно доставила раненых в подвижную медицинскую группу, где им незамедлительно была оказана медицинская помощь, состояние стабилизировано и организована отправка по дальнейшим этапам эвакуации.

ОТРАЗИЛ ВОЗДУШНУЮ АТАКУ

Лейтенант Денис Рязанов

Командир взвода лейтенант Денис Рязанов получил задачу организовать доставку боеприпасов и материальных средств на стартовую позицию беспилотных летательных аппаратов

Во время выдвижения группа подноса материальных средств подверглась атаке FPV-дрона противника. Денис оперативно рассредоточил личный состав, организовал эффективное отражение атаки. Благодаря слаженным действиям группы Дениса Рязанова дрон был уничтожен.

Несмотря на ранение, полученное в результате детонирования дрона, Денис не покинул поле боя и продолжил выполнение задачи. После оказания первой помощи группа успешно доставила материальные средства на стартовые позиции БПЛА, что позволило возобновить боевую работу по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника. Благодаря мужеству и профессиональным действиям лейтенанта Дениса Рязанова боевая задача была выполнена.