Участие в своем клипе поп-король пообещал девушке еще в марте Фото: Соцсети.

Филипп Киркоров начал съемки видеоклипа на песню «Луиза». Главную роль в ролике исполняет победительница международного конкурса «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева. Участие в своем клипе поп-король пообещал девушке еще в марте, когда состоялся конкурс. И, как видим, артист свое слово сдержал.

Напомним, первый международный конкурс красоты Miss BRICS International прошел в Казани со 2 по 7 марта 2026 года. В мероприятии приняли участие 49 красавиц из 17 стран. В финале вручили короны победительницам в трех категориях: Little Miss («маленькие мисс») - девочки до 13 лет, Miss - юные девушки, Mrs - замужние женщины с детьми.

Филипп Киркоров снимает клип с победительницей конкурса «Мисс БРИКС»

Победительница международного конкурса «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Титул «Мисс БРИКС» получила «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева. Филипп Киркоров входил в состав жюри и был настолько впечатлен Валентиной, что публично пообещал пригласить ее на съемочную площадку. Кстати, певец тогда же заявил, что готов специально посетить Чебоксары (родной город девушки), чтобы обсудить с ней все детали.

Валентине Алексеевой 19 лет. Она учится в Российском медицинском университете им. Пирогова по специальности «Лечебное дело». В октябре 2024 года она стала победительницей конкурса «Мисс Россия». Представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который прошёл в Мексике в ноябре 2024 года; вошла в ТОП-12 конкурса, в котором участвовали 130 девушек. В 2025 году Валентина передала свою корону следующей победительнице конкурса «Мисс Россия» Анастасии Вензе.

Съемки клипа «Луиза» проходят в турецкой Каппадокии, где традиционно проводится фестиваль воздушных шаров. Филипп признался, что давно мечтал попасть в это место.

«Я влюбился в это место, в Каппадокию, в Турции. У меня была всегда мечта, я видел на картинках эти шары, которые летают. Мне очень хотелось сюда попасть. Волею случая сюда попал несколько лет назад, потом приехал второй раз. И тогда я объездил все места здесь. Поэтому сейчас будем снимать в тех местах, которые я тогда выбрал. Вот сила мысли - то, что запрограммирую себе в голове, придумаю, обязательно сбывается», - рассказал Киркоров.

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