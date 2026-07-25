Более сотни бойцов ВС РФ в месяц учатся сборке FPV-дронов в Запорожской области

Более сотни российских военнослужащих из состава группировки войск «Днепр» ежемесячно проходят обучение по сборке FPV-дронов в Запорожской области.

«На полигонах 58-й армии они осваивают управление этими беспилотниками, начиная с теоретического курса, затем переходя к сборке и практическому пилотированию. В ходе теоретической подготовки бойцам разъясняют назначение, характеристики БПЛА, методы их применения и правила безопасности. На практических занятиях они учатся самостоятельно собирать, настраивать и подключать дроны к пультам управления», - комментируют кадры в Минобороны России.

Более сотни бойцов ВС РФ в месяц учатся сборке FPV-дронов в Запорожской области

Особое внимание уделяется тестированию собранных образцов с использованием компьютерных программ.

«На подготовку одного пилота уходит около недели. Он сам может собрать себе дрон и настроить под себя», - отмечает инструктор-инженер с позывным «Панда».

Молодые специалисты также работают над совершенствованием беспилотников, внедряя свои рационализаторские предложения для улучшения боевых возможностей БПЛА. Круглосуточная работа по оптимизации сборочного процесса повышает обеспеченность войск ударными беспилотниками.

Компоненты для сборки поставляют российским военнослужащим с оборонных заводов. Готовые FPV-дроны они незамедлительно отправляют на передовую.

На записи можно увидеть, как собранные беспилотники используют инженерные подразделения ВДВ в Запорожской области. Благодаря дронам они обеспечивают продвижение штурмовых групп Новороссийских десантников, обезвреживая на дорогах дистанционно минно-взрывные заграждения противника.

Скоординированные действия инженерной разведки и расчётов БПЛА способствуют уверенному продвижению Воздушно-десантных войск и расширению зоны контроля.