Умер Чак Расселл: режиссер «Маски» и «Кошмара на улице Вязов» скончался при загадочных обстоятельствах

Расселл останется в истории Голливуда как автор нескольких хитов, в первую очередь - «Маски» с Джимом Кэрри Фото: EAST NEWS.

Бездыханное тело 74-летнего режиссера Чака Расселла обнаружила в их общем доме жена Аня. Она срочно позвонила по 911, но приехавшие врачи не смогли ничего сделать: Расселл был мертв. Причины, по которым он скончался, сейчас изучаются судмедэкспертами. Случилось это еще 22 июля, но в прессу новость попала лишь через пару дней. Аня сказала журналистам The Hollywood Reporter: «Он был таким чудесным человеком! Он был для меня всем».

Расселл останется в истории Голливуда как автор нескольких хитов, в первую очередь - «Маски» с Джимом Кэрри и Кэмерон Диас (для последней это был дебют, после которого она моментально стала звездой, да и Кэрри именно после «Маски» прославился по-настоящему и начал требовать гонорар в $20 млн за фильм). Всех поразили там прежде всего компьютерные спецэффекты, для 1994 года - революционные.

«Маска» стала самым большим его успехом Фото: EAST NEWS.

А вообще Расселл пришел в кино как ассистент режиссера, параллельно с этой работой писал сценарии, и один из них - «Dreamscape» (что-то вроде «Пейзаж из снов», у нас чаще переводят «Бегство от сна» или «Видение»), про человека, способного проникать в чужие сновидения, превратился в довольно успешный фильм, где играли Деннис Куэйд и Макс фон Сюдов. Это было в 1984-м. Три года спустя Расселл дебютировал в режиссуре, выпустив третью часть «Кошмара на улице Вязов», получившую подзаголовок «Воины снов». Она оказалась одной из самых удачных во всей серии, и собрала больше денег, чем первый и второй фильм, вместе взятые. Причем вторая часть провалилась с таким треском, что студия New Line Cinema всерьез подумывала о том, чтобы окончательно похоронить Фредди Крюгера. Его создатель Уэс Крейвен был резко против того, чтобы на основе его сюжета в принципе делали франшизу, и согласился участвовать в написании сценария третьей серии с расчетом, что она станет последней (и заставит зрителей забыть об ужасной второй, к которой он отношения не имел). Но Расселл и правда сделал хороший фильм, - так что Фредди потом появлялся на экране множество раз.

После известия о смерти режиссера Джим Кэрри заявил: "Я считаю большой честью, что мне выпало работать с Чаком Расселлом" Фото: EAST NEWS.

«Маска» стала самым большим его успехом: собрала в прокате $470 млн (сегодня, с учетом инфляции, это было бы более миллиарда). За нею последовал «Стиратель», неплохой боевик с Арнольдом Шварценеггером - его кассовым триумфом не считают, однако же студия на нем не разорилась. Очень скоро и у Шварценеггера карьера пошла по наклонной, и у Расселла: его фильм ужасов «Благослови дитя» (2000) с Ким Бейсингер провалился, «Царь скорпионов» (2002), где первую значительную роль сыграл Дуэйн Джонсон, какие-то деньги собрал, но в памяти не задержался. В 2019-м Расселл добрался до Болливуда, где поставил фильм «Джунгли» (на хинди и со слонами). А в 2022-м выпустил «Райский город» - один из множества сомнительных фильмов, где накануне деменции отчаянно и беспрерывно снимался Брюс Уиллис.

После известия о смерти режиссера Джим Кэрри заявил: «Я считаю большой честью, что мне выпало работать с Чаком Расселлом, создавшим на съемках «Маски» жизнерадостную, по-детски непосредственную атмосферу волшебства и товарищества. Все актеры, вся съемочная группа вдохновлялись его любовью к игре. Для всех нас эти радостные и бессмертные моменты были как благословение, оставшееся с нами на долгие годы. Я считаю «Маску» одним из сокровищ моей творческой жизни. Спасибо, Чак».

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