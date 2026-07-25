Уголовное дело против больной раком Лерчек возобновили: прокуратура опасается выезда блогера за границу

Врачи диагностировали рак у Валерии Чекалиной, известной в сети как Лерчек. Фото - соцсети Луиса Сквиччиарини

В марте этого года Гагаринский суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Валерии Чекалиной по причине тяжелого заболевания — у блогерши диагностировали рак желудка четвертой стадии. В том же месяце Лерчек полностью погасила долг перед налоговой, выплатив 176 млн рублей. Однако буквально на днях стало известно, что судебный процесс по делу Чекалиной возобновится 30 июля.

Уже не первый месяц в Сети обсуждают, что тяжелобольная Валерия стала вести слишком активный образ жизни — блогершу не раз замечали в спортзале, она запустила собственный бренд косметики и посещала различные мероприятия.

«Я работаю в паллиативном центре, и эта девушка даже близко не выглядит больной», «Я по ходу чего-то не понимаю… 4 стадия, химия за химией, а энергии хоть отбавляй. Моя мать за 3 месяца сгорела», «Все умирают от рака, она прям терминатор. Она прям типа его победила», — недоумевали фолловеры.

А последняя поездка Чекалиной в Санкт-Петербург стала поводом для того, чтобы прокуратура потребовала ужесточить ей меру пресечения и вернуть ее под домашний арест. В прокуратуре посчитали, что поездка в Петербург нарушает установленные ограничения, а нахождение загранпаспорта у Лерчек создает риск выезда за границу. Адвокаты блогерши заявили, что она ничего не нарушала. Однако уголовное дело в отношении Валерии все же возобновили. Заседание суда, на котором решится вопрос об изменении меры пресечения, назначено на 30 июля 2026 года.

Напомним, что в феврале этого года Лерчек стала мамой в четвертой раз. Она родила сына от нового возлюбленного и партнера по танцевальному проекту Луиса Сквиччиарини. Сразу после рождения ребенка у многодетной мамы диагностировали рак желудка четвертой стадии. К настоящему времени блогерша прошла курс из девяти химиотерапий. Чекалина активно показывала процесс лечения: снимала себя в больнице, демонстративно брила голову и не скрывала слез.

Ранее гражданский муж Валерии Луис Сквиччиарини рассказывал, что во время домашнего ареста еще год назад у Чекалиной были проблемы со здоровьем, ее часто мучали боли. Но суд отказал в прошении посетить врача…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онкобольная Лерчек отправилась с женихом на вечеринку и станцевала танго

Прокурор потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек из-за нарушения