«Герани» гасят распределительную сеть на Черниговщине: Военкор Коц разбирает новые удары по Украине

Это не разовые прилёты, а планомерное сжатие энергоснабжения Черниговщины перед зимой Фото: REUTERS.

Накануне три «Герани-4 Сикер» отработали по подстанции 110 кВ в Сновске Черниговской области — обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ. В ночном ударе была уничтожена подстанция 110 кВ в Мене, днём прямым попаданием того же типа БпЛА — подстанция 40 кВ в Семёновке.

По этим точкам мы бьём не первый раз, и это уже система. Сновск — 22 июля тремя «Геранями-4 Сикер» была поражена подстанция 110/10 кВ «Щорс». С учётом ранее повреждённых сетей это дало каскадный эффект: «Черниговоблэнерго» отчиталось об обесточивании более 100 тысяч абонентов в самом Чернигове, Черниговском и Корюковском районах.

До этого, 11 июля, «Геранью-2 Сикер» в Сновске был уничтожен железнодорожный локомотив — то есть по узлу работают и по энергетике, и по тяге.

Мена — тоже повтор. 11 июля «Герань-2 Сикер» уже выводила из строя ту самую подстанцию 110 кВ, сейчас, судя по кадрам, объект добивают. Плюс 23 июля «Герань» отработала по АЗС в Мене — тыловой узел выкашивают по частям.

Семёновка под ежедневными FPV, «Ланцетами» и «Молниями» с весны, но подстанция 40 кВ в самой Семёновке в открытых сводках Минобороны раньше как цель не проходила — это новый объект в серии.

К этому же контуру примыкает удар 19 июля по подстанции 110 кВ в Холмах.

Тактически всё складывается в одну картину: последовательное вышибание узлов 110 кВ вдоль северного плеча — Сновск, Мена, Холмы, Корюковка — и добивание распределительной сети 40 кВ на приграничных общинах. Это не разовые прилёты, а планомерное сжатие энергоснабжения Черниговщины перед зимой.

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