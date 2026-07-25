Целью стала база отдыха «Алеон» — сугубо гражданский объект

В ночь на 25 июля ВСУ ударили тяжёлыми беспилотниками по турбазе в Кирилловке — курортном посёлке Мелитопольского городского округа Запорожской области. По последним данным, восемь погибших, среди них - двое детей. Ещё 14 человек пострадали, трое из них — тоже дети. На месте прилёта работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются, из-под обломков зданий продолжают доставать людей.

Целью стала база отдыха «Алеон» — сугубо гражданский объект в разгар курортного сезона. Первым об ударе сообщил командир ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин: массированный налёт тяжёлых дронов, спасатели извлекают тела погибших, в том числе детей. По его словам, за ударом стоят новое военное руководство Украины и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Последствия ударов ВСУ по турбазам в Кирилловке

Это не первый удар по курортному кластеру Азовского побережья за последние дни. На Федотовой косе полностью выгорела деревянная база «ARNAMA». В Приморске, Бердянске и Энергодаре — серии прилётов по подстанциям и складам.

Кирилловка — глубокий тыл, больше ста километров от линии боевого соприкосновения. Достают туда именно тяжёлыми ударными дронами дальнего радиуса, и цели выбирают демонстративно — курорт, ночь, отдыхающие с детьми.

Снова поговорим о Палантире? Или наконец начнем уничтожать тех, кто отдает приказ убивать спящих детей?

Восемь погибших, среди них двое детей: Бесчеловечный удар ВСУ по турбазе в Кирилловке